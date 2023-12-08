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    Танкисты уничтожили скопление пехоты ВСУ под Купянском
    ФСБ опубликовала видео с устроившим теракт на БАМе мужчиной
    Пентагон: У ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
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    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

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    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 12:04

    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине

    Политолог Бордачев: США и Британия получают выгоду от поставок ВСУ, а для стран Европы происходящее становится катастрофой

    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы. Страны ЕС лишились поставок российских энергоресурсов и создали неблагоприятные условия для промышленности, чего не скажешь о Британии или США. Такое мнение газете ВЗГЛЯД озвучил политолог Тимофей Бордачев. Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой.

    «В настоящий момент в США происходит полная неразбериха по вопросу согласования объемов финансовой помощи Украине. Сенат расколот, между республиканцами и демократами практически полностью отсутствует взаимопонимание», – сказал Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, заявления главы Госдепартамента, сделанные в компании с Кэмероном, должны были напомнить парламентариям о выгодах поддержки ВСУ. Мы имеем дело с примитивным желанием подкупить американских политиков. Между тем, данный призыв в США звучит настолько часто, что успел надоесть местным сенаторам», – отмечает эксперт.

    «Я бы не связывал заявления с попыткой каким-либо образом повлиять на объемы помощи, предоставляемые Украине европейскими странами. Члены ЕС и так прикладывают неимоверные усилия. Они жертвуют колоссальные объемы средств в пользу ВСУ, испытывая при этом куда большие проблемы, чем Штаты», – подчеркивает собеседник.

    «Дело в том, что поддержка офиса Зеленского выгодна исключительно Вашингтону и Лондону. США и Британия пользуются нестабильной геополитической ситуацией в своих интересах. Так, американский оборонный сектор действительно переживают внушительный рост. Доходы предприятий этой сферы увеличиваются на глазах», – указывает политолог.

    «Однако для континентальной Европы произошедшее стало настоящей экономической катастрофой. Германия, например, лишилась дешевых поставок энергоресурсов из России, что отрицательно сказалось на промышленности страны. В других странах ЕС наблюдается аналогичная ситуация: финансовое благополучие дает трещину на фоне колоссальных сумм, уходящих на Украину», – резюмирует Бордачев.

    Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. По мнению представителя Лондона, Штаты непременно продолжат оказывать помощь ВСУ.

    Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении офису Зеленского дополнительных средств. Кэмерон отметил, что его страна вносит «весомый вклад в плане не только количества, но и качества» поддержки Украине. Дипломат напомнил, что именно Лондон первым отправил ВСУ противотанковые комплексы, артиллерию и средства дальнего огневого поражения.

    Его коллега, Энтони Блинкен, заметил, что почти все капиталовложения, которые США сделали в пользу Украины, были потрачены внутри самих Штатов. Он обратился к «американской аудитории» с заявлением, что речь идет о 90% от общей суммы расходов, ушедших на поддержку офиса Зеленского.

    По его словам, в результате политики Вашингтона в стране появилось большое количество «рабочих мест». Дипломат назвал помощь Украине хорошим стимулом для роста экономики США. Он подчеркнул, что в настоящий момент сложилась «выигрышная ситуация для всех», поэтому необходимо «продолжать» следовать выбранному пути.

    Ранее о материальной выгоде от поддержки ВСУ уже заявлял Джо Байден. Помощь ВСУ он обозначал как «разумную инвестицию», которая якобы будет приносить «дивиденды».

    7 декабря 2023, 14:36
    Bloomberg: Решение США по Украине вызвало шок у союзников Белого дома

    Tекст: Александра Юдина

    Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США может подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил газете Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник США Макс Бергманн.

    По его словам, во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что «на американцев просто нельзя положиться», передает РИА «Новости».

    Также в статье указано, что привязка касающихся внутренних проблем США требований к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

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    7 декабря 2023, 13:30
    В Индии рассказали о сбывающемся предсказании Путина об Украине и США

    WION: Предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку в конфликте на Украине, предсказание российского лидера о том, что Соединенные Штаты и Европа устанут от поддержки Киева, уже начинает сбываться, пишут индийские СМИ.

    В статье на портале WION говорится, что вопрос о дальнейшей поддержке Украины в США стоит остро на фоне внутренних разногласий. Нет уверенности, что киевский режим Вашингтон сможет поддерживать так долго, сколько потребуется, поскольку выделенный на эти бюджет уже почти иссяк, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Еще до подведения итогов выборов 2024 года в США становится абсолютно ясно, что больше нет гарантий продолжения финансирования киевского режима с американской стороны, как бы долго ни продлился конфликт на Украине, заключает автор.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

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    8 декабря 2023, 04:25
    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году

    Представитель Белого дома Файнер заявил о стремлении США заставить Россию пойти на переговоры с Украиной в 2024 году

    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы в конце 2024 года Россия оказалась вынуждена согласиться на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    Как заявил Файнер, США «хотели бы», чтобы украинская сторона к концу 2024 года находилась «на таких позициях, при которых России пришлось бы» выбирать – «сесть за стол переговоров» или «иметь дело с более сильной Украиной», передает ТАСС.

