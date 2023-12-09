Роспотребнадзор дал советы по выбору мандаринов

Чтобы мандарины хранились дольше их советуют натирать растительным маслом, а также хранить в специальном отсеке холодильнике и держать при температуре +6 градусов, передает РИА «Новости».

«Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть», – говорится в сообщении.

Складывать мандарины лучше в полиэтиленовые пакеты. Если на веточках есть листочки, не нужно обрывать их, фрукты так храниться будут лучше. Перед употреблением мандарины необходимо тщательно вымыть под проточной водой.