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Посол Антонов: Россия не враг США, но хочет равноправных отношений
Посол Антонов заявил, что Россия не враг США
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Россия не является врагом для США, а лишь хочет равноправных отношений, но ситуация сейчас напоминает развязанную против Москвы войну, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, Москва хочет нормальных отношений на основе принципов неделимости, безопасности и уважения всех государств, чтобы не было первых и вторых, и все были равноправными, передает РИА «Новости».
Также Антонов добавил, что российские дипломаты в Вашингтоне работают в непростое время, в ситуации «развязанной настоящей войны».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что желание западных стран изолировать Россию и окружить ее санитарным кордоном провалились.
Минфин США исключил из санкционного списка Лепса
Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса.
Также в распространенном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон исключил из своего черного списка криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Игоря Шлыкова и Владислава Леонтьева, передает ТАСС.
Ранее США вводили ограничения против деятельности так называемого «Братского круга», который считали причастным к преступной деятельности на постсоветском пространстве. К нему в октябре 2013 года ими был причислен и артист.
В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». В октябре 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина.
Володин потребовал от Байдена компенсаций за уничтожение «Северных потоков»
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Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист, подрывая «Северные потоки», о чем свидетельствует расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он написал, что согласно результатам расследования лауреата Пулитцеровской премии о причастности Байдена к подрыву «Северных потоков», американские водолазы по указанию Байдена и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а затем привели их в действие.
Володин подчеркнул, что такой шаг был направлен для устрашения собственных союзников – Германии, Франции, Нидерландов.
«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергоинфраструктуры партнеров, которые хотели развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», – заметил спикер Госдумы.
В заключение Володин призвал к международному расследованию, а также к привлечению Байдена к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим от теракта странам.
Ранее Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Американский журналист назвал причины подрыва США «Северных потоков»
Американский журналист: США боялись, что из-за «Северных потоков» Германия не поможет Киеву
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Вашингтон боялся, что из-за «Северных потоков» Германия не захочет предоставлять помощь Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack.
По его словам, ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против «Северных потоков», поскольку это выглядело бы как «акт войны» со стороны США, передает РИА «Новости».
«ЦРУ утверждало, что все должно быть сделано тайно. Все участники понимали, насколько велики ставки. Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено «как акт войны», – приводит журналист слова своего источника о подготовке операции.
Херш также заявил, что приказ начать диверсионную операцию против «Северных потоков» отдал глава ЦРУ Уильям Бернс.
Херш написал, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии. Он утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Непосредственно причастным к теракту стал советник главы Белого дома Джейк Салливан.
Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.
В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине
Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине для получения выгоды от продажи оружия
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Соединенные Штаты втянули НАТО в конфликт на Украине для получения наибольшей выгоды от продажи оружия, выразил уверенность обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин.
Обозреватель турецкого издания назвал США глашатаем настоящей катастрофы. Он предположил, что Соединенные Штаты с самого начала, должно быть, радостно потирают руки, потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше становится зависимой от США, что выгодно Америке, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, передает РИА «Новости».
Автор выразил уверенность, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. Он также назвал НАТО «банкнотной типографией США».
В свою очередь турецкий бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу отметил, что с началом конфликта на Украине США бьют рекорды по продажам оружия, так как двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США и Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Он назвал Украину американским сценарными проектом и напомнил о существовании концепции: война для денег, деньги для войны.
Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта и ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. При этом турецкий бригадный генерал отметил, что Соединенные Штаты используют НАТО ради денег, получая в разы больше Польши или Германии, которые передали оружие Украине и вынуждены покупать замену в США. Бабюроглу отметил, что Вашингтон даже может предоставить какую-то сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад. Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США
Американист Дудаков: Республиканцы будут добиваться уменьшения объемов помощи Украине вопреки «украинским ястребам»
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Резолюция ярко демонстрирует недовольство сторонников Трампа политикой Байдена в отношении украинского конфликта. Они и дальше будут настаивать на уменьшении объемов помощи Украине, и демократам придется искать с ними компромисс. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Малек Дудаков. Ранее группа республиканцев внесла в Конгресс США проект «Резолюции об усталости от Украины».
«Основная задача резолюции – обозначить призыв республиканцев прекратить поставлять оружие Киеву и способствовать началу мирных переговоров. Однако доля членов Конгресса, которые были бы готовы остановить поставки Украине, относительно небольшая – максимум 20-30 человек», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Документ необходимо воспринимать как политический жест сторонников Трампа. Это еще одна попытка сыграть на усталости общества от вовлеченности в конфликт. Собственно, подписались в нем достаточно типичные республиканцы: Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Энди Пикс», – отмечает эксперт.
«Эти же люди блокировали утверждение нового спикера палаты представителей. Все они – крайне консервативные политики, часто критикующие действия демократов. Тем не менее, в Конгрессе все еще много так называемых «украинских ястребов». Большинство однозначно выступает за продолжение помощи Киеву», – подчеркивает собеседник.
