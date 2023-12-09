До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Отца стрелявшей в Брянске девочки заподозрили в доведении до самоубийства
В отношении отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, заведено уголовное дело, подтвердили в Советском суде города.
Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства», подозреваемый вину не признает, сказал судья, передает ТАСС.
До этого мужчине предъявили обвинение за небрежное хранение оружия.
В суде адвокат зачитала просьбу о переносе заседания по причине похорон дочери, она уточнила, что ее клиент желает присутствовать на суде и давать показания, опровергающие доводы следствия в пользу его ареста.
Защитник также привела обращение супруги подозреваемого. Та попросила «в связи с получением тяжелейших психологических травм» не оставлять ее и вторую дочь одних без супруга в таких тяжелых жизненных обстоятельствах.
Судья решил продлить срок задержания мужчины на срок не более 72 часов.
Ранее суд в Брянске отправил под арест директора ЧОПа Сергея Поддубного и сотрудницу ЧОПа Галину Черткова. До этого была задержана заместитель директора учебного учреждения, ее обвиняют в халатности.
В Брянске, по данным официального сайта городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По нему можно получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по Брянску: 8(4832)74-50-95.