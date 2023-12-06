«Движение первых» утвердило программу воспитательной работы

Tекст: Ольга Никитина

Как отметил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, работа над этой программой велась в течение года. Документ, по его словам, ориентирован на практику и адресован детям и взрослым, родителям и наставникам.

«Программа воспитательной работы объединила богатое наследие отечественной педагогики, потенциал ведущих научных школ в сфере воспитания, лучшие современные практики, и подходы. Это ясные и простые формулы воспитания гражданина и патриота, которые основаны на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, коллективной общественно значимой деятельности детей и взрослых и детском самоуправлении. Программа обеспечит формирование у участников Движения социальных навыков, направленных на деятельный патриотизм, общественную активность, самостоятельность и ответственность в интересах развития российского общества и государства», – подчеркнул Гуров.

Он также добавил, что принципиально важными результатами Программы и деятельности Движения в целом являются соавторство детей и взрослых, преемственность поколений, практическая польза деятельности участников, воспитание в коллективе и на личном примере. «Программа воспитательной работы Движения – это программа действий, реальных дел для всех тех, кто причастен к «Движению первых», – заключил Гуров.

Накануне, открывая заседания, Путин напомнил, что 2024-й в России объявлен Годом семьи. «Во многих проектах «Движения первых» участвуют и дети, и их родители. Это очень здорово. Следующий год в стране объявлен Годом семьи. Отмечу, что такая работа вносит важный вклад в укрепление тех ценностей, которые объединяют наше общество», – сказал президент.

Одна из участниц заседания, Екатерина Рыкун из Пятигорска, мама троих детей, выразила благодарность государству за поддержку семей и традиционных ценностей.

По ее словам, деятельность движения и возможности, которые сегодня открываются для детей по всей стране, напоминают ее пионерское детство – традиции добровольчества, туристических походов берут свое начало в прошлом, но развиваются сегодня. «Важно, что дети могут принимать участие вместе с родителями. Мы, например, вместе с другими семьями совершили восхождение на гору Бештау. Хочу сказать, что такие совместные мероприятия дают возможность иначе проявить себя, тем самым укрепляются взаимоотношения между родителями и детьми, потому что дети видят родителей совершенно в другом образе и в других условиях. Я считаю, что это очень важно», – добавила Рыкун.

Она предложила начать Год семьи с проведения Всероссийского семейного форума «Движения первых». Инициативу поддержала вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы с удовольствием откроем Год семьи семейным форумом, и постараемся со своей стороны сделать его запоминающимся и для страны, и для семей, которые в этом форуме будут принимать участие», – сказала она.

«Семейный форум станет важным событием в развитии семейного сообщества Первых. Крепкая семья – одна из наших ключевых ценностей, именно поэтому дети и родители вместе создают семейное сообщество. В этом реализуются важные принципы «Движения первых» – воспитание на собственном примере и развитие связей между поколениями», – добавил Григорий Гуров.

Путин отмечал ранее, что «Движение первых» объединяет 4 млн детей.