«Поэтому ждать изменений, исходя из самого факта публикации резолюции, не стоит. Однако она хорошо отражает мнение республиканцев, которые активно выступают за сокращение государственных расходов. И здесь присутствует возможность уменьшения военной помощи Украине», – акцентирует Дудаков.
«Сейчас на Белый дом оказывается серьезное давление со стороны сторонников Трампа. Они отказываются повышать потолок госдолга, что может привести к угрозе технического дефолта страны. Допустить этого никто не хочет, поэтому демократом придется пойти на компромисс. Поставки Киеву будут осуществляться, но, вероятно, уже не в тех суммах, как раньше», – резюмирует Дудаков.
Ранее американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц.
Документ получил название «Об усталости от Украины». На данный момента в нем стоят подписи 11 конгрессменов. Резолюция содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву», а также призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования.
Там также содержится тезис о том, что США, оказывая помощь Киеву, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.
Между тем, издание The Washington Post опубликовало результаты опроса, согласно которому почти половина республиканцев говорят о избыточности помощи Украине. Отмечается, что наиболее примечательным является растущее желание отдать России часть Украины, чтобы остановить конфликт.
Напомним, Байден заявлял, что администрация Соединенных Штатов Америки намерена взять на себя неограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
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Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.
Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя
Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта на Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте США Блинкен заявил, что дипломатия является единственным способом прекращения украинского конфликта и установления прочного и справедливого мира. При этом он выступил с утверждением, что руководство России якобы не проявляет подлинной заинтересованности в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
Госсекретарь США выразил мнение, что лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. По его словам, это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Он также выступил с утверждением, что идея о том, что Украина должна признать вхождение в состав России новых территорий, должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности.
Блинкен заявил, что по мере приближения годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине для Вашингтона и его союзников критически важно продолжать и наращивать поддержку Киеву. Госсекретарь США выразил мнение, что СВО якобы является стратегическим провалом. В частности, как считает шеф американской дипломатии, Москве не удалось ослабить НАТО, альянс сейчас якобы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.
Блинкен сообщил, что всего с начала СВО США выделили на военную помощь Киеву почти 30 млрд долларов, а союзники и партнеры Вашингтона – более 13 млрд долларов. В настоящий момент США, по словам главы Госдепа, сосредоточены на дальнейших шагах, необходимых для обеспечения помощи Украине в области безопасности. Он также заявил, что США провели «калибровку» помощи для удовлетворения меняющихся потребностей Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
МИД: Развязанная США против России война грозит столкновением ядерных держав
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США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, указано в заявлении МИД о ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Отмечается, что требования США возобновить инспекции по ДСНВ при этом звучат цинично с учетом помощи Вашингтона Киеву в нанесении ударов по российским объектам, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную антироссийскую политику, любые «позитивные знаки» и «шаги навстречу» будут неоправданными, несвоевременными и неуместными.
Также в МИД подчеркнули, что Москва не собирается оставлять без надлежащего ответа враждебные действия Вашингтона.
Так, в ведомстве напомнили, что договором предусмотрено, что «обе стороны работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве».
В заключение МИД констатировал, что политика США диаметрально противоположна «вышеуказанным целям».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В Белом доме задумались о сотрудничестве России и США в Арктике
В Белом доме предложили рассмотреть сотрудничество США и России в Арктике
Вашингтону стоит задуматься о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон.
Он пояснил, что США сделали исключение в сотрудничестве с Москвой по космосу, также страны работают вместе по вопросам жизни и смерти. Кофрон предположил, что такая модель могла бы сработать и в арктическом регионе, передает РИА «Новости».
При этом в Вашингтоне считают, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество США и России в Арктике не стоит.
Кофрон отметил, что Россия в контексте Арктики я настроена оборонительно. При этом он считает, что Москва наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.
Ранее обозреватель Politico Кеннет Розен отмечал, что российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, из-за этого США отстают от России в так называемой «арктической гонке».
Архивы показали несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами США
Национальный архив Соединенных Штатов показал несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами администрации США
Глава 42-й американской администрации Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.
В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма, передает РИА «Новости».
Глава американской администрации в ответ выразил уверенность в создании самого тесного сотрудничества США и России из всех возможных. Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также заявил о необходимости начать работу над СНВ-2 и лидеры РФ и США договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.
Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта – карьерного дипломата и специалиста по России – для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу – брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле.
Ранее рассекреченные архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, не собирался отказываться от противоборства с Россией.
Эксперт: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине
Американист Дудаков: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине из-за внутренних проблем США
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Своим обращением к Конгрессу Байден хотел заручиться поддержкой американцев в преддверии предстоящих выборов. Но задачу он провалил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя ежегодное обращение американского президента Джо Байдена к Конгрессу.
«Примечательно, но фраза о том, что российская спецоперация стала «испытанием на века» была чуть ли не единственной, касающейся Москвы. Еще совсем немного было сказано про Китай. Байден вообще очень мало внимания уделил внешней политике США. Упор был сделан на внутренней повестке в контексте всех проблем, которые есть в Штатах», – рассказал политолог американист Малек Дудаков.
