Российских офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом

  • Новость часаРеспубликанцы сорвали «секретный брифинг» о помощи Украине в Сенате США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ближний Восток дает России ряд новых возможностей
    В Белом доме связали помощь Киеву с ухудшением боеготовности армии США
    Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании
    Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива за рубеж
    В Европе частично разблокированы замороженные активы россиян
    Офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом
    В США пообещали миллионы долларов за информацию об Артеме Уссе
    Немецкий журналист назвал стратегическим просчетом США провал наступления ВСУ
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    27 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    35 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    6 декабря 2023, 01:20

    Российских офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом

    «Коммерсант»: Российских офицеров приговорили к четырем годам заключения за неотражение атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова к четырем годам колонии за то, что они не предотвратили обстрел ВСУ территории в Белгородской области.

    Бондарева и Дмитракова судили по статье «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ». Речь шла о событиях в районе села Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года, когда ВСУ обстреляли территорию, предположительно, ракетами «Точка-У» В результате погибли семь военнослужащих, несколько десятков получили ранения, было уничтожено 15 единиц военной техники, порядка 30 – повреждены, пишет «Коммерсант».

    Оба фигуранта не признали свою вину. Их приговорили к четырем годам заключения, в лишении их званий суд обвинению отказал. По данным источников издания, подсудимым могло грозить до десяти лет заключения в колонии строгого режима. Более 1,5 лет из срока подсудимые уже отбыли под следствием и вскоре смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

    Коментарии (12)
    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

    Коментарии (21)
    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 06:21
    Российская ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Минобороны: Российская ПВО ночью уничтожила 22 беспилотника ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Системы российской ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватили еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, ПВО пресекла попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    В ведомстве уточнили, что были сбиты 22 украинских БПЛА и перехвачены еще 13 дронов над Азовским морем и Крымом.

    Ранее российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

    Коментарии (9)
    5 декабря 2023, 16:12
    Российский боец рассказал, как он уничтожил семь украинских дронов

    Российский боец рассказал об уникальной схеме уничтожения украинских дронов

    Российский боец рассказал, как он уничтожил семь украинских дронов
    @ t.me/blackhussars

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский боец Саныч рассказал об уникальной схеме уничтожения украинских дронов.

    Саныч рассказал, что при помощи этой схемы он лично уничтожил как минимум семь украинских домов, передает Lenta.Ru.

    Боец разработал способ уничтожения дронов, при котором он сам выступал в качестве приманки. Боец выходил в зону поражения, чтобы его заметили операторы вражеских БПЛА.

    Когда дрон начинал погоню за бойцом, тот бежал до ближайшей лесопосадки, в которой заранее были разложены несколько автоматов или пулеметов. Когда дрон начинал спускаться, чтобы сбросить взрывчатку, Саныч расстреливал его в упор. Боец отметил, что метод эффективно работает против обычных беспилотников со сбросом.

    Ранее российские военные уничтожили FPV-дронами огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и украинскую бронетехнику в зоне спецоперации.


    Коментарии (21)
    5 декабря 2023, 05:15
    Украинский солдат рассказал о крайне тяжелой ситуации на Днепре для ВСУ

    Би-би-си: ВС России отрезали от снабжения подразделения ВСУ на восточном берегу Днепра

    Tекст: Вера Басилая

    Переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом российской армии, идут тяжелые бом, российские войска контролируют линии снабжения, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью Би-би-си.

    Солдат рассказал, как лодки с украинскими военными после российских ударов просто исчезали в речной воде. По его словам, ВСУ рассчитывали, что после занятия плацдарма на восточном берегу Днепра российская армия начнет отступать, дав возможность переправить через реку генераторы, топливо и продовольствие, но ожидания не оправдались, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Би-би-си.

    ВС России вместо отступления ударили по ВСУ мощными ударами артиллерии, минометов и огнеметов, превратив место в настоящий «ад». По его словам, так как россияне контролировали все линии снабжения, украинские войска остались без воды, а еду они покупали за свои деньги.

    Украинский военный считает, что командование просто бросило их, а их пребывание на плацдарме имеет скорее политическое значение.

    Ранее российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (7)
    5 декабря 2023, 10:58
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    «Русский инженер»: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытается заменить западные Storm Shadow, запасы которых у ВСУ подходят к концу, а новые поставки маловероятны, новой модификацией ракеты «Нептун», пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», предположил, что речь пойдет о замене системы наведения: вместо активной радиолокационной – наведение по спутниковой навигационной системе. По его словам, это дает заметную экономию массы, что вместе с удлинением ракеты позволяет увеличить массу БЧ, доведя ее до 400 кг.

    Таким образом, считает эксперт, киевский режим хочет получить могущество боеголовки на уровне не ниже ракет класса «Калибр». Украинские ракеты, добавил Васильев, будут обладать заметно меньшей дальностью, но при этом их можно будет запускать с земли. Либо вооруженные силы Украины смогут добавить дальности ракете, пустив часть массы на топливо, предположил эксперт.

    «Это все может свидетельствовать о попытке заменить западные Storm Shadow, которые возможно уже подходят к концу, и маловероятны новые поставки. К тому же опция пуска с земли упрощает запуск и обнаружение пуска, так как не привязана к взлету самолетов-носителей», – заключил Васильев.

    Ранее военный эксперт Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    Коментарии (11)
    5 декабря 2023, 14:40
    Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
    Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты средств противовоздушной обороны ВС России в последние сутки уничтожили два украинских истребителя, сообщило министерство обороны.

    Самолеты уничтожены у поселков Широкое (Днепропетровская область) и Березниговатое (Николаевская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен вертолет Ми-8 у Песчаного в Харьковской области.

