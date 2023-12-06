Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.30 комментариев
G7 назвала дату начала запрета на импорт российских алмазов
Страны G7 решили запретить импорт российских алмазов
Страны Группы семи (G7) приняли решение запретить ввоз алмазов из России, он начнет действовать с 1 января следующего года, сообщает Reuters.
Как пишет Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита G7, кроме запрета на ввоз алмазов из России, примерно с 1 марта будет введен поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран, передает ТАСС.
Отмечается, что он не затронет промышленные алмазы. Кроме того, к 1 сентября будет создан «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов.
Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ограничения конкуренции на рынке алмазов могут привести к замещению природных камней синтетическими.