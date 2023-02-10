Думский комитет по молодежной политике начал сопровождать реализацию поручений президента

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10 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Русофобия разоряет малый бизнес Европы

Закрытые магазины все более часто попадаются на глаза европейцам Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press
Страны Европы захлестнула волна банкротств. Пока правительства поют мантры о том, как хорошо будет жить без российских энергоносителей, разоряются тысячи предпринимателей, которые больше не могут оплачивать колоссальные счета за электричество. И это, похоже, только начало настоящей бури, которая ждет экономику Евросоюза.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...

Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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    Главная тема


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    спланированный теракт


    Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»

    «символически, но важно»


    Макрон задумался о лишении Путина ордена Почетного легиона

    сокращение госрасходов


    Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США

    Видео

    проверка боем


    Германия превращает Украину в полигон для новых танков

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    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    исключительная ситуация


    О чем предупреждает рекордная скупка золота

    ультиматум Евросоюза


    Запад превратил симулянта Саакашвили в таран против Грузии

    деструктивное движение


    Игорь Караулов: Российским женщинам не нужен феминизм

    воздушный шар


    Тимофей Бордачёв: Китай накануне генерального сражения

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    Никита Сетов: Россиянам пора учиться помнить СВО

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Думский комитет по молодежной политике начал сопровождать реализацию поручений президента

    10 февраля 2023, 11:15

    Комитет Госдумы по молодежной политике будет сопровождать реализацию поручений президента по итогам Госсовета, сообщил продседатель комитета Артем Метелев.

    Депутат отметил, что комитет будет принимать участие в разработке стратегии реализации молодежной политики и профильной нацпрограммы. По его словам, стратегия, будет принята до конца года, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Депутаты также соберут предложения по привлечению молодежи на госслужбу, для этого планируется проводить стажировки в госорганах. Комитет будет включен в процесс создания федеральной сети центров помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты планируют сформулировать предложения в жилищные программы для молодежи, что должно повлиять на сокращение срока выплат нуждающимся молодым семьям, разработать меры по профилактике деструктивных практик среди молодежи, обеспечить трудоустроенную молодежь регионов крайнего севера надбавками к зарплате.

    «Национальные проекты действуют до 2024 года. Сейчас правительство принимает решение, в каком формате продолжится работа. В России есть много федеральных проектов, но везде предусмотрена разная ведомственная ответственность и довольно сложное финансирование. Все это предлагается объединить в один нацпроект», – указал Метелев.

    Еще один из пунктов поручений – разработка Стратегии реализации молодежной политики. «Это документ, который должен стать основополагающим ориентиром того, какие законы должны приниматься, на что должно выделяться финансирование до 2030 года», – сказал Метелев.

    Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения
    		    9 февраля 2023, 18:56
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.

    «Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое.

    Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.

    Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (24)
    Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину
    Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину
    		    9 февраля 2023, 19:02
    Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

    Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России.

    «Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант.

    Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами.

    Коментарии (24)
    Зеленский объяснил необходимость больших потерь ВСУ в Артемовске
    Зеленский назвал причину необходимости больших потерь ВСУ в Артемовске
    		    9 февраля 2023, 17:55
    Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Несмотря на большие потери украинские военные не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выгадать время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью Spiegel заявил, что ВСУ пытаются выиграть время, чтобы дождаться поставок западного оружия, так ВСУ смогут усилиться, передает ТАСС.

    Он добавил, что спецслужбы киевских властей и ВСУ не соглашаются с выводами экспертов с Запада, утверждающих, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения.

    Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Артемовске находятся порядка 10 тыс. украинских военных. На данный момент за город ведутся ожесточенные бои.

    Коментарии (41)
    В Грузии предсказали исход открытия «второго фронта» с Россией
    		    9 февраля 2023, 14:00
    Фото: Виктор Панов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия имеет «определенный ресурс» для открытия «второго фронта» с Россией, но это будет гибельно для нее самой, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас есть 25 тысяч хорошо обученных военных и до ста танков и так далее. Конечно, мы располагаем определенным ресурсом усложнить жизнь России, но в итоге это будет за счет уничтожения Грузии, – сказал он. – И если кто-то хочет открытия «второго фронта», то мы заинтересованы не допустить уничтожения страны».

    По его словам, «фактические обстоятельства, признаваемые представителями украинских властей и соответствующими лицами Европы и США, ... свидетельствуют, что преимущество в последние одну-две недели на стороне России».

    Ираклий Кобахидзе сказал, что с этим и связаны «интересы некоторых сил вовлечь Грузию в войну».

    Эти силы он назвал «глобальной партией войны».

    «Как и все международные субъекты, мы защищаем интересы нашего государства и народа, так и продолжим делать», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

    «В очень важных сферах Америка продолжает торговать с Россией, также поступают и страны Евросоюза, – отметил он. – Сами признают, что ежедневно перечисляют России миллиард евро».

    «Все это потому, что для них приоритетны интересы их народов», – сказал глава правящей партии Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «поэтому упреки в адрес Грузии абсолютно несправедливы».

    Коментарии (27)
    Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
    		   9 февраля 2023, 18:11
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.

    «Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.

    Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».

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    Коментарии (33)
    Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
    Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
    		    9 февраля 2023, 21:22
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».

    Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.

    Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.

    Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther. 

    Коментарии (25)
    Путин о решении оставить зарубежные самолеты: С волками жить – по-волчьи выть
    Путин назвал правильным решение оставить зарубежные самолеты в России в условиях санкций
    		    9 февраля 2023, 19:33
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Решение оставить иностранные самолеты в России считаю правильным, Россия «никому не хамит», не позволит обвалить отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли.

    «[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить – по-волчьи выть», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, таким решением смогли сохранить отрасль, указав, что «мы никому не хамим, мы же готовы рассчитываться».

    Ранее Путин призвал правительство в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем.

    Коментарии (16)
    Лавров ответил главе Минобороны ФРГ на слова о Путине

    9 февраля 2023, 14:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о Владимире Путине.

    Немецкий политик ранее заявил, что мир «без российского главы Владимира Путина» якобы был бы лучше, на это Лавров посоветовал ему обратить внимание на европейских коллег, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, если говорить о мире и от кого бы следовало избавиться, то немецким политикам лучше начать изучение окружающих их коллег из Евросоюза, а также посмотреть на внутреннюю политику.

    Об этом российский министр заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.

    Коментарии (21)
    Лидеры Венгрии и Австрии отказались приветствовать Зеленского на саммите ЕС
    СМИ: Лидеры Венгрии и Австрии на саммите ЕС не стали аплодировать Зеленскому
    		   9 февраля 2023, 17:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.

    На записи видно, как Зеленский идет вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем для участия в совместной фотографии с главами стран – членов ЕС. При этом все участники саммита аплодируют украинскому президенту, за исключением Орбана и находящегося за его спиной Нехаммера, передает ТАСС.

     

    Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на одном самолете вылетели в четверг утром с авиабазы во французской коммуне Велизи-Вилакубле в Брюссель для участия в саммите ЕС.

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    Американский институт изучения войны заявил о перехвате Россией инициативы на Украине
    Американский институт изучения войны ISW: Россия перехватила инициативу на Украине
    		    9 февраля 2023, 15:02
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW).

    В отчете говорится, что российские войска нарастили темпы операций вдоль Сватово – Кременная в ЛНР, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что потери украинских военных за минувшие сутки на Сватово-Кременском направлении в ЛНР составили около 200 человек.

    Коментарии (13)
    Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»
    Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на «Северном потоке»
    		    10 февраля 2023, 01:23
    Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.

    В архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, передает РИА «Новости».

    По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

    Затем Poseidon вернулся к острову Борнхольм, около 04.45 «разведчик» сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижаться. Развернувшись и уйдя в сторону от места происшествия, самолет снизился до 2200 метров, после чего выключил транспондер и ушел с радаров.

    Эта деталь, по словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, подтверждает причастность США к взрывам на «Северном потоке».

    Экс перт считает, что американский самолет зафиксировал выход газа из поврежденного газопровода, а также провел мониторинг района на предмет возможных свидетелей.

    При этом, учитывая маршрут и дозаправку «разведчика» над Польшей, можно говорить о заранее подготовленном плане, так как все эти моменты требуют синхронизации.

    Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.

    При этом в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.

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    Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
    Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
    		   10 февраля 2023, 08:54
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.

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    Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
    		    9 февраля 2023, 14:51
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.

    Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.

    «Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.

    Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».

    Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.

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    Путин рассказал о попавшей в его самолет птице
    Путин рассказал о ЧП с его самолетом
    		    9 февраля 2023, 20:44
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о ЧП с попавшей птицей в самолет и о споре с командиром вертолета, подчеркнув, что в авиаотрасли важна безопасность.

    Президент рассказал, как во время одного из полетов в двигатель самолета президента попала птица, этот мотор заглох. На вопрос «что делать?», адресованный экипажу, командир воздушного судна отрапортовал, что «дотянут». Но, по словам Путина, он настоял сесть на промежуточный аэродром, чтобы избежать инцидентов, передает телеканал «Звезда».

     

    Также Путин рассказал, что во время одного из полетов на вертолете в зоне посадки была нулевая видимость. Президент предложил посадить вертолет, но командир, несмотря на должность Владимира Владимировича, сказал: «Я командир судна, я принимаю решение». В итоге борт с Путиным там так и не сел.

    «Это говорит о чем? Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Не уверен – не обгоняй», – отметил Путин.

    Ранее Путин призвал своевременно выдавать «на-гора» новые отечественные самолеты.

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    Путин заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов
    		    9 февраля 2023, 15:22
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Мировые бренды несут огромные убытки по причине ухода с российского рынка, но «всего доброго» им, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АСИ.

    Путин отметил, что многие мировые бренды уходят в российского рынка под давлением своих правительства, из-за чего несут огромные убытки, передает ТАСС.

    «Всего им доброго!» – пожелал президент зарубежным брендам.

    «Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Но дело даже не в деньгах, многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали коллективно, но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой в общем-то неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал», – отметил глава государства.

    Путин указал, что оставленные компании подхватывают российские предприятия и продолжают успешно работать по этим направлениям.

    «Наверное, кто-то думал, что у нас все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит», – отметил Путин.

    Ранее в Госдуме объяснили провал тренда на релокацию ИТ-специалистов из России.

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