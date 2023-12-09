Лидер грузинского «Антиоккупационного движения» занялся энергопроектами для Украины

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинская телекомпания подготовила журналистское расследование о вызывающей немало вопросов деятельности Кацарава, который ранее был известен как актер, снимавшийся в том числе в российских сериалах.

По данным телекомпании, после начала СВО Кацарава отправился на Украину, однако вскоре вернулся в Грузию, «сблизился с посольством Украины и с группой инженеров начал разрабатывать энергетические проекты для Украины».

«У него даже состоялся встреча с представителем Минэнерго Украины, – отмечает PosTV. – Однако вызывает удивления, как председатель федерации рафтинга Грузии и актер среднего таланта может работать в сфере энергетики».

Также, отмечает телекомпания, Кацарава создал фонд «Линия жизни» для помощи украинским беженцам.

Телекомпания отмечает, что Кацарава близок к радикальной грузинской оппозиции, в частности, к саакашвилевскому «Единому национальному движению».