Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.11 комментариев
Росстат: Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15%
В ноябре куриные яйца в России подорожали на 15,07%, выросли в цене на 3% кулинарные изделия из птицы и окорочка, следует из данных Росстата.
Согласно данным Росстата, в ноябре подешевели молоко для детей (-0,9%), овсяная и перловая крупы (-0,5%), вино игристое российского производства, водка, чай черный байховый, маргарин (-0,3%), передает ТАСС.
Отмечается, что печень говяжья, свиная (+2 % и +3% соответственно), мясо индейки выросло в цене на 1,9%.
По словам руководителя центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Ильи Ломакина-Румянцева, цены на яйца в России в последнее время увеличились из-за изменения курса рубля и птичьего гриппа. Он также считает, что спрос на мясо курицы в последнее время вырос из-за разницы в цене на мясо говядины и свинины, а также динамики курса рубля.
Ранее глава ведомства Дмитрий Патрушев отмечал, что по ряду категорий наблюдается рост стоимости по объективным причинам, в частности, это мясо кур и яйца. Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца.