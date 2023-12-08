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Отец открывшей стрельбу девочки, директор ЧОП и охранница школы в Брянске задержаны
Отец открывшей стрельбу девочки, директор ЧОП «Экскалибур» и охранница гимназии № 5 в Брянске задержаны
В Брянске задержаны директор частного охранного предприятия «Экскалибур», которое охраняло гимназию № 5, где произошла стрельба, а также работавшая в тот день школьная охранница, сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что задержаны гендиректор ЧОП Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова, а также отец погибшей девочки, которая пронесла в школу ружье и стреляла в одноклассников, передает РИА «Новости».
Кроме того, источник сообщил, что задержание было проведено в ночь на пятницу, расследование уголовного дела ведется Следственным комитетом России.
Напомним, учащаяся открыла стрельбу в гимназии в Брянске. Вероятной причиной такого поступка называют конфликт с одноклассниками. Погибла одна из пострадавших учениц.
В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По нему можно получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей.
Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по Брянску: 8(4832)74-50-95.