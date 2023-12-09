Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.13 комментариев
В США предложили Японии стать ядерной державой для сдерживания России
NI: Превращение Японии в ядерную державу неизбежно, чтобы сдерживать Россию
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не рассчитывать на помощь США и сдерживать Китай, КНДР и Россию, заявил бывший редактор New York Times Барри Гевен в статье для National Interest.
Гевен считает непозволительной роскошью позицию Японии, как лидера глобального движения за мир. Он считает, что страна должна разработать ядерное оружие для замены американского «зонтика», передает РИА «Новости».
По его словам, США не будут ставить под угрозу свои города ради защиты союзников, и Токио нужно задуматься, как использовать ядерное оружие для «сдерживания» соседей: Китая, КНДР и России.
Ранее стало известно, что Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота.