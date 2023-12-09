До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.2 комментария
Путин и Ас-Сиси договорились добиваться прекращения огня в секторе Газа
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в секторе Газа, вопросы доставки гуманитарной помощи и договорились работать над установлением режима прекращения огня, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.
Обсуждались «усилия Египта по доставке в сектор наибольшего количества гуманитарной помощи, необходимой для оказания поддержки жителям Газы», передает ТАСС.
Ас-Сиси и Путин договорились «продолжать серьезно добиваться прекращения огня в секторе.