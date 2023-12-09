До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Роспотребнадзор дал советы по выбору мандаринов
Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятен, а также не покупать их в несанкционированных местах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Чтобы мандарины хранились дольше их советуют натирать растительным маслом, а также хранить в специальном отсеке холодильнике и держать при температуре +6 градусов, передает РИА «Новости».
«Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть», – говорится в сообщении.
Складывать мандарины лучше в полиэтиленовые пакеты. Если на веточках есть листочки, не нужно обрывать их, фрукты так храниться будут лучше. Перед употреблением мандарины необходимо тщательно вымыть под проточной водой.