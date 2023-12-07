Канада объявила о новых ограничениях на импорт российских алмазов

Власти Канады сообщили о новых ограничениях на импорт российской ювелирной продукции

Tекст: Антон Антонов

Оттава хочет снизить доходы России. «Поправки также включают необходимые изменения в существующий запрет на экспорт и импорт предметов роскоши в положение о России для обеспечения соответствия новым дополнениям к запрету на импорт алмазов и связанных с ними изделий», – приводит ТАСС текст сообщения кабмина Канады.

Ограничения также вводятся против наручных, карманных и прочих часов, включая секундомеры, с корпусами из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами.

Напомним, страны G7 объявили, что решение запретить ввоз алмазов из России начнет действовать с 1 января. К марту G7 собирается расширить ограничения и на российские алмазы, обработка которых осуществлялась за пределами России. Еще в мае 2022 года Канада ввела запрет на торговлю предметами роскоши с Россией.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что «санкции по алмазам – это не новость». По его словам, российские компании осознают риски и предпринимают шаги, чтобы их «хеджировать».



