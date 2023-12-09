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    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    35 комментариев
    9 декабря 2023, 00:56

    Полянский: США вынесли смертный приговор жителям Газы

    Постпред в ООН Полянский обвинил США в вынесении смертного приговора жителям Газы

    Tекст: Вера Басилая

    США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история, и заявил, что это «один из самых черных дней в истории Ближнего Востока». Он назвал циничными «пустые слова о демократии и правах человека», потому что настоящая цена им видна сейчас, когда два члена Совбеза предпочли быть соучастниками «безжалостной израильской бойни», передает RT.

    Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    8 декабря 2023, 04:25
    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году

    Представитель Белого дома Файнер заявил о стремлении США заставить Россию пойти на переговоры с Украиной в 2024 году

    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы в конце 2024 года Россия оказалась вынуждена согласиться на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    Как заявил Файнер, США «хотели бы», чтобы украинская сторона к концу 2024 года находилась «на таких позициях, при которых России пришлось бы» выбирать – «сесть за стол переговоров» или «иметь дело с более сильной Украиной», передает ТАСС.

    Файнер пояснил, что речь идет о переговорах «на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН». Такие переговоры должны подразумевать «суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины», сказал Файнер.

    По его словам, «более сильная Украина» будет «опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины» и сможет «предпринять наступление».

    Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над на ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники США». «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Файнер заявил, что «это очень сложный стратегический выбор». Он не уверен, какое решение примет российская сторона. «Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», – заявил он.

    При этом Файнер заверил, что США по-прежнему «не поддерживают, не обеспечивают украинские удары внутри России». По мнению Белого дома, это не имеет «ключевого значения» для «успеха» Украины на поле боя.

    Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

    Коментарии (58)
    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

    Коментарии (28)
    8 декабря 2023, 15:40
    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку

    Польский генерал Скшипчак заявил, что Зеленский вредит ВСУ конфликтами с военачальниками

    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

    По его словам, в данный момент украинский президент только провоцирует конфликт между военачальниками, это весьма плохой способ укрепления своих позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Эксперт отметил, что настало время, чтобы «наверняка уставший от того, что происходит» уже ушел, потому что его действия не идут на пользу Украине.

    Также Скшипчак добавил, что в данный момент невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, а именно вернуть территории. В этой связи, заверяет генерал, на Западе задаются вопросом, есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину.

    Ранее американский эксперт заявил, что президент Украины в ближайшее время будет вынужден так или иначе завершить украинский конфликт, поскольку без поддержки западных стран у Украины нет средств и военных ресурсов для продолжения боевых действий.

    Коментарии (5)
    8 декабря 2023, 07:58
    США утроили закупки российского урана
    США утроили закупки российского урана
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В октябре закупки российского урана Соединенными Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны, следует из данных американской статистики.

    Импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США, передает РИА «Новости».

    В целом США импортировали почти 176 тонн урана на 300 млн долларов. Главным поставщиком является Великобритания – в октябре британские поставки урана в США составили 98,3 тонны (177,4 млн долларов), хотя в сентябре поставок вовсе не было.

    Кроме того, США снова начали покупать уран у Китая, чего не делали около семи месяцев. У Китая США купили 25,4 тонны на 43,4 млн долларов. В семь раз упал импорт урана в США из Нидерландов, составив 8,9 тонны (13,8 млн долларов).

    В сентябре появились сообщения, что Россия якобы остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия. Росатом заявил об исполнении обязательств по поставкам урана за рубеж.

    Коментарии (34)
    8 декабря 2023, 17:07
    ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
    ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС полагает, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов, говорится в специальном заявлении радикальной организации по случаю годовщины палестинской интифады (восстания) 1987 года.

    Как говорится в заявлении, в течение более чем двух месяцев агрессии оккупационным силам не удалось добиться никаких результатов или достичь поставленных целей ввиду стойкости палестинцев и отрядов сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу боевое крыло ХАМАС заявило о выпуске нескольких ракет по Тель-Авиву.

    Коментарии (22)
    8 декабря 2023, 02:30
    Карлсон заявил о попытке Пентагона запугать конгрессменов США войной с Россией

    Такер Карлсон заявил об угрозе шефа Пентагона Остина отправить сыновей конгрессменов США «воевать с Россией»

    Карлсон заявил о попытке Пентагона запугать конгрессменов США войной с Россией
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Карлсон заявил, что администрация США «открыто угрожает американцам из-за Украины». По его словам, Остин заявил конгрессменам: «Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией», – передает ТАСС.

