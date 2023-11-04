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    Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    Политолог: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»
    Офис Зеленского: Действия Залужного вызвали панику на Западе
    Американист: Визит Блинкена ослабил позиции США на Ближнем Востоке
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 20:11

    Советники директоров школ из новых регионов обменялись опытом на выставке «Россия»

    Советники директоров по воспитанию из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках торжественной церемонии открытия выставки-форума «Россия» обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения и развитие проекта «Навигаторы детства».

    Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко пригласил принять участие в выставке-форуме «Россия» 100 советников директоров из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей во время очного обучения в Ростове.

    На встрече со специалистами по воспитанию начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул важную роль, которую «Навигаторы детства» играют в образовательных организациях.

    Он отметил, что советники директоров – проводящая сеть смыслов, которая реализует программу воспитания в наших школах, которая особенно востребована для новых регионов,  потому что молодые люди там уже не помнят, что родились в единой стране, и «когда им говорят про возвращение домой, им не всегда это понятно».

    «Задача советников директоров по воспитанию – эти смыслы восстановить и донести до ребят, чтобы они понимали, чем страна была, во что превратилась, как произошла операция по возвращению их регионов домой, какие для этого были основания и вообще, что такое наш общий дом, а самое главное, какие у них перспективы. Поэтому на советниках директоров по воспитанию в новых регионах лежит еще большая ответственность, чем на плечах их коллег из других субъектов страны», – отметил Сергей Новиков.

    В павильоне №57 «Россия – мое просвещение» посетители выставки узнали все о достижениях в сфере образования. Площадка Росдетцентра, на которой были представлены проекты в области воспитания – «Навигаторы детства», «Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы», стала местом притяжения педагогов, специалистов по воспитанию, родителей, студентов и школьников.

    Советники директоров по воспитанию провели лекции и мастер-классы, в которых подробно раскрыли темы современных образовательных методов работы с детьми и представили лучшие практические инструменты формирования комфортного воспитательного пространства для ребят в школах и учреждениях среднего профобразования.

    «Навигаторы детства становятся друг для друга крепким плечом и мощной поддержкой, а у школ, в которых советники недавно начали свою деятельность, есть наставники в других субъектах Российской Федерации. Сообщество наших специалистов сегодня объединяют важная цель: воспитание детей и молодежи – будущего нашей страны. Необходимо заложить в детях лучшие нравственные качества, помочь реализовать их способности, выбрать верные жизненные ориентиры, чтобы они выросли достойными гражданами России. Хочу подчеркнуть, что Министерство просвещения всегда поддерживает проекты в сфере воспитания, и это очень вдохновляет наших специалистов в их работе», –  отметил директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов.

    Участники экспозиции смогли оценить работы победителей Всероссийского фотофестиваля «Посмотри!», который был организован Росдетцентром совместно с Движением Первых, а также посетить интерактивную фотовыставку, посвященную традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

    Советник директора из Донецкой школы Алена Фролова на выставке-форуме поделилась с педагогами практикой, которую реализует в своей образовательной организации «Воспитательный потенциал мультипликации в формировании нравственный ценностей школьников». Не так давно она презентовала этот проект на Всероссийском конкурсе «Воспитать человека» и стала его полуфиналистом. В начале этого учебного года советник вместе с ребятами организовала в школе кукольный театр. Родители помогают создавать кукол, а дети становятся авторами сценариев для будущих спектаклей.

    «Я всегда радуюсь вместе с ребятами их маленьким и большим победам и понимаю, что работаю не зря, когда вижу, что они растут дружелюбными, отзывчивыми, целеустремленными, любящими свою Родину людьми. Отдельно хочу поблагодарить Сергея Владиленовича Кириенко за приглашение советников директоров на такое значимое событие, как выставка «Россия». Будем и дальше трудиться на благо нашей Родины», – сказала советник директора МБОУ «Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков №19 города Донецка» Алена Фролова.

    Советников директоров также ждет обширная экскурсионная программа, в ходе которой они посетят подмосковные школы и пообщаются с коллегами, поделятся современными методиками, познакомятся с воспитательными пространствами образовательных организаций, смогут перенять лучшие педагогические практики.

    4 ноября 2023, 10:35
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»

    Эксперт Васильев рассказал, как «тихие корейские снаряды» повлияли на моральный дух ВСУ

    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если верить солдатам ВСУ, то северокорейские оружейники изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Так он прокомментировал жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды».

    В своем Telegram-канале он указал на то, что если верить распространившейся информации, то получается, что «оружейники товарища Кима изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, за что им честь и хвала». «Хотя все может быть прозаичнее», – добавил он.

