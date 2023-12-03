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В Германии потребовали прекратить выплаты новым украинским мигрантам
Необходимо прекратить выплаты вновь прибывающим украинским мигрантам, потребовал премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер, сообщает издание Stern.
При этом Зедер считает, что отменять выплаты уже приехавшим беженцам с Украины было бы незаконно, «однако для новых случаев необходимо менять курс», передает РИА «Новости».
Он также считает, что приезжающим нужно давать пособия через пять лет, а не через 18 месяцев. Зедер отметил, что в таком случае в Баварии вместо пособия, выдаваемого наличными, просителям убежища переводили бы сумму на еду и одежду на карты.
В ФРГ опять обостряется дискуссия по вопросам миграционной политики. В связи с прошедшими в стране антисемитскими выступлениями, Шольц заявил о выделении 18 млрд евро федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с беженцами.
При этом для иностранных лиц установят ряд ограничений, кроме того, им снизили пособия. Этот подход вызвал серьезные расхождения между главами разных земель ФРГ.