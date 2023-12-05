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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    22 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    31 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 20:50

    Федерации попросили МОК допустить российских атлетов на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации попросили МОК допустить российских спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК), который проводит во вторник саммит в Лозанне, с просьбой допустить к Олимпиаде в Париже российских спортсменов с нейтральным статусом, которые прошли квалификацию или имеют возможность пройти отбор на игры.

    «Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», – приводит заявление пресс-службы МОК ТАСС

    В ответ МОК заявил, что не изменил рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.

    «Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», – сообщили в МОК.

    В октябре МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР), на основании того, что его членами стали Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

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    5 декабря 2023, 17:47
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

    Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Германия всегда являлись великими державами, чего нельзя сказать об Украине. Диалог Парижа и Берлина всегда проходил в рамках понимания обеими сторонами взаимного равенства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии в вопросе примирения.

    «Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

    «Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

    «Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

    Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

    Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

    Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

    На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.

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    4 декабря 2023, 16:15
    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы

    Гособвинение запросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет лишения свободы

    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых могут посадить на 12 лет за злоупотребления и превышение должностных полномочий. На таком сроке наказания настаивает региональная прокуратура.

    «Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

    По версии следствия, в декабре 2011 года Белых ради «создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора» добился выделения денег областного бюджета «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников. При этом компания потратила бюджетные деньги на текущие нужды, а квартиры стали сдавать в аренду.

    Помимо этого, в 2015 году Белых обеспечил заключение договора займа КРИК с одной из компаний региона на 320 млн рублей. На деле, по данным следствия, он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды иных фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии.

    Впоследствии в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей, что причинило региональному бюджету материальный ущерб.

    Ранее сообщалось, что Никите Белых предъявили новое обвинение.

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    5 декабря 2023, 15:50
    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»

    Минфин выступил за законодательное определение пивных заведений в жилых домах

    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Необходимо законодательно определить понятие «наливайка» и обособить такие заведения от «добросовестных предприятий общепита», заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался законопроект, разрешающий регионам регулировать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в питейных заведениях.

    «Давайте дадим определение «наливайке» и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали», – предложил замминистра депутатам, передает ТАСС.

    Он пояснил, что сейчас «под одну гребенку» ставят и «ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина», и «наливайку», «которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать». По мнению Сазанова, невозможно, чтобы эти разные типы заведения регулировались одинаково, с единым временем работы.

    Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в розницу, был принят в первом чтении. Документ внесен группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что несмотря на принятые депутатами ограничения, «наливайки» продолжают работать в многоквартирных домах под видом псевдо-кафе в продуктовых магазинах. В результате продажа спиртного на розлив происходит в непосредственной близости от детских площадок и мест отдыха.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Москве из 2,2 тыс. объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в Курганской области – 17 из 167, в Башкирии – 296 из 1198.

    Коментарии (5)
    5 декабря 2023, 16:28
    Ушаков назвал темы переговоров Путина в ходе зарубежного визита

    Помощник президента рассказал о планах Путина обсудить с лидерами других стран СВО и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе серии встреч с главами других государств в ближайшие дни планирует обсудить региональные конфликты, в том числе СВО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Помощник российского президента отметил, что зарубежным коллегам «будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации», однако уточнил, что предстоящее обсуждение не имеет отношения к встрече в Джидде, где в августе проходили консультации по урегулированию украинского кризиса.

    По данным ТАСС, 6 декабря президент России нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

    Ранее сообщалось, что во вторник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям Запада. Двусторонние переговоры прошли на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

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    3 декабря 2023, 11:15
    Москалькова заявила о подготовке посещения военнопленных России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о своем посещении совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом военнопленных, отметив, что существует соответствующий план-график.

    Москалькова подтвердила взаимное посещение. По ее словам, на украинской стороне посещены военнослужащие России, а на российской стороне – военные Украины. Она добавила, что таких посещений будет несколько, все по составленному плану-графику, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными является весьма кропотливой работой, которую лучше не нарушать комментариями.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность.

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    4 декабря 2023, 13:51
    Бывший американский разведчик предостерег Болгарию от конфликта с Россией

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предостерег Болгарию от конфликта с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Если Болгария решится под влиянием США начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски.