    Указывается, что Остин требовал от конгрессменов поддержать запрос администрации о новой помощи Киеву. Американский миллиардер Илон Маск уточнил, действительно ли Остин делал подобные заявления. «Это подтверждено», – приводит РИА «Новости» ответ Карлсона.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

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    8 декабря 2023, 12:04
    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине

    Политолог Бордачев: США и Британия получают выгоду от поставок ВСУ, а для стран Европы происходящее становится катастрофой

    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы. Страны ЕС лишились поставок российских энергоресурсов и создали неблагоприятные условия для промышленности, чего не скажешь о Британии или США. Такое мнение газете ВЗГЛЯД озвучил политолог Тимофей Бордачев. Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой.

    «В настоящий момент в США происходит полная неразбериха по вопросу согласования объемов финансовой помощи Украине. Сенат расколот, между республиканцами и демократами практически полностью отсутствует взаимопонимание», – сказал Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, заявления главы Госдепартамента, сделанные в компании с Кэмероном, должны были напомнить парламентариям о выгодах поддержки ВСУ. Мы имеем дело с примитивным желанием подкупить американских политиков. Между тем данный призыв в США звучит настолько часто, что успел надоесть местным сенаторам», – отмечает эксперт.

    «Я бы не связывал заявления с попыткой каким-либо образом повлиять на объемы помощи, предоставляемые Украине европейскими странами. Члены ЕС и так прикладывают неимоверные усилия. Они жертвуют колоссальные объемы средств в пользу ВСУ, испытывая при этом куда большие проблемы, чем Штаты», – подчеркивает собеседник.

    «Дело в том, что поддержка офиса Зеленского выгодна исключительно Вашингтону и Лондону. США и Британия пользуются нестабильной геополитической ситуацией в своих интересах. Так, американский оборонный сектор действительно переживают внушительный рост. Доходы предприятий этой сферы увеличиваются на глазах», – указывает политолог.

    «Однако для континентальной Европы произошедшее стало настоящей экономической катастрофой. Германия, например, лишилась дешевых поставок энергоресурсов из России, что отрицательно сказалось на промышленности страны. В других странах ЕС наблюдается аналогичная ситуация: финансовое благополучие дает трещину на фоне колоссальных сумм, уходящих на Украину», – резюмирует Бордачев.

    Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. По мнению представителя Лондона, Штаты непременно продолжат оказывать помощь ВСУ.

    Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении офису Зеленского дополнительных средств. Кэмерон отметил, что его страна вносит «весомый вклад в плане не только количества, но и качества» поддержки Украины. Дипломат напомнил, что именно Лондон первым отправил ВСУ противотанковые комплексы, артиллерию и средства дальнего огневого поражения.

    Его коллега Энтони Блинкен заметил, что почти все капиталовложения, которые США сделали в пользу Украины, были потрачены внутри самих Штатов. Он обратился к «американской аудитории» с заявлением, что речь идет о 90% от общей суммы расходов, ушедших на поддержку офиса Зеленского.

    По его словам, в результате политики Вашингтона в стране появилось большое количество «рабочих мест». Дипломат назвал помощь Украине хорошим стимулом для роста экономики США. Он подчеркнул, что в настоящий момент сложилась «выигрышная ситуация для всех», поэтому необходимо «продолжать» следовать выбранному пути.

    Ранее о материальной выгоде от поддержки ВСУ уже заявлял Джо Байден. Помощь ВСУ он обозначал как «разумную инвестицию», которая якобы будет приносить «дивиденды».

    Коментарии (3)
    8 декабря 2023, 09:23
    В США заявили, что стремятся привести Россию на переговоры на условиях Киева

    Замсоветника Байдена Файнер заявил, что США стремятся привести Россию на переговоры на условиях Киева в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом хочет добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева в 2024 году, заявил заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки Киева и ситуации в самих США, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, передает РИА «Новости».

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильную Украину».

    Также замсоветника Байдена указывает на то, что в США не поддерживают удары Украины по российским территориям.

    Кроме того, Файнер подчеркнул, что в США не считают, что это необходимо украинцам, чтобы «добиться успеха на поле боя».

    Тем не менее в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Соответствующий законопроект не прошел даже процедурное голосование. В документ включены и положения о выходе из ситуации с мигрантами на границе США, республиканцы и демократы не могут договориться по этому вопросу.

    Файнер назвал шокирующим то, что законопроект о помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в Сенате США.

