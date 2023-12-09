Объявлены лауреаты номинаций премии «Патриот – 2023»

На главной сцене были объявлены лидеры номинаций «Герои среди нас» и подноминаций «Военный корреспондент», «Собственным примером», «Медицинский работник» и «Волонтер».

Приветственное послание президента России Владимира Путина зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Эта почетная награда по традиции вручается представителям педагогического сообщества, волонтерских, поисковых организаций в знак достойной оценки их творческого, созидательного труда - на благо Отечества. Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности. Направляете свои усилия на сбережение памяти о героических страницах нашей истории, богатейшего культурного, духовного наследия. Подчеркну, ваша образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность сегодня в высшей степени востребована», – сказал он.

Четверо лауреатов в подноминации «Военный корреспондент», «Собственным примером», «Медицинский работник» и «Волонтер» номинации «Герои среди нас» были награждены на церемонии награждения.

«Хочу поздравить наших героев в этот день – они среди нас. Это разные люди: наставники, учителя, военнослужащие, героически исполняющие свой долг, и, к сожалению, многие из настоящих наших героев порой не только рискуют своей жизнью, но и отдают свою жизнь, защищая страну. Отдельное спасибо всем нашим героям, ветеранам специальной военной операции за то, что находите время, силы и возможность передавать свой опыт и пример, свое отношение к стране подрастающему поколению. Знания могут передаваться разными способами, а убеждения передаются от человека к человеку. Чтобы передать веру, надо самому верить, чтобы передать чувство любви к стране, надо самому искренне любить. Своим примером вы доказали, что такое настоящий патриотизм», – подчеркнул Кириенко.

Лауреатом в подноминации «Военный корреспондент» стал журналист «Российской газеты» Александр Степанов. Он занимается журналистикой почти 25 лет. В качестве военного корреспондента выезжал в командировки в Чечню, Сирию и на Украину.

Он неоднократно выезжал на передовые позиции российских войск в Донецкой и Луганской народных республиках, чтобы в своих репортажах рассказать о героической службе солдат и офицеров. Александр также – участник всероссийского проекта «Твой Герой» для демобилизованных участников СВО.