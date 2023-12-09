Агутину провели операцию после обнаружения тромба

Tекст: Алексей Дегтярев

Агутин в своем Telegram-канале сообщил, что в пятницу прибыл в больницу «сделать обезболивающую блокаду» перед выступлением, он чувствовал себя плохо, «прям ходить не мог».

Певец подозревал у себя растяжение, однако при проведении УЗИ у него нашли блуждающий тромб. После этого артиста срочно отправили на операцию, все прошло успешно.

Сейчас Агутин находится в больнице, врачи сообщили, что «это ненадолго».