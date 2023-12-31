Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.5 комментариев
Взрыв прогремел в Киеве
Взрывы прозвучали в Киеве и в Киевской области
В Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Взрывы прозвучали в городе Белой Церкви в Киевской области (100 км к юго-западу от Киева) и в городе Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Также сообщается о взрывах в Черкасской области Украины и в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. При этом в Киеве воздушную тревогу не объявляли, передает ТАСС.
Напомним, в субботу вечером взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины.