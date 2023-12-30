Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.20 комментариев
В одном из районов Воронежской области отменили массовые празднования
В приграничном Россошанском районе Воронежской области решили отменить массовые праздничные мероприятия для обеспечения безопасности, сообщили в администрации района.
Антитеррористический комитет Россошанского района решил отменить праздничные мероприятия с массовым участием граждан, заявили в администрации, передает ТАСС.
Решение принято в том числе в связи с событиями в Белгороде и из-за оперативной обстановки.
В субботу ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха», погибло 14 человек.