Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.8 комментариев
Пожар возник на объекте критической инфраструктуры под Киевом после взрывов
Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после взрывов
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
По его словам, ночьюна одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар, который удалось ликвидировать, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье в Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы.