Отец открывшей стрельбу девочки, директор ЧОП и охранница школы в Брянске задержаны

Отец открывшей стрельбу девочки, директор ЧОП «Экскалибур» и охранница гимназии № 5 в Брянске задержаны

Tекст: Александра Юдина

Известно, что задержаны гендиректор ЧОП Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова, а также отец погибшей девочки, которая пронесла в школу ружье и стреляла в одноклассников, передает РИА «Новости».

Кроме того, источник сообщил, что задержание было проведено в ночь на пятницу, расследование уголовного дела ведется Следственным комитетом России.

Напомним, учащаяся открыла стрельбу в гимназии в Брянске. Вероятной причиной такого поступка называют конфликт с одноклассниками. Погибла одна из пострадавших учениц.

В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По нему можно получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей.

Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по Брянску: 8(4832)74-50-95.