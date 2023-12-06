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    Запад ищет способ поставить украинский конфликт на паузу
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    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники
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    В октябре Россия заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    32 комментария
    6 декабря 2023, 14:10

    Захарова заявила о возрождении гитлерюгенда на Украине

    Захарова назвала мобилизацию несовершеннолетних сирот на Украине «чудовищной новостью» о возраждении гитлерюгенда

    Киевский режим на основе неонацистских идеологических установок возрождает гитлерюгенд, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Первую группу современного гитлерюгенда по-украински, а она состоит из подростков-сирот, уже обучили в центре подготовки резервов «Гаймадатская сечь» и отправили в распоряжение 103-й бригады теробороны ВСУ», – цитирует Захарову ТАСС.

    По ее словам,  детей обещали держать в тылу в Харьковской области, однако уже поступают новости о первых убитых из них на боле боя.

    Отправка детей «на очевидную погибель» свидетельствует о «крайней ожесточенности», до которой дошел «преступный режим Зеленского», подчеркнула Захарова.

    Ранее сообщалось, что из-за серьезного кадрового дефицита в рядах ВСУ на Украине агитируют несовершеннолетних учащихся школ и колледжей вступать в армию и воевать, поскольку закон дает право призывать с 16 лет на добровольной основе.

    5 декабря 2023, 17:37
    WP: Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    WP: Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский генерал Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, пытался вдохновить украинских солдат разговорами о «перерезании глоток русским», пишет The Washington Post (WP).

    В прошлом году в ходе учений в немецком Висбадене Милли, обращаясь к украинским военным, сказал, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», утверждает WP со ссылкой на чиновника, присутствовавшего при разговоре, передает РИА «Новости».

    Издание поясняет, что таким образом генерал хотел вдохновить ВСУ на проведение операций на территориях, контролируемых Россией.

    Ранее в Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева. После этого глава украинской разведки попытался откреститься от слов об убийствах россиян.

    Коментарии (106)
    6 декабря 2023, 07:47
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев

    Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев

    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    @ Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

    Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.

    Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.

    Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (51)
    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

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    5 декабря 2023, 18:38
    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании

    Немецкое издание Welt напомнило Зеленскому о его предвыборном обещании не идти на второй президентский срок

    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский, похоже, забыл свое предвыборное обещание не баллотироваться на второй президентский срок, предположило немецкое издание Welt.

    «Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», – цитирует издание РИА «Новости».

    Впрочем, оставаться президентом Зеленскому это вряд ли помешает, поскольку и Зеленский, и парламентская оппозиция склоняются к переносу президентских и парламентских выборов на фоне военного положения, отмечает Welt.

    В статье также указывается на конфликт политика с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, из-за чего утверждается, что «вокруг Зеленского неспокойно».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. По словам политика, единственный независимый институт в стране – местное самоуправление. И если эта тенденция продолжится, то государство скоро превратится в формирование, «где все зависит от настроения одного человека».


    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 09:43
    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины

    NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины

    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю, сообщили американские СМИ.

    Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.

    Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.

    NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Коментарии (13)
    5 декабря 2023, 22:35
    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 02:03
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Вице-премьер Украины Верещук обвинила Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники
    @ Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

    Верещук отметила, что блокада на польской границе идет уже месяц, в это время Украина терпит миллиардные потери. По ее словам, у поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика, передает РИА «Новости».

    По мнению Верещук, всем украинским партнерам необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

    Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

    Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости от оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

    Между тем, в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.

    Коментарии (26)
    6 декабря 2023, 05:01
    Сенаторы США устроили скандал на брифинге о помощи Украине

    Журналист Fox рассказал о препирательствах сенаторов и нешуточном скандале на брифинге по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В Сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, сообщил корреспондент телеканала Fox News в Конгрессе Чад Перграм.

    Перграм рассказал, что лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер упрекнул лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла в перехвате темы встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США, передает РИА «Новости».

    Шумер также обвинил другого сенатора, в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Демократ возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи.

    Другие сенаторы, по словам Перграма, отметили, что встреча получилась драматичная и «страсти разгорелись».

