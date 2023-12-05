Лжесотрудника ФСБ задержали в ДНР

Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском

Tекст: Валентина Григоренко

На видео, опубликованном в Сети, видно, как литовские дипломаты посетили небольшое деревенское кладбище, сорвали там георгиевские ленты с надгробий и выбросили их в урну. Отмечается, что после того, как Лабутис и его коллега избавились от ленточек, они водрузили на их место национальные флаги, передает НТВ.

В России такой поступок попадает под статью о реабилитации национализма, по которой можно получить до пяти лет лишения свободы, однако у сотрудников посольства Литвы есть дипломатический иммунитет.

В ответ на провокацию на кладбище литовского дипломата Угнюса Лабутиса вызвали в российский МИД, где вручили ему ноту протеста.

Ранее сообщалось, что гражданина Эстонии оштрафовали эстонские пограничники в Нарве на 400 евро за то, что на зеркале заднего вида его машины была георгиевская лента.