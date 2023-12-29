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    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

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    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

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    29 декабря 2023, 15:48

    Песков: Сдача подписей в поддержку Путина – личное дело каждого

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в администрации президента России в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах главы государства.

    По его словам, в этом вопросе «нет места кампанейщине», это – личное дело каждого, передает ТАСС.

    «Действительно, люди сами, по своей воле идут и ставят подписи», – сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что сам еще не успел этого сделать, однако напомнил, что «время есть».

    Касательно вопроса о доверенных лицах Песков переадресовал его в избирательный штаб. «Это касается избирательного процесса, это не касается работы администрации президента», – уточнил он.

    Напомним, начал работу предвыборный сайт Путина.

    28 декабря 2023, 13:22
    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    @ Russian Presidency/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency

    Общее число доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

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    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

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    27 декабря 2023, 17:59
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

    В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.

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    27 декабря 2023, 20:18
    Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Индией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром отметил рост российско-индийского товарооборота.

    «У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По словам Путина, Россия и Индия за девять месяцев этого года превысили весь объем роста товарооборота прошлого года, прежде всего, в части энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, угля. «Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», – отметил российский лидер.

    В ходе встречи с главой индийского МИД Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. «Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России», – сказал он.

    Российский лидер также пообещал рассказать Джайшанкару о ситуации с украинским конфликтом. «Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине», – сказал глава Российского государства.

    Путин подчеркнул, что неоднократно информировал Моди о ситуации вокруг украинского конфликта. «Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации», – сказал он.

    Ранее Россия и Индия подписали соглашения о энергоблоках АЭС «Куданкулам».

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    27 декабря 2023, 00:01
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщают информационные агентства.

    Миллер отметил, что первая половина декабря в России выдалась холодной, Газпром в полной мере удовлетворил все потребности в газе. Как сообщил Миллер, Россия «прошла первый зимний пик», во многих регионах наблюдались «аномально холодные температуры». Также он рассказал, что в 2024 году Газпром выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Миллер заверил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена, передает РИА «Новости».

    Глава Газпрома указал, что морозы пришли и в Узбекистан, который попросил увеличить поставки газа в объеме, превышающем «в два раза суточные обязательства по подписанному контракту». Сейчас в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия – Центр» идет «максимально технически возможный объем газа». Газпром полностью выполняет заявки на поставки, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Миллер, в 2023 году «поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году», сейчас поставки происходят с превышением обязательств, «23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай». В 2025 году ожидается выход на «контрактные обязательства», поставки составят 38 млрд кубометров.

    Путин, выслушав доклад Миллера, поздравил главу Газпрома с «результатами работы».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    27 декабря 2023, 16:54
    Путин созвонился со школьником, которому помог попасть в Эрмитаж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону 11-летнему учащемуся Никите Мирошниченко, который побывал в Эрмитаже благодаря главе государства.

    Президент позвонил мальчику и его семье, когда тот еще был в музее, сам Путин находится в Кремле, где проведет заседание Госсовета, передает ТАСС.

    «Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я потом ходил в зал с Малахитовой гостиной», – рассказал школьник Путину.

    «Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко, и дальше продолжай», – сказал президент ученику.

    Никита сказал главе государства, что не устал, и отметил, что с ним находятся мама, папа и его сестра. «Я мечтал посетить тронный зал, царские палаты, где они были», – добавил он.

    Мирошниченко – житель Костромы, он учится в пятом классе. У мальчика есть проблемы со здоровьем, но он посещает музыкальную школу и увлекается историей. Он захотел побывать в легендарном музее после того, как послушал аудиокнигу.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому в ходе акции «Елка желаний» помог посетить Эрмитаж.

