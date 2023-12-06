G7 назвала дату начала запрета на импорт российских алмазов

Страны G7 решили запретить импорт российских алмазов

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита G7, кроме запрета на ввоз алмазов из России, примерно с 1 марта будет введен поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран, передает ТАСС.

Отмечается, что он не затронет промышленные алмазы. Кроме того, к 1 сентября будет создан «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ограничения конкуренции на рынке алмазов могут привести к замещению природных камней синтетическими.