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    8 декабря 2023, 20:54
    На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов

    FT: На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов

    На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Банка Палестины воспользовались перемирием в секторе Газа для вывоза около 50 млн долларов с севера анклава, пишет Financial Times.

    По информации источников Financial Times, 200-шекелевые купюры на сумму порядка 50 млн долларов были вывезены при поддержке ООН из двух отделений Банка Палестины в северной части Газы на юг, передает «Газета.Ru».

    Операция прошла на прошлой неделе во вторник. Такие меры были предприняты с целью снижения нехватки наличности в южной части анклава, операцию одобрил Израиль, пишет издание.

    Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    8 декабря 2023, 08:22
    В Турции предложили создать военный формат с участием России

    Лидер турецкой партии Перинчек призвал создать военный формат Турция – Россия – Сирия для борьбы с террором

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвать создать военный формат Турция – Россия – Сирия, который будет заниматься борьбой с террористическими формированиями на севере САР. По словам политика, это поможет урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Перинчек заявил РИА «Новости», что по Газе необходимо «вооруженное решение». Он считает, что трехсторонний военный формат станет лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона.

    «Будет открыт фронт против США и сионизма», – заявил он, назвав формат Турция – Россия – Сирия необходимостью.

    Политик добавил, что данная инициатива позволит разрушить американские планы и обеспечить территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 00:12
    США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

    США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию ОАЭ о немедленномпрекращении огня в секторе Газа, а также освобождении всех заложников без условий.

    Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания, передает РИА «Новости».

    Ранее администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для боевых танков Merkava.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.

    Коментарии (3)
    8 декабря 2023, 20:18
    Полянский в ООН назвал действия Израиля преступлением против человечности

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агрессия ХАМАС не оправдывает преступлений Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября не оправдывают преступлений против человечности, которые совершаются Израилем в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

    «Хотели бы при этом подчеркнуть, что ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в секторе Газа», – приводит слова Полянского ТАСС.

    При этом он отметил, что в действиях Израиля сейчас прослеживается стратегия по насильственному перемещению палестинцев, поскольку жизнь в секторе Газа становится невыносимой. «Ее людоедская логика проста – сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор – покинуть родные земли или быть убитыми», – сказал он.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    8 декабря 2023, 08:55
    Военные Израиля ударили по лагерю беженцев в центре сектора Газа

    AL Jazeera: Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис, сообщает катарский телеканал AL Jazeera.

    Известно, что израильские военные самолеты совершили налет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа, есть информация о разрушении военной авиацией жилых домов в городе Дейр-эль-Балах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что израильские ВВС ударили по нескольким районам города Хан-Юнис в Газе, бомбардировкам подвергся и город Рафах на границе с Египтом.

    Кроме того, по информации телеканала, израильская армия провела ночной рейд в центре Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.

    Уточняется, что израильские солдаты взрывали звуковые гранаты и гранаты со слезоточивым газом на улицах Рамаллы, но не встретили никакого сопротивления.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

    Коментарии (5)
    8 декабря 2023, 10:10
    Армия Израиля нанесла удары по ряду целей в Сирии

    Армия Израиля в ответ на запуски снарядов нанесла удары по ряду целей в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на совершенные 7 декабря обстрелы нанесла минувшей ночью удары по ряду целей на сирийской территории, сообщила армейская пресс-служба.

    Как сообщила пресс-служба, в ответ на совершенные накануне запуски снарядов в сторону северной части Израиля ЦАХАЛ нанес удары по ряду целей в Сирии, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа.

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    8 декабря 2023, 10:45
    ХАМАС: Израильский заложник погиб при неудачной попытке освобождения

    ХАМАС: Израильский заложник Барух погиб при неудачной попытке его освобождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сахар Барух, который был захвачен радикалами при нападении на Израиль, погиб в секторе Газа при неудачной попытке его освобождения, заявило боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС.

    Согласно сообщению движения, бойцы «Бригад Иззэддина аль-Кассама» обнаружили отряд спецназа Израиля, двигавшийся к пленникуи, вступили с ним в бой. Это привело к гибели и ранениям среди военнослужащих, передает ТАСС.

    Там добавили, что в результате столкновения погиб и сам 25-летний солдат Сахар Барух.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

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    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

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    Россияне определились с ролью Путина после 2024 года

    До президентских выборов в России осталось около 100 дней. Несмотря на стабильность и спокойствие политической ситуации в стране, в обществе фиксируется большой интерес как к самим выборам, так и к активному участию в них. Чем можно объяснить такую тенденцию и каковы основные ожидания россиян от грядущей избирательной кампании? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

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