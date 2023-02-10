Думский комитет по молодежной политике начал сопровождать реализацию поручений президента

Комитет Госдумы по молодежной политике будет сопровождать реализацию поручений президента по итогам Госсовета, сообщил продседатель комитета Артем Метелев.

Депутат отметил, что комитет будет принимать участие в разработке стратегии реализации молодежной политики и профильной нацпрограммы. По его словам, стратегия, будет принята до конца года, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Депутаты также соберут предложения по привлечению молодежи на госслужбу, для этого планируется проводить стажировки в госорганах. Комитет будет включен в процесс создания федеральной сети центров помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты планируют сформулировать предложения в жилищные программы для молодежи, что должно повлиять на сокращение срока выплат нуждающимся молодым семьям, разработать меры по профилактике деструктивных практик среди молодежи, обеспечить трудоустроенную молодежь регионов крайнего севера надбавками к зарплате.

«Национальные проекты действуют до 2024 года. Сейчас правительство принимает решение, в каком формате продолжится работа. В России есть много федеральных проектов, но везде предусмотрена разная ведомственная ответственность и довольно сложное финансирование. Все это предлагается объединить в один нацпроект», – указал Метелев.

Еще один из пунктов поручений – разработка Стратегии реализации молодежной политики. «Это документ, который должен стать основополагающим ориентиром того, какие законы должны приниматься, на что должно выделяться финансирование до 2030 года», – сказал Метелев.