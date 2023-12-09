Отца стрелявшей в Брянске девочки заподозрили в доведении до самоубийства

Tекст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства», подозреваемый вину не признает, сказал судья, передает ТАСС.

До этого мужчине предъявили обвинение за небрежное хранение оружия.

В суде адвокат зачитала просьбу о переносе заседания по причине похорон дочери, она уточнила, что ее клиент желает присутствовать на суде и давать показания, опровергающие доводы следствия в пользу его ареста.

Защитник также привела обращение супруги подозреваемого. Та попросила «в связи с получением тяжелейших психологических травм» не оставлять ее и вторую дочь одних без супруга в таких тяжелых жизненных обстоятельствах.

Судья решил продлить срок задержания мужчины на срок не более 72 часов.

Ранее суд в Брянске отправил под арест директора ЧОПа Сергея Поддубного и сотрудницу ЧОПа Галину Черткова. До этого была задержана заместитель директора учебного учреждения, ее обвиняют в халатности.

В Брянске, по данным официального сайта городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По нему можно получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по Брянску: 8(4832)74-50-95.