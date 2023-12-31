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Умер актер из «Пятой стражи» Потемкин
Актер Максимилиан Потемкин умер в 49 лет
Российский актер театра и кино Максимилиан Потемкин умер в 49 лет, сообщил театр-студия «Верба».
Российский актер театра и кино Максимилиан Потемкин умер в 49 лет, сообщил театр-студия «Верба».
Как говорится в некрологе, умер замечательный актер, педагог, поэт Максимилиан Потемкин, передает РИА «Новости». В театре также выразили соболезнования «всем близким людям».
Причина смерти артиста не раскрывается.
Потемкин родился 1 июня 1974 в Ленинграде, в 2009-м основал театр-студию «Верба». Фильмография актера насчитывает десять работ, включая сериалы «Свидетели», «Москва. Три вокзала», «Пятая стража», «Сын ворона».