До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.0 комментариев
Лидер грузинского «Антиоккупационного движения» занялся энергопроектами для Украины
Лидер грузинского «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава, известный регулярными провокационными действиями вблизи территории Южной Осетии, занимается разработкой проектов в сфере энергетики для Украины, сообщила телекомпания PosTV, , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузинская телекомпания подготовила журналистское расследование о вызывающей немало вопросов деятельности Кацарава, который ранее был известен как актер, снимавшийся в том числе в российских сериалах.
По данным телекомпании, после начала СВО Кацарава отправился на Украину, однако вскоре вернулся в Грузию, «сблизился с посольством Украины и с группой инженеров начал разрабатывать энергетические проекты для Украины».
«У него даже состоялся встреча с представителем Минэнерго Украины, – отмечает PosTV. – Однако вызывает удивления, как председатель федерации рафтинга Грузии и актер среднего таланта может работать в сфере энергетики».
Также, отмечает телекомпания, Кацарава создал фонд «Линия жизни» для помощи украинским беженцам.
Телекомпания отмечает, что Кацарава близок к радикальной грузинской оппозиции, в частности, к саакашвилевскому «Единому национальному движению».