    Ранее сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 20:43
    В Белом доме связали помощь Киеву с ухудшением боеготовности армии США

    В Белом доме заявили о трудностях в помощи Киеву в конце года

    В Белом доме связали помощь Киеву с ухудшением боеготовности армии США
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    США к концу года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон на борту президентского самолета, направляющегося в Бостон.

    Она уточнила, что будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооруженных сил, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 07:25
    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии Писториус отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия не является союзником Украины, ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус в интервью телеканалу ZDF  напомнил, что Германия находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая другие страны, но союзником Украины страна не является, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах, и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно.

    Писториус также призвал делать ставки в первую очередь на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные трудности, отметив, что ход конфликта предсказать сложно.

    Ранее премьер-министр Баварии потребовал, чтобы были прекращены выплаты украинским беженцам, прибывающим в Германию.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом в Германии.

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    5 декабря 2023, 17:53
    Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт

    Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году, заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

    «Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м – прийти в ВСУ. Это касается и женщин», – приводит РИА «Новости» слова депутата в соцсетях. 

    В качестве примера Безуглая сообщила, что сама прошла военную службу по мобилизации в 2015 году. Агентство приводит данные Минобороны Украины, согласно которым число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40% и достигло 43 тыс. человек.

    Служить в армии женщинам разрешили в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами. Кроме того, с 1 октября 2023 года женщин-медиков обязали встать на воинский учет.

    Ранее сообщалось, что на Украине военкомам планируют разрешить фиксировать на видео процесс вручения повесток в ряды ВСУ.

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    6 декабря 2023, 10:22
    Словакия подарила Украине вооружения на 670 млн евро

    Рravda: Словакия передала в дар Украине вооружения на 670 млн евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Словакия передала в дар Украине вооружений, в том числе эскадрилью выведенных из состава ВВС республики истребителей МиГ-29 и комплекс ПВО С-300, на общую сумму 671 млн евро.

    Также сообщается, что на основе коммерческого контракта ВСУ получили от Словакии восемь самоходных гаубиц Zuzana-2, которые, как пишет братиславская газета Рravda, являются флагманским продуктом предприятий ВПК страны, передает ТАСС.

    Кроме того, реализуется контракт, сумма которого составляет 93 млн евро, на поставку Украине 16 гаубиц Zuzana-2. Средства, как сообщается, предоставили Германия, Дания и Норвегия.

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что не будет предоставлять Украине военную поддержку.

    Германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что лидеры ЕС начнут «выламывать руки» строптивым представителям Словакии и Венгрии, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 08:34
    Конгрессмен признал соучастие США в госперевороте на Украине

    Конгрессмен Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины

    Конгрессмен признал соучастие США в госперевороте на Украине
    @ Евгений Малолетка/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины, заявил член Палаты представителей США Томас Мэсси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Мэсси в этом интервью заявил также, что США в тот период «бряцали оружием против России», и отметил, что действия Вашингтона теперь будут иметь последствия, передает Ura.ru.

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывал, что события на площади Независимости в Киеве, которые начались ровно десять лет назад, в ноябре 2013 года, руководились американцами. Деньги для Майдана, по его словам, США завозили в украинскую столицу самолетами.

    Президент России Владимир Путин признавался, что до 2014 года не думал о конфликте с Украиной.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 08:22
    СМИ: На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи»

    Do Rzeczy: На границе с Польшей стало меньше украинских грузовиков с гумпомощью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

    По его словам, с четверга на границе начали проверять документы сотрудники государственной налоговой администрации, и сразу после этого там начали происходить «странные вещи», передает РИА «Новости».

    Как утверждает Сокол, именно с четверга на границе уменьшилось количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью. По его словам, это произошло из-за того, что украинские водители сообщили своим работодателям о более строгих проверках документов.

    Он добавил, что при выявлении нарушений можно попасть под статью и машин сразу стало гораздо меньше, так что сами водители и компании обманывают свою страну и друг друга.

    Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации.

    Коментарии (6)
    5 декабря 2023, 17:47
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

    Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Германия всегда являлись великими державами, чего нельзя сказать об Украине. Диалог Парижа и Берлина всегда проходил в рамках понимания обеими сторонами взаимного равенства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии в вопросе примирения.

    «Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

    «Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

    «Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

    Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

    Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

    Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

    На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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