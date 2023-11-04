Советники директоров школ из новых регионов обменялись опытом на выставке «Россия»

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко пригласил принять участие в выставке-форуме «Россия» 100 советников директоров из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей во время очного обучения в Ростове.

На встрече со специалистами по воспитанию начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул важную роль, которую «Навигаторы детства» играют в образовательных организациях.

Он отметил, что советники директоров – проводящая сеть смыслов, которая реализует программу воспитания в наших школах, которая особенно востребована для новых регионов, потому что молодые люди там уже не помнят, что родились в единой стране, и «когда им говорят про возвращение домой, им не всегда это понятно».

«Задача советников директоров по воспитанию – эти смыслы восстановить и донести до ребят, чтобы они понимали, чем страна была, во что превратилась, как произошла операция по возвращению их регионов домой, какие для этого были основания и вообще, что такое наш общий дом, а самое главное, какие у них перспективы. Поэтому на советниках директоров по воспитанию в новых регионах лежит еще большая ответственность, чем на плечах их коллег из других субъектов страны», – отметил Сергей Новиков.

В павильоне №57 «Россия – мое просвещение» посетители выставки узнали все о достижениях в сфере образования. Площадка Росдетцентра, на которой были представлены проекты в области воспитания – «Навигаторы детства», «Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы», стала местом притяжения педагогов, специалистов по воспитанию, родителей, студентов и школьников.

Советники директоров по воспитанию провели лекции и мастер-классы, в которых подробно раскрыли темы современных образовательных методов работы с детьми и представили лучшие практические инструменты формирования комфортного воспитательного пространства для ребят в школах и учреждениях среднего профобразования.

«Навигаторы детства становятся друг для друга крепким плечом и мощной поддержкой, а у школ, в которых советники недавно начали свою деятельность, есть наставники в других субъектах Российской Федерации. Сообщество наших специалистов сегодня объединяют важная цель: воспитание детей и молодежи – будущего нашей страны. Необходимо заложить в детях лучшие нравственные качества, помочь реализовать их способности, выбрать верные жизненные ориентиры, чтобы они выросли достойными гражданами России. Хочу подчеркнуть, что Министерство просвещения всегда поддерживает проекты в сфере воспитания, и это очень вдохновляет наших специалистов в их работе», – отметил директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов.

Участники экспозиции смогли оценить работы победителей Всероссийского фотофестиваля «Посмотри!», который был организован Росдетцентром совместно с Движением Первых, а также посетить интерактивную фотовыставку, посвященную традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Советник директора из Донецкой школы Алена Фролова на выставке-форуме поделилась с педагогами практикой, которую реализует в своей образовательной организации «Воспитательный потенциал мультипликации в формировании нравственный ценностей школьников». Не так давно она презентовала этот проект на Всероссийском конкурсе «Воспитать человека» и стала его полуфиналистом. В начале этого учебного года советник вместе с ребятами организовала в школе кукольный театр. Родители помогают создавать кукол, а дети становятся авторами сценариев для будущих спектаклей.

«Я всегда радуюсь вместе с ребятами их маленьким и большим победам и понимаю, что работаю не зря, когда вижу, что они растут дружелюбными, отзывчивыми, целеустремленными, любящими свою Родину людьми. Отдельно хочу поблагодарить Сергея Владиленовича Кириенко за приглашение советников директоров на такое значимое событие, как выставка «Россия». Будем и дальше трудиться на благо нашей Родины», – сказала советник директора МБОУ «Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков №19 города Донецка» Алена Фролова.

Советников директоров также ждет обширная экскурсионная программа, в ходе которой они посетят подмосковные школы и пообщаются с коллегами, поделятся современными методиками, познакомятся с воспитательными пространствами образовательных организаций, смогут перенять лучшие педагогические практики.