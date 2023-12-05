Федерации попросили МОК допустить российских атлетов на Олимпиаду

Политолог: Добровольчество – это часть культурного кода России

Политолог Асафов: Волонтерское движение стало результатом взаимопонимания между президентом и народом России

Tекст: Олег Исайченко

«Поддержка созидательных инициатив российского общества со стороны президента невероятно важна. Фактически День волонтера и иные инициативы, направленные на помощь добровольческому движению в России, были созданы именно благодаря усилиям Владимира Путина. Глава государства прекрасно понимает важность этого направления деятельности», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Президент чувствует общественный запрос на институционализацию усилий по поддержке сограждан. Еще десять лет назад нельзя было представить того, что большие группы людей бесплатно будут заниматься социально значимой деятельностью. Сегодня же это наша реальность», – отмечает эксперт.

«Наш лидер сумел уловить и развить значимую часть культурного кода России – стремление помогать близким. Милосердие всегда было чертой, свойственной любому уроженцу территории, раскинувшейся от Калининграда до Анадыря. Массовость волонтерского движения в стране говорит о высочайшем интересе общества к этой сфере», – подчеркивает собеседник.

«Немаловажно и то, что добровольцы в полной мере чувствуют ценность своего труда. Они видят в главе государства своего человека. В связи с этим его личное внимание к выставке «Россия» и церемонии вручения премии «Мы вместе» становится особенно важным символом», – уточняет он.

«Таким образом президент как бы дает понять не только добровольцам, но и всем гражданам страны, что он рядом с ними. Он всегда готов услышать их инициативы и поддержать интересные проекты. Это становится сильнейшим импульсом к плодотворной работе на благо общества для всех неравнодушных граждан», – резюмирует Асафов.

Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца. Эта дата была установлена указом президента от 27 ноября 2017 года. Праздник создан в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем волонтера во имя экономического и социального развития.

Важную дату обсудили в рамках уроков «Разговоров о важном». Почетными гостями занятия стали финалисты премии «Мы вместе» Борис Землянский, Яна Фадина и Людмила Сушецкая. Они рассказали о роли волонтерской помощи в современном мире и ответили на вопросы от детей и молодежи страны.

Кроме того, в понедельник Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе». «В нашей стране четверть населения – четверть наших граждан, 25% граждан страны объединяются в организации, а их свыше 100 тыс., которые работают как добровольцы и волонтеры», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

Президент также отметил, что в традициях, культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует. При этом оно на протяжении всей истории нашей страны передается из поколения в поколение.

«Вы сегодня работаете практически во всех сферах жизни нашего общества: и здравоохранение, и экология, и образование – чего только нет! Но, конечно, я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им на передовой напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям – вот за это. А для нас это сегодня одна из главнейших задач. Низкий вам поклон», – отметил президент.

В рамках мероприятия Путин вручил премию «Волонтер года», ее получила Наталья Аминева с семьей. Аминева вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО. Ее семья изготавливает для военнослужащих маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

Также Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.