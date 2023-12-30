Это последний материал первого колумниста страны, главного колумниста страны и многолетнего автора «Взгляда» Максима Юрьевича Соколова. Сегодня, как сообщила его жена Светлана, он скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.0 комментариев
Гладков: Громкие звуки в Белгороде связаны с работой ВС России по территории Украины
Горожане в Белгороде слышат громкие звуки, это связано с работой Вооруженных сил России в сторону украинской армии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Белгороде громко, это «работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону», написал Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха», также использовалась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.