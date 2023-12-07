Минобороны рассказало о средствах борьбы с БПЛА в зоне СВО

Зенитчик мобильной группы ПВО назвал самым актуальным оружием антидроновое ружье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, антидроновое ружье «Парс-НУ» крайне необходимое на данный момент оружие, оно простое в использовании, им может пользоваться любой, передает ТАСС.

В военном ведомстве добавили, что мобильные группы ПВО эффективно противодействуют дронам противника с использованием ПЗРК «Верба», антидроновых ружей и огневых средств на МТ-ЛБ на Южно-Донецком направлении спецоперации.

Там добавили, что антидроновое ружье или подавитель БЛА «Парс-НУ» создает радиопомехи дронам ВСУ, и те теряют управление.

В Минобороны отметили, что мобильные расчеты с антидроновыми ружьями способны обезвреживать не только мелкие разведывательные дроны, но и те, что несут на себе боевые заряды, также у линии боевого соприкосновения дежурят мобильные группы ПВО с крупнокалиберными пулеметами или зенитными установками ЗУ-23, установленными на автомобильной технике и гусеничных тягачах.

Ранее представитель компании «Локационная мастерская» («Локмас») рассказал, что в России создано противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», способное «глушить» наиболее широко применяемые противником в ходе спецоперации квадрокоптеры типа Mavic.