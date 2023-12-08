Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.6 комментариев
ФСБ задержала главу «Железных дорог Донбасса»
ФСБ задержала главу «Железных дорог Донбасса» за злоупотребление полномочиями
В Донецке сотрудники ФСБ задержали гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса», подозремого в злоупотреблении полномочиями и передаче госимущества третьим лицам, сообщили в управлении ведомства по ДНР.
Согласно сообщению ФСБ, подозреваемый незаконно передал «в безвозмездное пользование третьим лицам» госимущество, передает РИА «Новости».
Ранее в Донецкой народной республике задержали подозреваемого, представлявшегося сотрудником ФСБ, мужчина за деньги предлагал комиссовать военнослужащих.