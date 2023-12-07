Резко выросло число планирующих остаться за рубежом украинцев

  • Новость часаНаследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россияне определились с ролью Путина после 2024 года
    Пентагон передал Украине документацию для производства систем ПВО FrankenSAM
    Опубликовано видео бегства Усса-младшего из-под ареста в Италии
    Россия запросила экстрадицию нациста Гуньки из Канады
    Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по вопросу Газы
    Столтенберг предложил странам НАТО потратить «неожиданные деньги» на Украину
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    Глава ВТБ спрогнозировал курс доллара до конца года
    Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Россия, Турция и Иран оказались в одной лодке в Закавказье

    Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.

    0 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    58 комментариев
    7 декабря 2023, 20:15

    Резко выросло число планирующих остаться за рубежом украинцев

    Резко выросло число планирующих остаться за рубежом украинцев
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число украинцев, покинувших в страну и планирующих остаться за границей, в ноябре выросло более чем в два раза, пишет Sputnik Ближнее Зарубежье.

    В октябре доля украинцев, планирующих остаться за рубежом, составляла 8%, в ноябре она выросла до 18%, передает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на нацбанк Украины. Отмечается, что с Украины с началом СВО уехало до 6,3 млн человек.

    Ранее в Германии потребовали прекратить выплаты новым украинским мигрантам.

    7 декабря 2023, 14:36
    Bloomberg: Решение США по Украине вызвало шок у союзников Белого дома

    Tекст: Александра Юдина

    Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США может подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил газете Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник США Макс Бергманн.

    По его словам, во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что «на американцев просто нельзя положиться», передает РИА «Новости».

    Также в статье указано, что привязка касающихся внутренних проблем США требований к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (30)
    7 декабря 2023, 09:21
    В Польше допустили возможность крупной операции на Украине

    Конрад Музыка: Россия и Украина могут начать крупные операции на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    И Россия, и Украина – каждая по своим причинам – могут начать крупную наступательную операцию, рассказал военный аналитик Конрад Музыка польскому изданию Forsal.

    По его словам, ВС России хорошо себя чувствуют зимой, поэтому используют ее для наступления. Возможно, в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция, передает РИА «Новости».

    По словам Музыки, российские войска по всему фронту перехватили инициативу, а значительный рост военного производства, которое достигнет пика в 2024 году, только подтверждает возможность крупного наступления.

    По мнению аналитика Украина, в свою очередь, переживает трудные времена не только из-за снижения западной поддержки и военных неудач, и поэтому может захотеть провести более крупную операцию.

    Музыка подытожил, что сейчас Украина не может победить Россию на поле боя.

    Ранее военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке заявил, что контрнаступление ВСУ 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США.

    Коментарии (12)
    7 декабря 2023, 06:51
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

    Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Когда речь идет о России, в США «не гнушаются любого мифотворчества», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя утверждения Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил двух стран.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

    Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

    Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (21)
    7 декабря 2023, 13:30
    В Индии рассказали о сбывающемся предсказании Путина об Украине и США

    WION: Предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку в конфликте на Украине, предсказание российского лидера о том, что Соединенные Штаты и Европа устанут от поддержки Киева, уже начинает сбываться, пишут индийские СМИ.

    В статье на портале WION говорится, что вопрос о дальнейшей поддержке Украины в США стоит остро на фоне внутренних разногласий. Нет уверенности, что киевский режим Вашингтон сможет поддерживать так долго, сколько потребуется, поскольку выделенный на эти бюджет уже почти иссяк, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Еще до подведения итогов выборов 2024 года в США становится абсолютно ясно, что больше нет гарантий продолжения финансирования киевского режима с американской стороны, как бы долго ни продлился конфликт на Украине, заключает автор.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 02:49
    Киву убили из короткоствольного оружия с глушителем
    Киву убили из короткоствольного оружия с глушителем
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива убит в Московской области, предположительно, из короткоствольного оружия с глушителем, сообщили в правоохранительных органах.

    Сообщается, что его тело нашли в сквере гостиницы. Розыск подозреваемых ведется «фактически по всему» Центральному федеральному округу. В правоохранительных органах заявили, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России, передает ТАСС.

    Напомним, Кива был убит в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Украинские СМИ сообщили, что ответственность за смерть Кивы взяло на себя Главное управление разведки минобороны Украины.


    Коментарии (23)
    7 декабря 2023, 09:35
    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16

    РИА «Новости»: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400

    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из основных средств уничтожения поставленных Украине Западом истребителей F-16 станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщил источник.

    По словам источника РИА «Новости», в ходе специальной военной операции на Украине уже применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенная головкой самонаведения с уникальными возможностями.

    Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, как подчеркнул источник, поражает загоризонтные цели, включая скоростные маневрирующие низковысотные.

    С-400, вероятно, сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах базирования, указал источник.

    Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2023, 00:25
    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО

    Песков заявил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неизбежности победы России в ходе спецоперации на Украине

    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции на Украине указывает на неизбежность победы России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Как отметил Песков, российская сторона уже не раз «на любом уровне» указывала, что «главное – достичь поставленных целей». Он пояснил, что Москва хотела бы добиться этого «политико-дипломатическими средствами», предпринимала «всевозможные попытки» до начала СВО. Однако, когда «все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции», сказал Песков.

