  • Новость часаПутин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС
    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой
    Медведев: Работа Путина в должности президента должна быть продолжена
    Выборы президента России впервые будут многодневными
    Россиянина в Финляндии задержали сразу после освобождения из тюрьмы
    На Украине запретили свободный въезд в пограничную зону
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    28 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 16:36

    ВСУ потеряли на Донецком направлении более 1560 военных за неделю

    ВСУ потеряли на Донецком направлении более 1560 военных за неделю
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные с 3 по 8 декабря уничтожили живую силу и технику ВСУ на Донецком направлении, Украина потеряла более 1560 бойцов, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ поразили живую силу и технику Украины в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю российские войска на данном направлении отразили 18 атак противника, а также ВСУ потеряли 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

    В Минобороны добавили, что в период с 3 по 8 декабря Россия нанесла 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ. Отмечается, что среди пораженных объектов были арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военная техника и базам горючего, а также поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. В пресс-службе уточнили, что все назначенные объекты поражены.

    Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак ВСУ. Отмечается, что Украина потеряла на данном направлении за неделю более 480 человек, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

    В пресс-службе подчеркнули, что на Краснолиманском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю в районе Ямполовки ДНР и отразили десять атак штурмовых групп со стороны Украины. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, отметили в ведомстве.

    В сообщении говорится, что на Южно-Донецком направлении российские бойцы поразили подразделения 58 мотопехотной, 79 десантно-штурмовой, 23, 72 механизированную бригаду ВСУ и 102 бригаду теробороны в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного ДНР и Левадного Запорожской области. Отмечается, что потери ВСУ составили более 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

    В Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении Россия вела активную оборону, в ходе которой отразила пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах Вербового, Нестерянки и Успеновки Запорожской области, а Украина потеряла здесь за минувшую неделю до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. В пресс-службе пояснили, что на Херсонском направлении российские военные сорвали попытки Украины переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова, а в результате боевых действий потери противника составили до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей.

    В пресс-службе пояснили, что на Херсонском направлении российские военные сорвали попытки Украины переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова, а в результате боевых действий потери противника составили до 350-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка.

    В Минобороны указали, что средствами ПВО за прошлую неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых: три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 ВСУ, и перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника. Отмечается, что в течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих.

    Ранее в Минобороны заявили, что танкисты Западной группировки на Т-90М «Прорыв» уничтожили украинскую технику и скопление живой силы на Купянском направлении.

    6 декабря 2023, 01:20
    Российских офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом

    «Коммерсант»: Российских офицеров приговорили к четырем годам заключения за неотражение атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил двоих офицеров, подполковника и майора, к четырем годам колонии за то, что они не предотвратили обстрел ВСУ территории в Белгородской области.

    Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова судили по статье «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ» (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Речь шла о событиях в районе села Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года, когда ВСУ обстреляли территорию, предположительно, ракетами «Точка-У». В результате погибли семь военнослужащих, 43 получили ранения, было уничтожено 15 единиц военной техники, порядка 30 – повреждены, пишет «Коммерсант».

    Оба фигуранта не признали свою вину. Их приговорили к четырем годам заключения, в лишении их званий суд обвинению отказал. По данным источников издания, подсудимым могло грозить до десяти лет заключения в колонии строгого режима. Более 1,5 лет из срока подсудимые уже отбыли под следствием и вскоре смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Коментарии (87)
    6 декабря 2023, 07:47
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев

    Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев

    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    @ Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

    Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.

    Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.

    Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (53)
    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

    Коментарии (17)
    7 декабря 2023, 06:51
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

    Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Когда речь идет о России, в США «не гнушаются любого мифотворчества», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя утверждения Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил двух стран.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

    Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

    Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (21)
    8 декабря 2023, 04:25
    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году

    Представитель Белого дома Файнер заявил о стремлении США заставить Россию пойти на переговоры с Украиной в 2024 году

    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы в конце 2024 года Россия оказалась вынуждена согласиться на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    Как заявил Файнер, США «хотели бы», чтобы украинская сторона к концу 2024 года находилась «на таких позициях, при которых России пришлось бы» выбирать – «сесть за стол переговоров» или «иметь дело с более сильной Украиной», передает ТАСС.

    Файнер пояснил, что речь идет о переговорах «на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН». Такие переговоры должны подразумевать «суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины», сказал Файнер.

    По его словам, «более сильная Украина» будет «опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины» и сможет «предпринять наступление».

    Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над на ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники США». «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Файнер заявил, что «это очень сложный стратегический выбор». Он не уверен, какое решение примет российская сторона. «Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», – заявил он.

    При этом Файнер заверил, что США по-прежнему «не поддерживают, не обеспечивают украинские удары внутри России». По мнению Белого дома, это не имеет «ключевого значения» для «успеха» Украины на поле боя.

    Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

    Коментарии (56)
    5 декабря 2023, 22:35
    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

    Коментарии (16)
    7 декабря 2023, 00:25
    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО

    Песков заявил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неизбежности победы России в ходе спецоперации на Украине

    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции на Украине указывает на неизбежность победы России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Как отметил Песков, российская сторона уже не раз «на любом уровне» указывала, что «главное – достичь поставленных целей». Он пояснил, что Москва хотела бы добиться этого «политико-дипломатическими средствами», предпринимала «всевозможные попытки» до начала СВО. Однако, когда «все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции», сказал Песков.

    По его словам, на Западе заявляют о необходимости завершения СВО, но хотят «заканчивать ее поражением России». «А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Запад, заявляя о желании увидеть урегулирование ситуации, «кидает деньги в топку» конфликта. Песков, оценивая заявления Запада о поддержке Украины, отметил, что они «не новы», но «обрамлены потугами с финансированием». Так, «США испытывают внутренние противоречия в связи, наверное, с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке» конфликта. Песков предположил, что подобные «противоречия» позднее «посетят оставшиеся трезвые головы» в Европе.

    Напомним, серия продвижений российских войск сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения и ухудшать положение ВСУ

    Коментарии (27)
    6 декабря 2023, 07:25
    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии Писториус отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия не является союзником Украины, ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус в интервью телеканалу ZDF  напомнил, что Германия находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая другие страны, но союзником Украины страна не является, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах, и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно.

    Писториус также призвал делать ставки в первую очередь на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные трудности, отметив, что ход конфликта предсказать сложно.

    Ранее премьер-министр Баварии потребовал, чтобы были прекращены выплаты украинским беженцам, прибывающим в Германию.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом в Германии.

    Коментарии (19)
    7 декабря 2023, 08:38
    Под Купянском замечены представители западных массмедиа

    Марочко: Представители западных массмедиа работают под Купянском

    Под Купянском замечены представители западных массмедиа
    @ Abaca Press/REUTERS

    На Купянском направлении работают представители западных СМИ, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе прослушивания под Купянском, переговоров открытых радиочастот была выявлена группа англоязычных абонентов, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил: выяснилось, что деловой разговор вели между собой представители западных массмедиа.

    В Минобороны сообщали ранее, что на Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 60-й, 43-й механизированных бригад ВСУ у Ивановки (Харьковская область), Синьковки и озера Лиман.

    Коментарии (8)
    8 декабря 2023, 01:50
    Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

    Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Пентагоне уверены, что у вооруженных сил Украины «есть то, что им нужно для успеха на поле боя», заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх.

    Сингх не стала отвечать на вопрос о том, считает ли ситуацию на Украине тупиковой, заявив, что украинская сторона сама должна «говорить о своих операциях». При этом, по словам Сингх, ВСУ вряд ли согласились бы с мнением, что контрнаступление «потерпело крах», передает ТАСС.

    Сингх заявила, что ВСУ «добивались успехов». Она уточнила, что «не каждый день были такие успехи, которых им бы хотелось», но наблюдается «постепенный прогресс». «Мы дали им подготовку, оборудование, поддержку, которая требуется им, чтобы добиваться успеха. И мы вполне уверены в том, что они добьются успеха», – сказала она, добавив, что Украине нужно «оживление военно-промышленной базы».

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

    Коментарии (24)
    7 декабря 2023, 00:59
    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США придется платить «кровью американцев» за отказ от финансирования ВСУ

    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»
    @ CNBC Television/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Если США откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами, им придется заплатить «кровью американцев», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что сухопутным силам США придется «в полной мере участвовать» в конфликте, если Россия «одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из союзников по НАТО», передает ТАСС.

    «Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Кирби признал, что в вооруженном конфликте только «мечтатель» может рассчитывать «определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля». Он заявил, что нет возможности отчитаться о всех поставленных Украине вооружениях. По его словам, и США, и Украина «обеспокоены» этим.

    Также Кирби сообщил, что страны G7 «согласились в принципе с тем, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине». Он заявил, что США выступают за сохранение целостности Украины. По его словам, в Киеве должны решать, «как выглядит победа», «какие планы осуществлять», «по каким целям наносить удары» и «где размещать войска на поле боя».

    «Мы хотим, чтобы Украина была целой и свободной. Мы хотим, чтобы их международно признанные границы уважались всеми, в том числе и особенно Россией», – заявил он.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (21)
    6 декабря 2023, 06:49
    Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине

    Президент США Байден заявил, что прекращение помощи Украине было бы абсолютным сумасшествием

    Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Провал в вопросе поддержки Украины будет для США абсолютным сумасшествием, это против интересов страны, заявил президент США Джо Байден.

