Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.0 комментариев
Посол Белоруссии Крутой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде
Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей Белгорода при обстреле украинской армии, сообщило дипломатическое представительство.
«Скорбим вместе с родными и близкими погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал Крутой, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства.
Напомним, атаку на Белгород также осудили в ООН.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев предположил, что киевский режим решил обстрелять город из-за невозможности изменить что-то на фронте.