До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.4 комментария
Агутину провели операцию после обнаружения тромба
Российскому певцу Леониду Агутину провели операцию, у него нашли блуждающий тромб, об этом сообщил сам артист в субботу.
Агутин в своем Telegram-канале сообщил, что в пятницу прибыл в больницу «сделать обезболивающую блокаду» перед выступлением, он чувствовал себя плохо, «прям ходить не мог».
Певец подозревал у себя растяжение, однако при проведении УЗИ у него нашли блуждающий тромб. После этого артиста срочно отправили на операцию, все прошло успешно.
Сейчас Агутин находится в больнице, врачи сообщили, что «это ненадолго».