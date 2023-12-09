До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Объявлены лауреаты номинаций премии «Патриот – 2023»
На торжественной церемонии вручения национальной премии «Патриот – 2023» на День Героев Отечества назвали имена 29 лауреатов в 12 номинациях, на главной сцене выставки-форума «Россия» объявили победителей нескольких из них.
На главной сцене были объявлены лидеры номинаций «Герои среди нас» и подноминаций «Военный корреспондент», «Собственным примером», «Медицинский работник» и «Волонтер».
Приветственное послание президента России Владимира Путина зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Эта почетная награда по традиции вручается представителям педагогического сообщества, волонтерских, поисковых организаций в знак достойной оценки их творческого, созидательного труда - на благо Отечества. Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности. Направляете свои усилия на сбережение памяти о героических страницах нашей истории, богатейшего культурного, духовного наследия. Подчеркну, ваша образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность сегодня в высшей степени востребована», – сказал он.
Четверо лауреатов в подноминации «Военный корреспондент», «Собственным примером», «Медицинский работник» и «Волонтер» номинации «Герои среди нас» были награждены на церемонии награждения.
«Хочу поздравить наших героев в этот день – они среди нас. Это разные люди: наставники, учителя, военнослужащие, героически исполняющие свой долг, и, к сожалению, многие из настоящих наших героев порой не только рискуют своей жизнью, но и отдают свою жизнь, защищая страну. Отдельное спасибо всем нашим героям, ветеранам специальной военной операции за то, что находите время, силы и возможность передавать свой опыт и пример, свое отношение к стране подрастающему поколению. Знания могут передаваться разными способами, а убеждения передаются от человека к человеку. Чтобы передать веру, надо самому верить, чтобы передать чувство любви к стране, надо самому искренне любить. Своим примером вы доказали, что такое настоящий патриотизм», – подчеркнул Кириенко.
Лауреатом в подноминации «Военный корреспондент» стал журналист «Российской газеты» Александр Степанов. Он занимается журналистикой почти 25 лет. В качестве военного корреспондента выезжал в командировки в Чечню, Сирию и на Украину.
Он неоднократно выезжал на передовые позиции российских войск в Донецкой и Луганской народных республиках, чтобы в своих репортажах рассказать о героической службе солдат и офицеров. Александр также – участник всероссийского проекта «Твой Герой» для демобилизованных участников СВО.