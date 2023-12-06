Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Британия ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»
Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 45 позиций, включив в него российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков комплектующих в Россию.
В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что санкционный лист, в частности, внесены один из конструкторов беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи, передает ТАСС.
Кроме того, в списке оказались Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», главный конструктор компании Мкртич Окроян, генеральный директор «Союза» Василий Критский и члены совета директоров.
Также британские санкции введены в отношении организации «Русич» и ее командующего Яна Петровского.
Помимо этого, Лондон ввел ограничения в отношении четырех фирм из ОАЭ, трех фирм из Гонконга, по одной – из Сербии, Турции и Узбекистана.