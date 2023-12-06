Британия ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»

Tекст: Ольга Никитина

В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что санкционный лист, в частности, внесены один из конструкторов беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи, передает ТАСС.

Кроме того, в списке оказались Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», главный конструктор компании Мкртич Окроян, генеральный директор «Союза» Василий Критский и члены совета директоров.

Также британские санкции введены в отношении организации «Русич» и ее командующего Яна Петровского.

Помимо этого, Лондон ввел ограничения в отношении четырех фирм из ОАЭ, трех фирм из Гонконга, по одной – из Сербии, Турции и Узбекистана.