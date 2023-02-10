Минобороны показало круглосуточные тренировки штурмовых подразделений

В Грузии предсказали исход открытия «второго фронта» с Россией

Грузия имеет «определенный ресурс» для открытия «второго фронта» с Россией, но это будет гибельно для нее самой, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас есть 25 тысяч хорошо обученных военных и до ста танков и так далее. Конечно, мы располагаем определенным ресурсом усложнить жизнь России, но в итоге это будет за счет уничтожения Грузии, – сказал он. – И если кто-то хочет открытия «второго фронта», то мы заинтересованы не допустить уничтожения страны».

По его словам, «фактические обстоятельства, признаваемые представителями украинских властей и соответствующими лицами Европы и США, ... свидетельствуют, что преимущество в последние одну-две недели на стороне России».

Ираклий Кобахидзе сказал, что с этим и связаны «интересы некоторых сил вовлечь Грузию в войну».

Эти силы он назвал «глобальной партией войны».

«Как и все международные субъекты, мы защищаем интересы нашего государства и народа, так и продолжим делать», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

«В очень важных сферах Америка продолжает торговать с Россией, также поступают и страны Евросоюза, – отметил он. – Сами признают, что ежедневно перечисляют России миллиард евро».

«Все это потому, что для них приоритетны интересы их народов», – сказал глава правящей партии Грузии.

По словам Ираклия Кобахидзе, «поэтому упреки в адрес Грузии абсолютно несправедливы».