«В частности, он говорил о миграционном кризисе, фентаниловой проблеме, полицейском насилии и бюджетных войнах республиканцев и демократов. Байден обвинял республиканцев в намерении отказаться от всех социальных программ, что на деле не является правдой. В итоге, представители партии неоднократно его перебивали и откровенно называли лжецом», – отметил собеседник.
«Мы видим, что рейтинги Байдена не очень высокие. И последние опросы, которые выходили в преддверии выступления, показывают, что даже среди демократов свыше 40% не хотят выдвижения Байдена на второй срок. Многие сомневаются в том, что он вообще способен исполнять обязанности президента», – полагает эксперт.
«Последние скандалы, в том числе с секретными документами, также не добавляют ему политических очков. Он пытался убедить избирателей в том, что в силах быть президентом, попытался переложить часть ответственности за проблемы государства на республиканцев», – рассуждает Дудаков.
«Но даже первые опросы CNN по итогам выступления в Конгрессе показывают, что около 70% американцев скорее позитивно восприняли речь президента. И эти показатели ниже данных прошлых лет. У Трампа, например, поддержка варьировалась в районе 80%. Таким образом, можно констатировать, что с задачей склонить на свою сторону недовольных американцев Байден фактически не справился», – резюмировал политолог.
В свою очередь американист Дмитрий Дробницкий в Telegram-канале комментируя послание Байдена к Конгрессу отметил, что зал никогда не был так разделен, а Байден пошел по простому пути: есть он и «правильные идеи», а есть враги. «В инфляции виноват Путин, в опиоидной эпидемии — Си Цзиньпин», – пишет эксперт.
Ранее президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно».
Как отмечают «РИА-Новости» в Telegram-канале, «количество упоминаний Путина и России в речи Байдена перед конгрессом вернулось на уровень 2021 года». «Два года назад президент США в общей сложности упомянул Россию и ее лидера 4 раза, в прошлом году (речь была произнесена 1 марта) – 30 раз. В этом году снова стало 4», – пишет СМИ.
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
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Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян
Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска команды России к соревнованиям под национальным флагом
Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения Международной боксерской ассоциации (IBA) о допуске команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны, сообщается на официальном сайте Федерации бокса США (USA Boxing).
Как утверждается, позиция Федерации бокса США основана на решении Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на использование флагов, гимнов и каких-либо обозначений России и Белоруссии на международных соревнованиях. Также USA Boxing заявила, что приняла во внимание якобы непрозрачное финансовое управление IBA и сослалась на зависимость организации от компаний, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости».
Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, а мужской чемпионат должен состояться в мае в Ташкенте.
В конце января МОК исключил выступление российских спортсменов под флагом РФ, запретил использование гимна, а также любых других опознавательных знаков России.
Эксперт: Передача координат целей для ударов ВСУ подтверждает прямое участие США в конфликте
Эксперт Рожин: Предоставление Штатами координат для ударов ВСУ выходит за рамки обычного консультирования
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Вашингтон давно и активно вовлечен в конфликт с Россией. Любые попытки скрыть данный факт уже кажутся нелепыми. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Борис Рожин. Ранее издание The Washington Post сообщило, что США передают ВСУ координаты целей перед запуском ракет.
«Мы столкнулись с очередным подтверждением того, что США вовлечены в конфликт напрямую. Предоставление координат для дальнейшего целеуказания – это деятельность, которая выходит далеко за пределы обычных консультаций», – считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Публикацию The Washington Post стоит рассматривать как часть внутриполитического торга в США. После выборов в Конгресс в стране произошло существенное перераспределение полномочий. Республиканцы активно требуют поставить под контроль вопросы оружейных поставок, их аудита и продумывания дальнейших планов по оказанию поддержки Киеву. Это своего рода давление на Байдена», – отмечает эксперт.
«Мы имеем дело с внутренней информационной войной, развязанной республиканским истеблишментом против администрации действующего президента. Тем не менее Штаты всегда будут стоять на том, что официально они никуда не вовлечены. Ждать здесь каких-либо изменений – бессмысленно», – подчеркивает эксперт.
«В текущей ситуации мы должны приложить максимум усилий к уничтожению пусковых установок HIMARS. Необходимо отодвинуть линию фронта настолько, насколько это возможно, чтобы ни одна ракета не смогла долететь до интересующих противника целей», – резюмирует Рожин.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».
При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Штаты действительно делятся разведданными с ВСУ, однако именно украинцы отвечают за конечный поиск цели и определение их приоритетности. По мнению военного, деятельность США носит «исключительно консультационный характер».
Он добавил, что бойцы ВСУ определяют объекты, которые хотят поразить, затем информация уходит старшему командованию, которое передает запрос американским партнерам для уточнения координат. Издание пишет, что Штаты не всегда соглашаются предоставить информацию.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возрастании вовлеченности Америки в происходящий конфликт. По его мнению, Вашингтон воспринимает Москву как противника, что способствует размыванию грани между косвенным и прямым участием в боевых действиях.
Напомним, в сентябре стало известно, что США активно участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины. В частности, американские специалисты проводили консультации с представителями ВСУ о наиболее перспективных направлениях продвижения войск.
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