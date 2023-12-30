Это последний материал первого колумниста страны, главного колумниста страны и многолетнего автора «Взгляда» Максима Юрьевича Соколова. Сегодня, как сообщила его жена Светлана, он скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.0 комментариев
Медведев: Украина обстреляла Белгород от бессилия поменять что-то на фронте
Совершенное киевским режимом преступление в Белгороде исполнено, поскольку ВСУ бессильны поменять что-то на фронте, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Террористический удар по Белгороду и гибель россиян – это «кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Зампред Совбеза предположил, что президент Украины Владимир Зеленский ждет, что ВС России в ответ превратят центр Киева «в подобие сектора Газа», тогда ему будет проще просить новое оружие у Запада.
Он добавил, что в пятницу российская армия нанесла серьезный ущерб военной и иной структуре киевского режима, и подчеркнул, что боевая работа будет продолжена.
«А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют», – заключил Медведев.
Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Использовалась и чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.
Россия запросила заседание СБ ООН по факту атаки на город.