    Файнер пояснил, что речь идет о переговорах «на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН». Такие переговоры должны подразумевать «суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины», сказал Файнер.

    По его словам, «более сильная Украина» будет «опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины» и сможет «предпринять наступление».

    Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над на ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники США». «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Файнер заявил, что «это очень сложный стратегический выбор». Он не уверен, какое решение примет российская сторона. «Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», – заявил он.

    При этом Файнер заверил, что США по-прежнему «не поддерживают, не обеспечивают украинские удары внутри России». По мнению Белого дома, это не имеет «ключевого значения» для «успеха» Украины на поле боя.

    Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

    Коментарии (37)
    7 декабря 2023, 17:41
    Пентагон передал Украине документацию для производства систем ПВО FrankenSAM
    Пентагон передал Украине документацию для производства систем ПВО FrankenSAM
    @ US Navy

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем противовоздушной обороны FrankenSAM, сообщили в Белом доме.

    «Министерство обороны и промышленные партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM, которые направлены на включение устаревших систем ПВО Украины путем интеграции определенных западных боеприпасов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

    Ожидается, что параллельное производство этих систем на Украине и в США «позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО», добавили там.

    Как пишет «Коммерсант», существует два варианта систем ПВО FrankenSAM: один сочетает советскую пусковую установку «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и американские ракеты Sidewinder.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям в ходе встречи с американским министром транспорта Питом Буттиджичем.

    Коментарии (20)
    7 декабря 2023, 20:15
    Резко выросло число планирующих остаться за рубежом украинцев
    Резко выросло число планирующих остаться за рубежом украинцев
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число украинцев, покинувших в страну и планирующих остаться за границей, в ноябре выросло более чем в два раза, пишет Sputnik Ближнее Зарубежье.

    В октябре доля украинцев, планирующих остаться за рубежом, составляла 8%, в ноябре она выросла до 18%, передает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на нацбанк Украины. Отмечается, что с Украины с началом СВО уехало до 6,3 млн человек.

    Ранее в Германии потребовали прекратить выплаты новым украинским мигрантам.

    Коментарии (5)
    7 декабря 2023, 19:44
    Столтенберг предложил странам НАТО потратить «неожиданные деньги» на Украину
    Столтенберг предложил странам НАТО потратить «неожиданные деньги» на Украину
    @ IMAGO/Petr Stojanovski/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что готов помочь странам военного блока потратить согласованные ранее 2% ВВП на оборону и на Украину, если они не знают, как это сделать.

    Столтенберг заявил, что готов помочь в случае возникновения проблем с тратами 2% ВВП на военные расходы, в том числе на поддержку Украины, передает РИА «Новости».

    Если у стран «появились неожиданные деньги», то их можно было бы вложить в поддержку киевского режима, добавил он.

    Напомним, на натовском саммите в Вильнюсе страны альянса согласовали траты в размере 2% ВВП на оборону.

    Коментарии (7)
    8 декабря 2023, 03:24
    ФСБ опубликовала видео с устроившим теракт на БАМе мужчиной

    ФСБ задержала исполнителя теракта на БАМе, он признался в подрыве поездов

    ФСБ опубликовала видео с устроившим теракт на БАМе мужчиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись, на которой гражданин Белоруссии, подозреваемый в подрыве двух поездов на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), дал признательные показания.

    Мужчина на опубликованной ФСБ видеозаписи, рассказал, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы. Задержанный пояснил, что с этим человеком «знаком несколько лет, он внушал доверие», передает РИА «Новости».

    Соотечественник поинтересовался у него, как часто тот бывает в России, и попросил за деньги устроить теракт на железной дороге, пишет «Российская газета».

    Задержанный сообщил, что забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

    Как пишет «Российская газета», по другой информации, мины ему прислали. После поездки в Северобайкальск мужчина собирался быстро уехать, но был задержан в Омской области.

    Напомним, задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения, который произвел подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами по БАМ в Бурятии. Он заявил, что действовал под контролем спецслужб Украины.

