Судьи отменили второй гол Овечкина в ворота «Нэшвилла» в матче НХЛ

Tекст: Валентина Григоренко

Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:2 после серии послематчевых буллитов.

За минуту до конца основного времени матча с «Нэшвиллом» Овечкин сумел поразить ворота соперника и вывести свою команду вперед, но после видеопросмотра гол россиянина был отменен, пишет «Чемпионат».

В официальном заявлении на сайте НХЛ говорится, что видеоповтор показал, что Ник Дауд из «Вашингтона» помешал игре Ярослава Аскарова во вратарской площади за мгновения перед голом Алекса Овечкина. Отмечается, что согласно правилу 69.3 если атакующий игрок инициирует контакт с вратарем, случайный или иной, в то время как вратарь находится в своей площади ворот, то гол будет отменен.

Корреспондент РИА «Новости» Андрей Сенченко рассказал, что в игре с «Нэшвиллом» Овечкин пополнил копилку заброшенных шайб. По его словам, все было исполнено по классике: знаменитый левый круг вбрасывания, мощный уан-таймер и гол. «Уже 829-й в богатой карьере Ови! Благодаря этой шайбе капитан «Вашингтона» на один шаг приблизился к великому рекорду Уэйна Гретцки. Чтобы его повторить, Александру необходимо сделать еще 65 таких же шагов», – отметил он, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за минуту до конца основного времени матча Овечкин при счете 2:2 вновь поразил ворота Аскарова. «Казалось, вот она – волевая победа «Кэпс» и громкий триумф их российского голеадора, еще на один гол приблизившегося к Уэйну Гретцки. Однако праздник в столице США был омрачен действиями судей. Приняв запрос от тренерского штаба «Нэшвилла», североамериканские рефери посмотрели видеоповтор эпизода с голом Ови и приняли решение его отменить», – уточнил Сенченко.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил желание о том, чтобы этот гол был засчитан. «В лиге нам, описывая подобные ситуации, говорили, что контакт с вратарем должен быть очевидным. Было ли касания Дауда с вратарем «Нэшвилла» достаточно? Не знаю. На мой взгляд, гол надо было оставить в силе», – подчеркнул он.

По словам корреспондента, в итоге судьи не просто лишили Овечкина 830-й шайбы в карьере в НХЛ, но и «Вашингтон» – победы. «Игра перешла в овертайм, а после и в серию буллитов, дела с которыми у «столичных» обстоят очень плохо. В этой дуэли победителем вышел Ярослав Аскаров, которого признали первой звездой встречи. Российский голкипер «Нэшвилла» не дал отличиться ни Овечкину, ни мастеру буллитов Евгению Кузнецову, тогда как «Предаторз» реализовали две свои попытки и увезли из столицы США два очка», – резюмировал Сенченко.

Ранее Александр Овечкин заявил, что они вместе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли Национальную хоккейную лигу (НХЛ).