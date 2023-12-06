Захарова назвала мобилизацию несовершеннолетних сирот на Украине «чудовищной новостью» о возраждении гитлерюгенда

«Первую группу современного гитлерюгенда по-украински, а она состоит из подростков-сирот, уже обучили в центре подготовки резервов «Гаймадатская сечь» и отправили в распоряжение 103-й бригады теробороны ВСУ», – цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, детей обещали держать в тылу в Харьковской области, однако уже поступают новости о первых убитых из них на боле боя.

Отправка детей «на очевидную погибель» свидетельствует о «крайней ожесточенности», до которой дошел «преступный режим Зеленского», подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что из-за серьезного кадрового дефицита в рядах ВСУ на Украине агитируют несовершеннолетних учащихся школ и колледжей вступать в армию и воевать, поскольку закон дает право призывать с 16 лет на добровольной основе.