    По мнению Васильева, на самом деле прилеты идут с меньших дистанций, отчего снаряды летают на дозвуковых скоростях – поэтому не свистят, а летят почти бесшумно. «Ну либо товарищ накидываться стал сильнее, и пошли окопные байки», – допустил эксперт.

    Также эксперт подчеркнул, что подобная информация начала оказывать когнитивное воздействие на бойцов ВСУ – даже с учетом того, что снаряды еще не доехали до фронта, для украинских военных они уже реальны, это расшатывает моральный дух.

    Кроме того, Васильев прокомментировал информацию про эффект западных санкций в отношении Северной Кореи.

    «Некоторая безнадежность и зрада в констатации того, что страна спокойно живет десятки лет под санкциями, а снаряды делает отличные… Утешили себя, мол, они там жрут плохо, но подрыв святой украинской веры во всемогущество западных санкций налицо», – заключил он, подчеркнув, что это стало еще одной «трещиной в украинском инфокуполе».

    Ранее военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от КНДР очень тихие артиллерийские снаряды, которые «не слышно даже на видео». «Советские снаряды слышны, но когда летит этот корейский – его не слышно. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Коментарии (33)
    4 ноября 2023, 01:21
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды

    В Госпогранслужбе Украины рассказали об очень тихих артиллерийских снарядах, якобы полученных Россией от КНДР

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) очень тихие артиллерийские снаряды.

    «Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе.

    Коментарии (22)
    3 ноября 2023, 20:52
    Россия временно закрыла пункт пропуска на границе с Эстонией

    Мишустин распорядился закрыть на ремонт пункт пропуска на границе с Эстонией

    Россия временно закрыла пункт пропуска на границе с Эстонией
    @ Евгений Ашихмин/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии проезда через пропускной пункт «Ивангород» на границе России и Эстонии.

    Грузопассажирский пункт пропуска «Ивангород» в Ленинградской области будет закрыт для проезда с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции, передает ТАСС.

    Министерству иностранных дел России дано поручение уведомить об этом эстонскую сторону.

    Коментарии (10)
    3 ноября 2023, 22:17
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский без ведома главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначил Сергея Лупанчука новым командующим силами специальных операций (ССО) вместо Виктора Хоренко. Указ о назначении опубликован на сайте украинского президента.

    Зеленский своим указом распорядился назначить полковника Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко, который занимал пост с июля 2022 года.

    Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», теперь уже экс-командующий силами спецопераций ВСУ Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Причем, по словам Хоренко, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.

    «Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», – сказал Хоренко.

    Ранее глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Запад намерен сменить Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 13:47
    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного

    В офисе Зеленского осудили Залужного за раскрытие ситуации на фронте СМИ

    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist о тупике на фронте вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.

    «Мне поступил звонок от одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?». Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» – приводит слова Жовквы RT.

    В связи с этим в офисе президента Украины выступают против того, чтобы военные говорили о ситуации на фронте со СМИ.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

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    4 ноября 2023, 07:57
    Глава МИД Хорватии на саммите ЕС в Берлине пытался поцеловать Бербок

    Bild: Глава МИД Хорватии Грлич-Радман на саммите ЕС неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел ФРГ Бербок

    Tекст: Антон Никитин

    Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, сообщило немецкое издание Bild.

    Издание назвало произошедшее «нападением с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок». Инцидент произошел на конференции, посвященной обсуждению развития ЕС и его возможном расширении, передает RT.

    На групповом фото министров Грлич-Радман держит Бербок за руку и пытается ее поцеловать в губы, в то время как глава немецкой дипломатии будто пытается увернуться. Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения Бербок, это было неуклюжей попыткой приветствия.

    Напомним, 2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС.

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    4 ноября 2023, 00:51
    Замглавы МИД России принял посла Израиля в Москве по его просьбе

    Замглавы МИД России Руденко принял посла Израиля в Москве по его просьбе

    Tекст: Антон Никитин

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко 3 ноября принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщил МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 3 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви по его просьбе. В МИД уточнили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня, передает ТАСС.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу о переселении жителей сектора Газа в другие государства, заявив, что Москва с большой настороженностью относится к планам разрушить перспективы создания палестинского государства и обречь палестинцев на вечное бесправное существование.

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    4 ноября 2023, 15:43
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске

    Президент России Путин рассказал, что ему понравился Луганск

    Tекст: Вера Басилая

    Во время общения с общественными организациями на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от Луганска, назвав его хорошим городом.

    Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось. «Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».

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    4 ноября 2023, 04:59
    Москва обвинила МОК в сегрегации по национальному признаку

    В МИД назвали решение МОК об отстранении россиян от участия в Олимпийских играх сегрегацией по национальному признаку

    Москва обвинила МОК в сегрегации по национальному признаку
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх стало проявлением сегрегации по национальному признаку и должно быть пересмотрено, заявили в МИД.

