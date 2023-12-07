Кремль спросили о национализации компании «Балтика»

Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

Tекст: Ольга Иванова

По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.