    «Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы не видели только что, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию», – приводит слова Риттера РИА Новости.

    Эксперт подчеркнул, что российские Вооруженные силы сейчас являются самой боеспособной армией на планете, поскольку не только хорошо оснащены и обучены, но и прошли испытание в боевых условиях, которых «никогда не было у НАТО», а также умеют побеждать.

    «Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать. Когда в последний раз Болгария побеждала в войне? Есть ли у вас офицеры, которые знают, что такое военная победа?», – поинтересовался аналитик у журналиста.

    Риттер призвал Болгарию выйти из-под влияния США, чтобы не быть вовлеченной в конфликт с Россией и вести независимую экономическую политику, выстраивать с Москвой взаимовыгодные отношения без влияния западных санкций.

    Ранее сообщалось, что болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче киевскому режиму ста списанных БТР.

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    4 декабря 2023, 19:55
    Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин надеется на улучшение отношений Москвы и Лондона, об этом глава государства заявил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых британский – Найджел Кейси.

    «Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что на днях отмечалось 80-летие со дня Тегеранской конференции глав СССР, США и Британии, которая заложила основы современной системы международных отношений.

    «В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами.

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    3 декабря 2023, 14:13
    В МИД заявили об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе

    Представительство России: С некоторыми россиянами в Газе не удается связаться

    Tекст: Валентина Григоренко

    С некоторыми россиянами в секторе Газа до сих пор не удается установить связь, но Россия продолжает попытки, заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Как указала Зарипова, дипломаты пока не верифицировали информацию о гибели россиянина в секторе Газа. Она подтвердила, что есть граждане, с которыми пока не удается связаться, но Россия продолжается пытаться связаться с ними, передает ТАСС.

    Она также прокомментировала эвакуацию из Газы, отметив, что она будет длиться столько, сколько потребуется, поскольку точного времени предсказать невозможно. По ее словам, списки на выход одобряются партиями, люди в списки по-прежнему добавляются.

    Ранее Зарипова сообщила, что российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа, данный факт проверяется.

    Накануне МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.

    В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.

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    4 декабря 2023, 19:48
    Путин: У России и Турции много интересных совместных проектов

    Путин заявил о большом количестве совместных проектов России и Турции в сфере торговли и высоких технологий

    Россия и Турция будут реализовывать «много-много» интересных проектов и совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и высоких технологий, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых посол Турции в Москве Танжу Бильгич.

    «У нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и в сфере высоких технологий», – приводит слова российского президента ТАСС.

    В качестве примера успешных двусторонних проектов с Турцией Путин привел энергетическую сферу, сотрудничество в которой, по словам президента, «носит подлинно стратегический характер».

    В частности, по его словам, в Турции продолжается эксплуатация  трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», строятся атомная электростанция «Аккую» и газораспределительный хаб.

    Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами.

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    4 декабря 2023, 17:40
    Хинштейн: Распространителям краденых персональных данных ужесточат наказание

    Депутат Хинштейн рассказал о новом пакете законов против утечек личных данных пользователей

    Хинштейн: Распространителям краденых персональных данных ужесточат наказание
    @ Annette Riedl/ZB/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Новые штрафы и меры наказаний за утечку персональных данных и их незаконное использование призваны не только увеличить ответственность злоумышленников за преступления, но и улучшить уровень информационной защиты российских компаний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Александр Хинштейн. Ранее в Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных.

    «Проект внесения изменений в кодекс об административных правонарушениях предлагает серьезное увеличение штрафов для операторов за инциденты с персональными данными. Предусмотрено и введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хранение личных материалов, полученных незаконным путем», – сказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Кроме того, упомянуты и меры в отношении ресурсов, которые занимаются распространением персональной информации. Самые значительные меры наказания будут применяться к организованным группировкам, которые совершили незаконные действия с базами данных. В отношении этих преступников будут налагаться значительные штрафы», – отмечает он.

