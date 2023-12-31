В Запорожской области пообещали сделать все, чтобы у детей был праздник

Tекст: Ольга Иванова

Первый замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям белгрородцев, погибших по вине украинских властей. Он назвал бесчеловечностью удар по мирному населению в преддверии больших праздников. Также он подчеркнул, что «мы не дадим забрать у наших детей Новый год и лишить их Рождественского чуда».

Руководитель Мелитопольского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Золотова выразила не только соболезнования белгородцам и всем причастным к этой трагедии, но и уважение белгородским врачам, которые смогли оказать помощь пострадавшим до приезда московским врачей.

«Этот террористический акт в который раз доказывает принадлежность ВСУ к экстремистской организации. Сейчас наша страна сделает все, чтобы не позволить лишить наших детей праздника», – написала она в Telegram-канале.

Председатель Мелитопольского городского Совета депутатов Сергей Золотарев считает, что «киевский режим пытается отобрать у детей России атмосферу праздника и волшебства. Но все мы знаем, что русский солдат защитит нас от всех посягательств врага и наши дети могут спать спокойно».

«Преступный киевский режим не сможет отобрать счастье у детей», – заключил он в Telegram-канале.

Председатель регионального отделения «Движение Первых», депутат ЗС Запорожской области Елена Трокай в своем Telegram-канале отметила, что «террористический киевский режим решил отнять у Белгородцев сказочный праздник – Новый год, выпустив по центру Белгорода серию ракет, не щадив даже детей, которые в этот момент были на катке».

«Хочу не только выразить не только соболезнования, но и большую гордость за Белгородцев. Несмотря на риск повторного удара украинских ракет, более 2 тыс. белгородцев вышли на улицу, чтобы за ночь привести улицы в порядок. Также хочу отметить и выразить слова благодарности белгородским врачам, которые несмотря на сложность, провели десятки труднейших операций до приезда хирургов из Москвы», – заключила она.

В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.