    Коментарии (15)
    7 декабря 2023, 12:47
    Такер Карлсон предсказал поражение Украины и США в ходе СВО

    Журналист Такер Карлсон считает, что в противостоянии России и Украины «побили» США

    Такер Карлсон предсказал поражение Украины и США в ходе СВО
    @ Zuma/ТАСС

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия в ходе спецоперации победит не только Украину, но и США.

    Такое заявление Карлсон заявил в своей программе, представленной в соцсетях, передает RT.

    «Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», – цитирует канал журналиста.

    По словам Карлсона, администрация президента США Джо Байдена лгала, когда допускала возможность проигрыша России в конфликте с Украиной.

    При этом в Белом доме говорили, что поддержка украинских властей поможет победить Россию и предотвратить ее вторжение в остальные страны Европы, но сейчас, спустя почти два года после начала СВО, все это оказалось неправдой, подчеркнул Карлсон.

    Ранее военный аналитик Конрад Музыка допустил возможность крупной наступательной операции на Украине.

    Коментарии (7)
    7 декабря 2023, 13:45
    Москва предупредила США об ответе на ядерные испытания
    Москва предупредила США об ответе на ядерные испытания
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия зеркально ответит на возможное возобновление ядерных испытаний США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    Рябков в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну напомнил, что американцы в последнее время не раз заявляли, что не планируют возобновлять ядерные испытания. «Мы помним, что сегодня планов, намерений и причин нет, а завтра они могут появиться», – отметил дипломат.

    Россия, подчеркнул он, судит не по словам, а по делам, и должна находиться в готовности в любой момент времени. «И я добавлю – в боеготовности при необходимости в прямом смысле этого слова», – подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства, уточнив, что это относится и к теме ядерных испытаний.

    Напомним, в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявлял, что Россия не станет первой проводить ядерные испытания, однако если США это сделают, то и Россия проведет.

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    7 декабря 2023, 12:18
    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Политолог Скачко: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил мстить всем уроженцам Украины, которые не боятся его критиковать. Это попытка напугать всех тех, кто решил связать свою жизнь с Россией. На фоне роста уровня угроз силовикам стоит ужесточить контртеррористические меры, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

    «Офис Зеленского начал охоту на всех тех уроженцев Украины, которые выступили против преступной политики родного государства и решили связать свою жизнь с Россией. На Банковой понимают, что на фронте поражение следует за поражением, политические позиции также под вопросом, а наказание за содеянное неминуемо», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «И чтобы побольнее укусить Россию, противник прибегает к привычным мерам – организовывает серию убийств. Напомню, недавно в результате взрыва погиб экс-депутат ЛНР Олег Попов, также было совершено покушение на Царева. Это своего рода вызов Москве», – продолжает собеседник.

    «Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Офис Зеленского считает, что террор сформирует в сознании россиян мысль, что провал контрнаступления ВСУ, социальный и демографический кризис на Украине и другие поражения не означают победу России», – объясняет он.

    «Ну а чтобы это было более эффективно, Зеленский хочет подспудно закрыть рот таким как я – ярым критикам как его лично, так и его команды. И сейчас на фоне роста угрозы стоит задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России», – полагает политолог. Резюмируя, Скачко добавил, что силовикам необходимо детально изучить все обстоятельства случившегося, выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Кроме того, уверен он, надо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и быть готовыми в любой момент отразить атаку противника.

    Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.

    После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.

    Позже в правоохранительных органах сообщили, что преступление предположительно было осуществлено с помощью короткоствольного оружия с глушителем. Розыск подозреваемых ведется по всему Центральному федеральному округу. В профильных ведомствах подчеркнули, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России.

    Напомним, в марте прошлого года Илью Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и активно критиковал действия администрации Зеленского. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения экс-депутату были предъявлены заочно.

    Это не первое политическое убийство, организованное украинскими властями. Ранее в результате взрыва в машине погиб бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов. В октябре противником также была предпринята попытка совершения покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

    Коментарии (20)
    8 декабря 2023, 10:29
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему нынешняя политика Соединенных Штатов на украинском направлении стала новым явлением в американском политическом дискурсе.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что «примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты». «Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими» – так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей», – отметил зампред Совбеза России.

    Вопрос, по его словам, заключается в другом. Медведев перечислил три фактора:

    – Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада.

    – Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи.

    – Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.

    Это, как отметил Медведев, стало новым явлением в американском политическом дискурсе, которое создано АО «Джо, Хантер и партнеры». Импичмент, по мнению Медведева, вряд ли состоится, но «перспектива маячит», а вот поражение Байдена на выборах он считает весьма вероятным. Отсюда и проистекают «хамский шантаж», «непрерывная истерика», а также «дикие намеки» в адрес России, подчеркнул зампред Совета безопасности.

