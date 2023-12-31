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Призера Олимпиады велогонщика Денниса арестовали по подозрению в убийстве жены
Двукратный призер Олимпийских игр австралийский велогонщик Роан Деннис арестован по подозрению в убийстве жены чемпионки мира 2012 года по велотреку Мелиссы Хоскинс, сообщает RMC Sport со ссылкой на австралийские СМИ.
По информации источника, Деннис сбил свою супругу машиной, после чего 32-летняя Хоскинс скончалась в больнице, передает ТАСС.
Деннису 33 года, на Олимпийских играх он выиграл серебро в командной гонке преследования в велотреке (2012) и бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом в велошоссе.
Ранее в отношении чемпиона мира по боксу Джермейна Тейлора полицией американского города Литтл-Рок было возбуждено уголовное дело по фактам угрозы физической расправой и хранения наркотиков.