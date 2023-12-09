Во время пожара в Северном Измайлове погибли два человека

ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности

Источник: Гарантии Евросоюза по безопасности Украины будут включать военное взаимодействие по безопасности

Tекст: Денис Тельманов

«Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент», – приводит ТАСС слова источника.

Представитель ЕС отметил, что помимо тренировки солдат и кооперации по военным материалам пакет поддержки позволит «посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу».

По данным агентства, беседа с представителем ЕС прошла в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, запланированной на 11 декабря.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.