    «Так, предусмотрено взыскание крупных выплат, вплоть до 3 млн рублей в случае наличия тяжких последствий либо действий организованной группы. Помимо этого, злоумышленников может ожидать запрет на занятие определенными видами деятельности, а также принудительные работы», – подчеркивает собеседник. –  «В случае если человек является создателем ресурсов, распространяющих краденые персональные данные, то его может ожидать и лишение свободы сроком до пяти лет. На мой взгляд, данный пакет законов не только станет мотивацией для бизнеса вкладываться в развитие информационной безопасности, но и поможет правоохранительным органам эффективнее бороться с киберпреступностью».

    Ранее «Единая Россия» по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Наказание до восьми лет лишения свободы будет предусмотрено для злоумышленников, способствовавших утечке личной информации пользователей за рубеж. В случае если данные действия привели к возникновению угрозы для жизни пострадавшего, наказание может быть увеличено до 10 лет.

    Отдельный вид ответственности предусмотрен для тех, кто «делает бизнес» на краденых данных. Преступникам этой категории грозит большой штраф и тюремное заключение до пяти лет. Если утечка данных коснется от одного до десяти тысяч субъектов, то с преступника будет взыскано от 3 до 5 млн рублей. Если количество пострадавших составит до 100 тыс., то сумма штрафа может возрасти до 10 млн. В ситуации, когда число жертв превысит данную цифру, обязательная выплата составит до 15 млн. Кроме того, предусмотрены наказания и за повторные утечки.

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    5 декабря 2023, 13:12
    Лавров предложил создать Каспийский совет из четырех стран

    Глава МИД Лавров заявил, что создание Каспийского совета повысило бы эффективность сотрудничества в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Повысить уровень сотрудничества между прикаспийскими странами – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Туркменией – могло бы создание Каспийского совета, заявила министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД прикаспийских государств.

    «Мы с уверенностью можем утверждать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия, укреплению его международно-правовых основ», – цитирует Лаврова ТАСС.

    По его словам, создание Каспийского совета – «форума сотрудничества, диалога без бюрократических схем» – могло бы повысить эффективность работы дипломатов.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».

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    5 декабря 2023, 14:48
    AFP: Россия может усилить позиции в странах Сахеля после ухода Франции

    Агентство France-Press: Россия может усилить свои позиции в странах Сахеля после ухода Франции из региона

    Россия находится в благоприятном положении для усиления позиций в Нигере и других странах Сахеля из-за ухудшения отношений новых властей государств региона с Францией, отметило AFP по итогам поездки замминистра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова в Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

    Как отмечает агентство, российская дипломатия находится «в более выигрышной позиции» по сравнению с Францией, которая стала «мишенью» новых властей Нигера – те разорвали соглашение о военном сотрудничестве и выслали из страны французский контингент, передает ТАСС.

    4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны, сообщил ТАСС со ссылкой на нигерское государственное агентство ANP.

    Помимо этого, Россия собирается развивать в регионе проекты в сфере возобновляемой энергии, горной добычи, авиационного и наземного транспорта, а также содействовать укреплению продовольственной безопасности.

    ТАСС напоминает, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали в сентябре 2023 года хартию о создании Альянса государств Сахеля.

    Перед этим, в конце июля, в Нигерии группа военных из президентской гвардии отстранила от власти президента Мохамеда Базума и создала Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

    Новые власти отменили соглашение с Францией о размещении в Нигере воинского контингента, в соответствии с котором в стране до 10 октября находились 1,4 тыс. французских военных. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Нигера принял в Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.

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    5 декабря 2023, 13:39
    Российскому велосипедисту не дали нейтральный статус из-за службы в спортроте ЦСКА

    Международный союз велосипедистов отказал в получении нейтрального статуса велосипедисту Бурлакову за службу в ЦСКА

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный союз велосипедистов (UCI) отказал в получении нейтрального статуса россиянину Даниле Бурлакову из-за того, что он ранее имел отношение к Центральному спортивному клубу армии (ЦСКА), в котором проходил службу в спортивной роте, сообщил личный тренер спортсмена Владимир Хозов.