    Уничтожены 74 украинских дрона у Сергеевки (ЛНР), Горловки, Спорного, Ялынского (ДНР), Чубаревки, Токмака (Запорожская область), Новой Каховки и Ивановки (Херсонская область). Уничтожена противорадиолокационная ракета HARM.

    С начала СВО уничтожено: 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотников, 442 ЗРК, 13 807 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета.

    Коментарии (11)
    5 декабря 2023, 22:35
    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

    Коментарии (7)
    6 декабря 2023, 00:46
    Республиканцы сорвали «секретный брифинг» о помощи Украине в Сенате США

    Представители Республиканской партии отказались обсуждать помощь Украине без ответа на их требования

    Tекст: Вера Басилая

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

    Ромни заявил журналистам, что республиканцы просто ушли с брифинга, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем республиканцы итак знают, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный администрацией бюджетный запрос на 106 млрд долларов, который включает помощь Киеву. Он отметил, что республиканцы настаивают на значимых изменениях на границе.

    Ранее свое участие в брифинге «в последний момент» отменил президент Украины Владимир Зеленский.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 05:24
    Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Центр» сорвали ротацию украинских вооруженных формирований, уничтожили склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Экипажи танков Т-80БВМ получили данные от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки о перемещении в зоне ответственности крупных групп противника. Танкисты уничтожили склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что танкисты нанесли серию ударов в лесополосе, которую пытались занять подразделения вооруженных сил Украины. Огонь велся 125-мм осколочными снарядами.

    Ранее украинский солдат рассказал о крайне тяжелой ситуации на Днепре для ВСУ.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 14:51
    ВС России нанесли поражение ВСУ у Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении поразила живую силу и технику украинской армии у Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества, сообщило Минобороны России.

    Поражены 63-я и 66-я механизированные бригады ВСУ, общие потери украинской стороны составили до 55 военнослужащих, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Ивановки и Синьковки (Харьковская область).

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у Песчаного, Берестового (Харьковская область) и Невского (ЛНР). Украинская сторона потеряла до 35 человек, две бронемашины и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка отразила четыре атаки ВСУ и поразила живую силу и технику украинской армии у Богдановки, Клещеевки и Торецка в ДНР. На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 270 человек и две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад теробороны у Новомихайловки, Урожайного (ДНР) и Левадного (Запорожская область). Там ВСУ за сутки потеряли до 245 человек, четыре бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30.

    На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады у Успеновки (Запорожская область). ВСУ потеряли до 50 человек, четыре бронемашины и орудие «Гиацинт-Б».

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 40 человек, американскую САУ М-109 Paladin, американскую артиллерийскую систему М777, и САУ «Гвоздика».

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 06:56
    Российские ПВО нейтрализовали шесть беспилотников ВСУ над Азовским морем

    Минобороны: Российские ПВО нейтрализовали шесть беспилотников ВСУ над Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена средствами ПВО во вторник около 6.00 мск, сообщили в Министерстве обороны России.

    Дежурными средствами ПВО четыре украинских БПЛА уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее системы российской ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватили еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 08:16
    ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии на Краснолиманском направлении

    Эксперт: ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии на Краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия снизила интенсивность артиллерийского огня из западных систем на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на многих участках на Сватово-Кременском участке ВСУ снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».

    Эксперт объяснил этот факт неблагоприятными погодными условиями. На сегодня для артиллеристов ВСУ затруднены доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи, а также корректировка ведения огня при помощи БПЛА.

    Напомним, командир гранатометного взвода с позывным Перун сообщил, что ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 23:44
    Немецкий журналист назвал стратегическим просчетом США провал наступления ВСУ

    Немецкий журналист Репке: Команда Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя

    Tекст: Вера Басилая

    Контрнаступление ВСУ 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия, заявил военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

    Репке считает, что команда Джо Байдена «водила за нос Украину, мир и саму себя в течение полугода», пока не осознала правду, передает RT. По словам Репке, США подвели не только Украину, но и его самого, который поверил оценкам разведслужб и «верил в способности украинской армии».

    Журналист также пожаловался на «пророссийских» пользователей, которые начали публиковать мемы под его постом.

    Ранее The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия.

    Политолог Борис Межуев  рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Байден просчитался, когда сделал ставку на войну на Украине.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский отменил выступление о помощи Украине в сенате США
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    Массовое отравление рабочих произошло на стройке аэропорта Камчатки
    Банкам Кипра запретили проводить операции в рублях
    Эксперт назвал наркопреступления, за которые можно наказывать мягче
    В России выявили несколько случаев микоплазменной пневмонии
    СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»

    Почему золото и биткойны оказались на пике популярности

    Золото поставило новый исторический рекорд, который не могло побить четыре года. Одновременно выстрелил и биткойн. Уже звучат самые оптимистичные прогнозы, что золото движется к 2300 долларам за унцию, а биткойн и вовсе к 100 тыс. долларов. Почему все кинулись скупать эти два актива? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    «Отменяем Третью мировую». За что воюют в Донбассе

    Агрессивное желание нынешних украинских властей ущемить права русских, расистские рассуждения европейского начальства на тему садов и джунглей, чествование пожилого эсэсовца в парламенте по ту сторону океана. Все это и многое другое ставит вопрос: какой войне наследует СВО – Великой Отечественной или же Второй мировой? За ответом спецкор газеты ВЗГЛЯД отправился к хранителям основных мемориалов народных республик Донбасса – в места, где бои идут уже почти десять лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

    «Москва находится сейчас в уникальном положении». Такими словами эксперты описывают ситуацию, сложившуюся на международной арене в результате арабо-израильского конфликта. В то время как ряд ключевых игроков несут ощутимые потери, российская дипломатия заняла позицию, приносящую нашей стране серьезные внешнеполитические дивиденды. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

      27 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

      35 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............