Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.8 комментариев
Число погибших от в Китае возросло до 151 человека
Синьхуа: Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 151 человека
Число погибших в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 151 человека, сообщило агентство Синьхуа.
Как сообщает агентство, число погибших в провинции Цинхай число погибших увеличилось до 34, в провинции Ганьсу по-прежнему составляет 117 человек, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Путин выразил соболезнования председателю Китая Си Цзиньпину.
Напомним, 19 декабря китайские СМИ сообщили, что жертвами землетрясения, которое произошло в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай, стали не менее 111 человек, после этого число погибших выросло до 118 человек.