    По его словам, на Западе заявляют о необходимости завершения СВО, но хотят «заканчивать ее поражением России». «А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Запад, заявляя о желании увидеть урегулирование ситуации, «кидает деньги в топку» конфликта. Песков, оценивая заявления Запада о поддержке Украины, отметил, что они «не новы», но «обрамлены потугами с финансированием». Так, «США испытывают внутренние противоречия в связи, наверное, с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке» конфликта. Песков предположил, что подобные «противоречия» позднее «посетят оставшиеся трезвые головы» в Европе.

    Напомним, серия продвижений российских войск сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения и ухудшать положение ВСУ

    Коментарии (27)
    6 декабря 2023, 21:04
    Белый дом назвал главный критерий переговоров по Украине

    США назвали приемлемость для Киева основой любых переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты считают, что основой каких-либо переговоров по Украине должна быть их приемлемость для Киева, заявил на брифинге для иностранных журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы (для Киева), но для начала нужно заложить основу приемлемости (переговорного процесса) для украинского народа и президента (Владимира) Зеленского», – приводит ТАСС слова Кирби.

    При этом он уточнил, что конференция США и Украины по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности, которая проходит в Вашингтоне, не касается вопросов переговоров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сокращение помощи киевскому режиму со стороны Запада и готовность властей Украины к переговорам не связаны между собой. Он подчеркнул, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

    Коментарии (11)
    7 декабря 2023, 00:59
    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США придется платить «кровью американцев» за отказ от финансирования ВСУ

    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»
    @ CNBC Television/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Если США откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами, им придется заплатить «кровью американцев», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что сухопутным силам США придется «в полной мере участвовать» в конфликте, если Россия «одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из союзников по НАТО», передает ТАСС.

    «Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Кирби признал, что в вооруженном конфликте только «мечтатель» может рассчитывать «определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля». Он заявил, что нет возможности отчитаться о всех поставленных Украине вооружениях. По его словам, и США, и Украина «обеспокоены» этим.

    Также Кирби сообщил, что страны G7 «согласились в принципе с тем, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине». Он заявил, что США выступают за сохранение целостности Украины. По его словам, в Киеве должны решать, «как выглядит победа», «какие планы осуществлять», «по каким целям наносить удары» и «где размещать войска на поле боя».

    «Мы хотим, чтобы Украина была целой и свободной. Мы хотим, чтобы их международно признанные границы уважались всеми, в том числе и особенно Россией», – заявил он.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (21)
    7 декабря 2023, 03:54
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прозвучали в Одесской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Измаила. В соцсетях пишут о пожаре в порту после налета БПЛА, передает RT.

    Воздушную тревогу также объявляли в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    В понедельник в Хмельницкой области Украины также произошли взрывы. Кроме того, в тот день взрывы прогремели под Николаевом и в Кривом Роге.

    Коментарии (6)
    7 декабря 2023, 17:41
    Пентагон передал Украине документацию для производства систем ПВО FrankenSAM
    Пентагон передал Украине документацию для производства систем ПВО FrankenSAM
    @ US Navy

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем противовоздушной обороны FrankenSAM, сообщили в Белом доме.

    «Министерство обороны и промышленные партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM, которые направлены на включение устаревших систем ПВО Украины путем интеграции определенных западных боеприпасов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

    Ожидается, что параллельное производство этих систем на Украине и в США «позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО», добавили там.

    Как пишет «Коммерсант», существует два варианта систем ПВО FrankenSAM: один сочетает советскую пусковую установку «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и американские ракеты Sidewinder.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям в ходе встречи с американским министром транспорта Питом Буттиджичем.

    Коментарии (16)
    7 декабря 2023, 06:30
    Украина захотела получить «гораздо больше» ракет

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о необходимости предоставить ВСУ ракеты большой дальности

    Украина захотела получить «гораздо больше» ракет
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Украины требуется «гораздо больше» ракет большой дальности, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

    Подоляк признал, что украинское наступление не привело к тем результатам, на которые рассчитывал Киев, украинские власти «хотели бы, чтобы оно продвигалось быстрее». Однако, заявил Подоляк, в этом случае следует «говорить и о других вещах» – Украине требуется «больше военной техники и технологичное преимущество». Он заявил, что сейчас вносятся «коррективы в тактической и стратегической сфере», передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Reuters сообщает, что власти Украины попросили Вашингтон предоставить ряд новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130.

    Украинская сторона также хочет получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

    Напомним, США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 175 млн долларов.

    Коментарии (19)
    7 декабря 2023, 12:47
    Такер Карлсон предсказал поражение Украины и США в ходе СВО

    Журналист Такер Карлсон считает, что в противостоянии России и Украины «побили» США

    Такер Карлсон предсказал поражение Украины и США в ходе СВО
    @ Zuma/ТАСС

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия в ходе спецоперации победит не только Украину, но и США.

    Такое заявление Карлсон заявил в своей программе, представленной в соцсетях, передает RT.

