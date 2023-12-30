Медведев: Украина обстреляла Белгород от бессилия поменять что-то на фронте

Tекст: Алексей Дегтярев

Террористический удар по Белгороду и гибель россиян – это «кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Зампред Совбеза предположил, что президент Украины Владимир Зеленский ждет, что ВС России в ответ превратят центр Киева «в подобие сектора Газа», тогда ему будет проще просить новое оружие у Запада.

Он добавил, что в пятницу российская армия нанесла серьезный ущерб военной и иной структуре киевского режима, и подчеркнул, что боевая работа будет продолжена.

«А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют», – заключил Медведев.

Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Использовалась и чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

Россия запросила заседание СБ ООН по факту атаки на город.