    Российские дипломаты подчеркнули в своем заявлении, опубликованном на сайте МИД, что подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

    Как отметили в министерстве, заявление МОК, что ограничительные меры в отношении участия россиян в соревнованиях связаны со специальной военной операцией России на Украине, отражают политику двойных стандартов организации.

    Как подчеркнули в МИД, опыт работы Международного олимпийского комитета доказывает, что начало военных конфликтов и активные боевые действия, предпринятые государствами во время Олимпийских игр, не были причиной отстранения национальных сборных.

    «Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах, и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», – заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Напомним, в четверг Москва потребовала от МОК восстановить права российских и белорусских спортсменов. Ранее Москва обвинила руководство Международного олимпийского комитета в сегрегации спортсменов по национальному признаку в связи с решением МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

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    4 ноября 2023, 11:52
    Учебники по китайскому и корейскому языкам стали в России популярнее немецкого
    Учебники по китайскому и корейскому языкам стали в России популярнее немецкого
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Учебники по корейскому и китайскому языкам обошли по популярности в России пособия по немецкому, а японский обогнал французский. Спрос на учебники по английскому упал на треть.

    По итогам продаж первой половины 2023 года популярность пособий по китайскому и корейскому выросла, сообщает РБК со ссылкой на данные розничной сети «Читай-город – Буквоед».

    При исследовании динамики продаж учитывался именно коммерческий рынок литературы для дополнительного и самостоятельного обучения.

    Продажи учебников по корейскому языку за первое полугодие 2023 года выросли в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.

    Пособия по китайскому – на 4% в штуках и на 11% в рублях, по турецкому – на 1% и 9% соответственно.

    При этом спрос на учебники по европейским языкам, наоборот, снизился: продажи учебников по английскому в штуках упали на 33%; по немецкому языку упали на 29%, по французскому – на 24%, по итальянскому – на 27%, по испанскому – на 8%.

    В издательствах такую тенденцию отмечают не геополитическими событиями последних лет, а популярностью корейской и китайской культуры среди молодежи.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 21:22
    США признали исчерпание средств Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.

    По словам Жан-Пьер, после объявленного в пятницу пакета военной помощи Киеву «исчерпываются оставшиеся средства» в рамках инициативы содействия безопасности Украине, предполагающей заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление техники со своих складов, передает ТАСС.

    На фоне этого пресс-секретарь Белого дома призвала Конгресс США в кратчайшие сроки одобрить предоставление дополнительной помощи Украине.

    Ранее в пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

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    4 ноября 2023, 10:48
    Автомобиль Пугачевой заметили в Твери

    Известия: Автомобиль Пугачевой заметили в Твери

    Автомобиль Пугачевой заметили в Твери
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Черный автомобиль Rolls Royce Аллы Пугачевой заметили в Твери местные жители.

    По данным очевидцев, машина была припаркована около здания, где располагается студия звукозаписи, передают «Известия».

    По словам сотрудников студии, Пугачева записывала новую песню.

    Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время.

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил газете ВЗГЛЯД, что Пугачева просто вернулась домой: «А куда Алле Борисовне ехать-то? У нее здесь дом, здесь она уважаема, авторитетна».

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    4 ноября 2023, 10:26
    Патриарх Кирилл показал считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

    Патриарх Кирилл представил считавшийся утерянным оригинал иконы Казанской Божией Матери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинал иконы Казанской Божией Матери, который считался утерянным более ста лет назад.

    Глава РПЦ подчеркнул, что это историческое событие. Подлинник иконы находился в ополчении Минина и Пожарского. «Этот образ является нашей национальной святыней», – сказал патриарх Кирилл, передает ТАСС.

    4 ноября православные верующие празднуют день Казанской иконы Божией Матери. Согласно преданию, именно этот святой образ помог народному ополчению под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнать польских интервентов из Москвы в 1612 году и завершить период Смутного времени в России. К образу обращались перед важными сражениями.

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    3 ноября 2023, 20:59
    Пентагон объяснил «разумную инвестицию» в военную помощь Украине
    Пентагон объяснил «разумную инвестицию» в военную помощь Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военная помощь Украине является «разумной инвестицией», которая способствует созданию рабочих мест укреплению индустриальной базы США, заявил Пентагон.

    В сообщении говорится, что оборонная помощь для Украины способствует предотвращению расширения конфликта в регионе и сдерживает возможную агрессию где-либо еще, в то же время укрепляет оборонную индустриальную базу США и создает высококвалифицированные рабочие места для американцев, передает РИА «Новости».

    В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон направит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    На прошлой неделе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине на 150 млн долларов, включающий боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

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    4 ноября 2023, 17:35
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

    Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

    Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

    По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

    Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

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