Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине

Политолог Бордачев: США и Британия получают выгоду от поставок ВСУ, а для стран Европы происходящее становится катастрофой

Tекст: Евгений Поздняков

«В настоящий момент в США происходит полная неразбериха по вопросу согласования объемов финансовой помощи Украине. Сенат расколот, между республиканцами и демократами практически полностью отсутствует взаимопонимание», – сказал Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Соответственно, заявления главы Госдепартамента, сделанные в компании с Кэмероном, должны были напомнить парламентариям о выгодах поддержки ВСУ. Мы имеем дело с примитивным желанием подкупить американских политиков. Между тем, данный призыв в США звучит настолько часто, что успел надоесть местным сенаторам», – отмечает эксперт.

«Я бы не связывал заявления с попыткой каким-либо образом повлиять на объемы помощи, предоставляемые Украине европейскими странами. Члены ЕС и так прикладывают неимоверные усилия. Они жертвуют колоссальные объемы средств в пользу ВСУ, испытывая при этом куда большие проблемы, чем Штаты», – подчеркивает собеседник.

«Дело в том, что поддержка офиса Зеленского выгодна исключительно Вашингтону и Лондону. США и Британия пользуются нестабильной геополитической ситуацией в своих интересах. Так, американский оборонный сектор действительно переживают внушительный рост. Доходы предприятий этой сферы увеличиваются на глазах», – указывает политолог.

«Однако для континентальной Европы произошедшее стало настоящей экономической катастрофой. Германия, например, лишилась дешевых поставок энергоресурсов из России, что отрицательно сказалось на промышленности страны. В других странах ЕС наблюдается аналогичная ситуация: финансовое благополучие дает трещину на фоне колоссальных сумм, уходящих на Украину», – резюмирует Бордачев.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. По мнению представителя Лондона, Штаты непременно продолжат оказывать помощь ВСУ.

Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении офису Зеленского дополнительных средств. Кэмерон отметил, что его страна вносит «весомый вклад в плане не только количества, но и качества» поддержки Украине. Дипломат напомнил, что именно Лондон первым отправил ВСУ противотанковые комплексы, артиллерию и средства дальнего огневого поражения.

Его коллега, Энтони Блинкен, заметил, что почти все капиталовложения, которые США сделали в пользу Украины, были потрачены внутри самих Штатов. Он обратился к «американской аудитории» с заявлением, что речь идет о 90% от общей суммы расходов, ушедших на поддержку офиса Зеленского.

По его словам, в результате политики Вашингтона в стране появилось большое количество «рабочих мест». Дипломат назвал помощь Украине хорошим стимулом для роста экономики США. Он подчеркнул, что в настоящий момент сложилась «выигрышная ситуация для всех», поэтому необходимо «продолжать» следовать выбранному пути.

Ранее о материальной выгоде от поддержки ВСУ уже заявлял Джо Байден. Помощь ВСУ он обозначал как «разумную инвестицию», которая якобы будет приносить «дивиденды».