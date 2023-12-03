Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.13 комментариев
Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям
Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.
Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.
По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.
Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.