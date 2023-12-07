И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.2 комментария
Минобороны рассказало о средствах борьбы с БПЛА в зоне СВО
Зенитчик мобильной группы ПВО назвал самым актуальным оружием антидроновое ружье
Восточная группировка российских войск эффективно противодействует украинским дронам при помощи переносных ЗРК и антидроновых ружей. Как отметил командир отделения зенитного ракетного взвода с позывным Декан, антидроновое ружье на сегодня является наиболее актуальным оружием.
По его словам, антидроновое ружье «Парс-НУ» крайне необходимое на данный момент оружие, оно простое в использовании, им может пользоваться любой, передает ТАСС.
В военном ведомстве добавили, что мобильные группы ПВО эффективно противодействуют дронам противника с использованием ПЗРК «Верба», антидроновых ружей и огневых средств на МТ-ЛБ на Южно-Донецком направлении спецоперации.
Там добавили, что антидроновое ружье или подавитель БЛА «Парс-НУ» создает радиопомехи дронам ВСУ, и те теряют управление.
В Минобороны отметили, что мобильные расчеты с антидроновыми ружьями способны обезвреживать не только мелкие разведывательные дроны, но и те, что несут на себе боевые заряды, также у линии боевого соприкосновения дежурят мобильные группы ПВО с крупнокалиберными пулеметами или зенитными установками ЗУ-23, установленными на автомобильной технике и гусеничных тягачах.
Ранее представитель компании «Локационная мастерская» («Локмас») рассказал, что в России создано противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», способное «глушить» наиболее широко применяемые противником в ходе спецоперации квадрокоптеры типа Mavic.