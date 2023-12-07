И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
Пентагон передал Украине технологию производства систем ПВО FrankenSAM
США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем противовоздушной обороны FrankenSAM, сообщили в Белом доме.
«Министерство обороны и промышленные партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM, которые направлены на включение устаревших систем ПВО Украины путем интеграции определенных западных боеприпасов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
Ожидается, что параллельное производство этих систем на Украине и в США «позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО», добавили там.
Как пишет «Коммерсант», существует два варианта систем ПВО FrankenSAM: один сочетает советскую пусковую установку «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и американские ракеты Sidewinder.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям в ходе встречи с американским министром транспорта Питом Буттеджаджем.