    Президент США считает, просто неправильным перестать поддерживать Украину. По словам Байдена, провал в вопросе поддержки Киева будет для Вашингтона абсолютным сумасшествием, передает РИА «Новости».

    Ранее Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (20)
    6 декабря 2023, 00:46
    Республиканцы сорвали «секретный брифинг» о помощи Украине в Сенате США

    Представители Республиканской партии отказались обсуждать помощь Украине без ответа на их требования

    Tекст: Вера Басилая

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

    Ромни заявил журналистам, что республиканцы просто ушли с брифинга, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем республиканцы итак знают, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный администрацией бюджетный запрос на 106 млрд долларов, который включает помощь Киеву. Он отметил, что республиканцы настаивают на значимых изменениях в решении ситуации с мигрантами на границе США.

    Ранее свое участие в брифинге «в последний момент» отменил президент Украины Владимир Зеленский.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 06:30
    Украина захотела получить «гораздо больше» ракет

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о необходимости предоставить ВСУ ракеты большой дальности

    Украина захотела получить «гораздо больше» ракет
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Украины требуется «гораздо больше» ракет большой дальности, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

    Подоляк признал, что украинское наступление не привело к тем результатам, на которые рассчитывал Киев, украинские власти «хотели бы, чтобы оно продвигалось быстрее». Однако, заявил Подоляк, в этом случае следует «говорить и о других вещах» – Украине требуется «больше военной техники и технологичное преимущество». Он заявил, что сейчас вносятся «коррективы в тактической и стратегической сфере», передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Reuters сообщает, что власти Украины попросили Вашингтон предоставить ряд новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130.

    Украинская сторона также хочет получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

    Напомним, США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 175 млн долларов.

    Коментарии (19)
    7 декабря 2023, 12:18
    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Политолог Скачко: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил мстить всем уроженцам Украины, которые не боятся его критиковать. Это попытка напугать всех тех, кто решил связать свою жизнь с Россией. На фоне роста уровня угроз силовикам стоит ужесточить контртеррористические меры, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

    «Офис Зеленского начал охоту на всех тех уроженцев Украины, которые выступили против преступной политики родного государства и решили связать свою жизнь с Россией. На Банковой понимают, что на фронте поражение следует за поражением, политические позиции также под вопросом, а наказание за содеянное неминуемо», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «И чтобы побольнее укусить Россию, противник прибегает к привычным мерам – организовывает серию убийств. Напомню, недавно в результате взрыва погиб экс-депутат ЛНР Олег Попов, также было совершено покушение на Царева. Это своего рода вызов Москве», – продолжает собеседник.

    «Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Офис Зеленского считает, что террор сформирует в сознании россиян мысль, что провал контрнаступления ВСУ, социальный и демографический кризис на Украине и другие поражения не означают победу России», – объясняет он.

    «Ну а чтобы это было более эффективно, Зеленский хочет подспудно закрыть рот таким как я – ярым критикам как его лично, так и его команды. И сейчас на фоне роста угрозы стоит задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России», – полагает политолог. Резюмируя, Скачко добавил, что силовикам необходимо детально изучить все обстоятельства случившегося, выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Кроме того, уверен он, надо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и быть готовыми в любой момент отразить атаку противника.

    Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.

    После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.

    Позже в правоохранительных органах сообщили, что преступление предположительно было осуществлено с помощью короткоствольного оружия с глушителем. Розыск подозреваемых ведется по всему Центральному федеральному округу. В профильных ведомствах подчеркнули, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России.

    Напомним, в марте прошлого года Илью Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и активно критиковал действия администрации Зеленского. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения экс-депутату были предъявлены заочно.

    Это не первое политическое убийство, организованное украинскими властями. Ранее в результате взрыва в машине погиб бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов. В октябре противником также была предпринята попытка совершения покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

    Коментарии (20)
    Главное
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Турчак: Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%
    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку
    В Закарпатском военкомате заявили о законности вручения повесток в спортзалах
    Белый дом и Пентагон перешли к шантажу Конгресса США из-за денег Украине
    Евросоюз собрался запретить импорт российских алмазов

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне определились с ролью Путина после 2024 года

    До президентских выборов в России осталось около 100 дней. Несмотря на стабильность и спокойствие политической ситуации в стране, в обществе фиксируется большой интерес как к самим выборам, так и к активному участию в них. Чем можно объяснить такую тенденцию и каковы основные ожидания россиян от грядущей избирательной кампании? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............