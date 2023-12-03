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Путин поручил выделить средства на обучение советников школьных директоров
Президент России Владимир Путин поручил со следующего года предусмотреть выделение средств на обучение советников директоров в школах, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что правительству России необходимо предусмотреть начиная со следующего года выделение Минпросвещения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, передает РИА «Новости».
Как указали в пресс-службе, Путин поручил предоставить доклад до 1 февраля 2024 года, далее – ежегодно, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была включена в перечень должностей педагогических работников постановлением правительства РФ от 21 февраля 2022 года.
В ноябре советники директоров школ из новых регионов обменялись опытом на выставке «Россия».
Ранее в Росдетцентре рассказали о работе советников директоров по воспитанию.