    «Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», – цитирует канал журналиста.

    По словам Карлсона, администрация президента США Джо Байдена лгала, когда допускала возможность проигрыша России в конфликте с Украиной.

    При этом в Белом доме говорили, что поддержка украинских властей поможет победить Россию и предотвратить ее вторжение в остальные страны Европы, но сейчас, спустя почти два года после начала СВО, все это оказалось неправдой, подчеркнул Карлсон.

    Ранее военный аналитик Конрад Музыка допустил возможность крупной наступательной операции на Украине.

    Коментарии (7)
    7 декабря 2023, 08:33
    Пушков заявил о драматическом сдвиге политических координат в США

    Tекст: Ольга Никитина

    В системе политических координат в США произошел драматический сдвиг, о чем свидетельствует факт того, что республиканцы блокируют финансирование Израиля, что раньше казалось немыслимым, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале предположил, что администрации нынешнего президента США Джо Байдена, скорее всего, не удастся продавить помощь Украине без принятия решений по укреплению южных границ США. Позиция республиканцев единая и консолидированная, никто ее под сомнение не ставит, указал Пушков.

    Для членов Республиканской партии это возможность продемонстрировать силу и влияние в преддверии выборов, а также шантажировать администрацию Байдена, заставив ее согласиться на серьезные уступки, подчеркнул член Совфеда.

    Пушков напомнил слова покойного Генри Киссинджера из его последнего интервью о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Никсона в США было все же какое-то единство. «Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе», – заключил сенатор.

    Напомним, в ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 12:18
    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Политолог Скачко: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил мстить всем уроженцам Украины, которые не боятся его критиковать. Это попытка напугать всех тех, кто решил связать свою жизнь с Россией. На фоне роста уровня угроз силовикам стоит ужесточить контртеррористические меры, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

    «Офис Зеленского начал охоту на всех тех уроженцев Украины, которые выступили против преступной политики родного государства и решили связать свою жизнь с Россией. На Банковой понимают, что на фронте поражение следует за поражением, политические позиции также под вопросом, а наказание за содеянное неминуемо», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «И чтобы побольнее укусить Россию, противник прибегает к привычным мерам – организовывает серию убийств. Напомню, недавно в результате взрыва погиб экс-депутат ЛНР Олег Попов, также было совершено покушение на Царева. Это своего рода вызов Москве», – продолжает собеседник.

    «Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Офис Зеленского считает, что террор сформирует в сознании россиян мысль, что провал контрнаступления ВСУ, социальный и демографический кризис на Украине и другие поражения не означают победу России», – объясняет он.

    «Ну а чтобы это было более эффективно, Зеленский хочет подспудно закрыть рот таким как я – ярым критикам как его лично, так и его команды. И сейчас на фоне роста угрозы стоит задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России», – полагает политолог. Резюмируя, Скачко добавил, что силовикам необходимо детально изучить все обстоятельства случившегося, выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Кроме того, уверен он, надо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и быть готовыми в любой момент отразить атаку противника.

    Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.

    После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.

    Позже в правоохранительных органах сообщили, что преступление предположительно было осуществлено с помощью короткоствольного оружия с глушителем. Розыск подозреваемых ведется по всему Центральному федеральному округу. В профильных ведомствах подчеркнули, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России.

    Напомним, в марте прошлого года Илью Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и активно критиковал действия администрации Зеленского. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения экс-депутату были предъявлены заочно.

    Это не первое политическое убийство, организованное украинскими властями. Ранее в результате взрыва в машине погиб бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов. В октябре противником также была предпринята попытка совершения покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

    Коментарии (19)
    Главное
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    Резко выросло число планирующих остаться за рубежом украинцев
    Спецборт МЧС доставит пострадавших в ЧП в школе Брянска в Москву
    ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок
    По делу о банде силовиков арестован начштаба спецназа СОБР «Рысь» Алпатов
    АвтоВАЗ заявил о намерении начать поставки в Иран
    Создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию о новом кастинге

    Европейцы переплатили за газ колоссальную сумму

    Стало известно, сколько ЕС переплатил за импорт газа из-за кризиса в отношениях с Россией. Меньше чем за два года европейцы потратили на газ 300 млрд евро, тогда как раньше они столько тратили за девять лет и за большие объемы. Главным бенефициаром стали США, которые заработали на этом 53 млрд евро. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто-то за спиной Байдена пытается предотвратить Третью мировую

    Президент США ожидает третью мировую войну, если Россия победит Украину. С помощью такой угрозы Джо Байден пытается добиться от Конгресса денег на продолжение своей авантюры в условиях, когда провал ВСУ стал очевиден для всех, а в игру вступили силы, которые хотят резкой смены вашингтонского курса. Возможно, эти силы – ЦРУ. Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша лишает Украину «транспортного безвиза»

    Число украинских грузовиков с гуманитарной помощью на польской границе резко сократилось. Это произошло после того, как местные налоговые службы усилили проверку документов у перевозчиков. Почему украинские водители испугались ужесточения пограничного контроля и смогут ли польские водители-протестующие добиться своих целей в конфликте с соседями? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............