    Администрация США и «их запуганный выкормыш» получат деньги – если не сейчас, то в новом году, прогнозирует Медведев. Эти средства, по его словам, будут направлены на продолжение «бизнеса на войне».

    «И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев пошутил над псевдосолидарностью сытых США, Германии и Франции с Украиной.

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    8 декабря 2023, 01:50
    Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

    Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Пентагоне уверены, что у вооруженных сил Украины «есть то, что им нужно для успеха на поле боя», заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх.

    Сингх не стала отвечать на вопрос о том, считает ли ситуацию на Украине тупиковой, заявив, что украинская сторона сама должна «говорить о своих операциях». При этом, по словам Сингх, ВСУ вряд ли согласились бы с мнением, что контрнаступление «потерпело крах», передает ТАСС.

    Сингх заявила, что ВСУ «добивались успехов». Она уточнила, что «не каждый день были такие успехи, которых им бы хотелось», но наблюдается «постепенный прогресс». «Мы дали им подготовку, оборудование, поддержку, которая требуется им, чтобы добиваться успеха. И мы вполне уверены в том, что они добьются успеха», – сказала она, добавив, что Украине нужно «оживление военно-промышленной базы».

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

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    7 декабря 2023, 13:00
    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО

    Сенатор Долгов: Байден пугает российской угрозой, чтобы получить деньги на Украину

    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина – одна из главных ошибок президента США Джо Байдена, на которую будут давить его политические оппоненты. Теперь чтобы получить дополнительные средства на поддержку офиса Зеленского, американский лидер вынужден пугать конгрессменов российской угрозой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Байден сказал, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.

    «Слова Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине, не имеют под собой никаких реальных оснований. Бросаться такими заявлениями лидеру одной из ядерных держав опасно и безответственно», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Американский президент прибегает к такой манипулятивной риторике, потому что ему нужны деньги для дальнейшей поддержки Украины. Он хочет «выцарапать» их из Конгресса США. Однако я не думаю, что задумку удастся реализовать», – отмечает собеседник.

    «Политическая борьба в США разгорается все сильнее. Республиканцы и дальше будут давить Байдена за все просчеты его администрации. Одной из главных ошибок американского президента является Украина. Деньги на этот проект выделялись большие, а результатов нет», – подчеркнул он.

    «Администрация Байдена допустила слишком много ошибок. И республиканцы этим непременно воспользуются. Пока же Белый дом всеми силами будет пытаться спихнуть ответственность за собственные провалы на Россию, выдумывая какие-то угрозы вроде «нападения на страну НАТО», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Эти слова он произнес в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».


    Ранее стало известно, что Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.

    Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как драма в Сенате лишает Украину финансирования.

    Коментарии (7)
    7 декабря 2023, 14:53
    Российские силы на Купянском направлении уничтожили два танка и САУ Panzerhaubitze 2000
    Российские силы на Купянском направлении уничтожили два танка и САУ Panzerhaubitze 2000
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Купянском направлении отразили пять атак украинских штурмовиков у Синьковки в Харьковской области и озера Лиман, сообщило министерство обороны.

    Отражены атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ, украинская сторона потеряла до 75 человек, два танка, четыре БТРа, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, американская гаубица М198 и орудие Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ у Дзержинска и Ямполовки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек, две БМП, при контрбатарейной борьбе поражены две американские САУ М109 Paladin.

    На Донецком направлении «Южная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 67-й механизированной бригады у Клещеевки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 175 человек, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены: САУ М109 Paladin, две САУ «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и американское орудие М119.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Сладкого, Никольского и Урожайного в ДНР.

    Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 160 человек, две боевые бронированные машины и американскую артиллерийскую систему М777.

    На Запорожском направлении поражены скопления военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ у Работино в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 60 человек и две САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении поражены скопления ВСУ у Червоного Маяка в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 65 человек, также поражена САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназа у Серебрянки в ДНР, а также склады боеприпасов и вооружения.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 21:24
    Зеленский решил посетить инаугурацию нового главы Аргентины Милея
    Зеленский решил посетить инаугурацию нового главы Аргентины Милея
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В Аргентине пригласили президента Украины Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN.

    Отмечается, что Милей неоднократно высказывался в поддержку Украины, переговорил с Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине, передает РИА «Новости».

    Милей также заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. Телеканал сообщил, что Зеленский подтвердил свое присутствие на инаугурации. Если поездка состоится, то она станет первым визитом украинского президента в регион Латинской Америки.

    Второй тур выборов президента Аргентины состоялся 19 ноября, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец допустил, что политика Милея рискует негативно отразиться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы.

    Коментарии (19)
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