    «По поводу ЦСКА он указал, что в течение года являлся военнослужащим срочной службы в спортроте ЦСКА, а воинская служба в России является обязательной для всех мужчин, но теперь никакого отношения к ЦСКА не имеет. UCI, получив письмо, предложил Бурлакову предоставить справку из ЦСКА о том, что он не имеет никакого отношения к этому обществу. Данила отправил в ответ копию восьмой страницы военного билета, где указан срок окончания срочной военной службы. После того как Бурлаков все предоставил, ему отказали в получении нейтрального статуса по совокупности причин», – рассказал Хозов ТАСС.

    По данным тренера, помимо службы в Российской армии, UCI не понравились лайки Бурлакова к постам с Z-символикой в одной из соцсетей. Сейчас спортсмен и его наставник готовятся подавать повторную заявку на участие в международных соревнованиях, включая Кубок Мира.

    Бурлакову 23 года, он является победителем юниорского чемпионата Европы 2018 года по велогонкам на треке в командном спринте. В 2023 году в этой же дисциплине он выиграл золотые медали чемпионата и Кубка России.

    Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет примет окончательное решение по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на исполкоме организации в марте.

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    5 декабря 2023, 14:36
    Политолог: Добровольчество – это часть культурного кода России

    Политолог Асафов: Волонтерское движение стало результатом взаимопонимания между президентом и народом России

    Политолог: Добровольчество – это часть культурного кода России
    @ Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Волонтерское движение в России достигло необычайного масштаба. Этого не получилось бы добиться без внимания президента Владимира Путина, ведь именно его инициативы помогли создать масштабные добровольческие проекты. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов. Напомним, 5 декабря в России отмечается День волонтера.

    «Поддержка созидательных инициатив российского общества со стороны президента невероятно важна. Фактически День волонтера и иные инициативы, направленные на помощь добровольческому движению в России, были созданы именно благодаря усилиям Владимира Путина. Глава государства прекрасно понимает важность этого направления деятельности», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Президент чувствует общественный запрос на институционализацию усилий по поддержке сограждан. Еще десять лет назад нельзя было представить того, что большие группы людей бесплатно будут заниматься социально значимой деятельностью. Сегодня же это наша реальность», – отмечает эксперт.

    «Наш лидер сумел уловить и развить значимую часть культурного кода России – стремление помогать близким. Милосердие всегда было чертой, свойственной любому уроженцу территории, раскинувшейся от Калининграда до Анадыря. Массовость волонтерского движения в стране говорит о высочайшем интересе общества к этой сфере», – подчеркивает собеседник.

    «Немаловажно и то, что добровольцы в полной мере чувствуют ценность своего труда. Они видят в главе государства своего человека. В связи с этим его личное внимание к выставке «Россия» и церемонии вручения премии «Мы вместе» становится особенно важным символом», – уточняет он.

    «Таким образом президент как бы дает понять не только добровольцам, но и всем гражданам страны, что он рядом с ними. Он всегда готов услышать их инициативы и поддержать интересные проекты. Это становится сильнейшим импульсом к плодотворной работе на благо общества для всех неравнодушных граждан», – резюмирует Асафов.

    Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца. Эта дата была установлена указом президента от 27 ноября 2017 года. Праздник создан в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем волонтера во имя экономического и социального развития.

    Важную дату обсудили в рамках уроков «Разговоров о важном». Почетными гостями занятия стали финалисты премии «Мы вместе» Борис Землянский, Яна Фадина и Людмила Сушецкая. Они рассказали о роли волонтерской помощи в современном мире и ответили на вопросы от детей и молодежи страны.

    Кроме того, в понедельник Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе». «В нашей стране четверть населения – четверть наших граждан, 25% граждан страны объединяются в организации, а их свыше 100 тыс., которые работают как добровольцы и волонтеры», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

    Президент также отметил, что в традициях, культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует. При этом оно на протяжении всей истории нашей страны передается из поколения в поколение.

    «Вы сегодня работаете практически во всех сферах жизни нашего общества: и здравоохранение, и экология, и образование – чего только нет! Но, конечно, я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им на передовой напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям – вот за это. А для нас это сегодня одна из главнейших задач. Низкий вам поклон», – отметил президент.

    В рамках мероприятия Путин вручил премию «Волонтер года», ее получила Наталья Аминева с семьей. Аминева вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО. Ее семья изготавливает для военнослужащих маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

    Также Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

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