ВСУ потеряли на Донецком направлении более 1560 военных за неделю

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ поразили живую силу и технику Украины в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю российские войска на данном направлении отразили 18 атак противника, а также ВСУ потеряли 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

В Минобороны добавили, что в период с 3 по 8 декабря Россия нанесла 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ. Отмечается, что среди пораженных объектов были арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военная техника и базам горючего, а также поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. В пресс-службе уточнили, что все назначенные объекты поражены.

Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак ВСУ. Отмечается, что Украина потеряла на данном направлении за неделю более 480 человек, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

В пресс-службе подчеркнули, что на Краснолиманском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю в районе Ямполовки ДНР и отразили десять атак штурмовых групп со стороны Украины. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что на Южно-Донецком направлении российские бойцы поразили подразделения 58 мотопехотной, 79 десантно-штурмовой, 23, 72 механизированную бригаду ВСУ и 102 бригаду теробороны в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного ДНР и Левадного Запорожской области. Отмечается, что потери ВСУ составили более 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

В Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении Россия вела активную оборону, в ходе которой отразила пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах Вербового, Нестерянки и Успеновки Запорожской области, а Украина потеряла здесь за минувшую неделю до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. В пресс-службе пояснили, что на Херсонском направлении российские военные сорвали попытки Украины переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова, а в результате боевых действий потери противника составили до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей.

В пресс-службе пояснили, что на Херсонском направлении российские военные сорвали попытки Украины переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова, а в результате боевых действий потери противника составили до 350-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка.

В Минобороны указали, что средствами ПВО за прошлую неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых: три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 ВСУ, и перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника. Отмечается, что в течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны заявили, что танкисты Западной группировки на Т-90М «Прорыв» уничтожили украинскую технику и скопление живой силы на Купянском направлении.