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    28 декабря 2023, 18:35
    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским

    Политолог Баширов: Российский ВПК добился впечатляющих результатов в производстве необходимых вооружений

    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мир увидел эффективность предприятий российского ВПК, которые быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В четверг Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «Цифры, которые привел гендиректор Ростеха на встрече с президентом, впечатляют. Мы видим высокую скорость увеличения объемов производства необходимых видов вооружений, которые заказывает Минобороны и другие силовые ведомства. И все это вопреки санкциям», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Но дело не только в объемах. Мы производим современное оружие, которое позволяет сохранять жизни наших ребят, выполняющих боевую задачу. Но Ростех не ограничивается достигнутым, поэтому президент обсудил с Чемезовым достаточно широкий круг вопросов, – продолжил политолог. – Это крайне важно, потому что СВО закончится, а Ростех должен показывать гармоничное развитие».

    По его словам, многие российские военные технологии позволяют производить и гражданскую продукцию. На встрече Путина с Чемезовым речь шла о том, чтобы добиться выпуска военной и гражданской продукции в равных объемах. «Также есть товары двойного назначения, в первую очередь это высокотехнологичные изделия – это все, что касается электроники и систем навигации», – добавил спикер.

    Он считает, что в мире увидели высочайшую эффективность производителей российского оружия. «Мир также увидел эффективность предприятий ВПК, которые очень быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО. Это очень важно с точки зрения экспорта», – считает Баширов.

    Российский ВПК, подчеркивает собеседник, является лидером по продаже оружия на мировых рынках. «Все, что происходит в зоне СВО – это демонстрация эффективности российского оружия: оно дешевле и способно противостоять вооружениям стран НАТО. Это делает его привлекательным. Кроме того, российское оружие ремонтопригодное в боевых условиях», – указал эксперт.

    Таким образом, как считает профессор ВШЭ, Ростех решает одну из важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны, а также наращиванию ее экспортного потенциала.

    В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который доложил главе государства о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин, а танков – в семь раз.

    До 2030 года госкорпорация планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214. По словам Чемезова, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов. К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год.

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    26 декабря 2023, 17:59
    Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф

    Владимир Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф на неформальный саммит

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ прибыл для участия в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

    Ранее делегация лидеров посетила с экскурсией дворцово-парковые комплексы Петербурга – музей-заповедник «Павловск», где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и Царское Село, передает ТАСС.

    «В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне», – отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев увиделся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на экскурсии в Царском Селе, которое лидеры стран СНГ посещают в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге.


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    28 декабря 2023, 16:31
    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

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    26 декабря 2023, 22:15
    Путин провел встречи с Токаевым и Мирзиеевым

    Состоялись двусторонние встречи Путина с Токаевым и Мирзиеевым

    Tекст: Антон Антонов

    После неформального саммита СНГ состоялись двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил Песков, «по завершении неформального саммита Путин, проводив гостей», провел отдельные встречи с президентами Казахстана и Узбекистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    26 декабря 2023, 19:12
    Путин анонсировал расширение расчетов в нацвалютах между странами СНГ

    Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества, в частности, расширению расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

    «Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».

    Президент РФ подчеркнул, что Россия «продолжит работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты». «Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», – отметил Путин.

     Он также пообещал, что Россия в качестве председателя Содружества «в конструктивном ключе будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в... общем евразийском регионе, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией».

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    26 декабря 2023, 19:28
    ЦИК: Документы для выдвижения на выборы президента подали восемь человек

    В ЦИК сообщили, что документы для выдвижения на выборы президента подали 8 человек

    Tекст: Кристина Цыцура

    Восемь человек, которых выдвинули политические партии или группы избирателей, подали документы в ЦИК для участия в выборах президента России, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

    Также он сообщил, что одному из претендентов отказали в регистрации в связи с многочисленными нарушениями в представленных документах, передает ТАСС.

    По его словам, «всего ЦИК о намерении провести съезды политических партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека».

    Среди подавших документы есть президент России Владимир Путин, он баллотируется как самовыдвиженец.

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    27 декабря 2023, 16:35
    Эксперт: КПРФ выдвинула «сбитого летчика» кандидатом в президенты

    Политолог Данилин: Выдвижение КПРФ слабого кандидата в президенты не снизит конкурентность выборов

    Эксперт: КПРФ выдвинула «сбитого летчика» кандидатом в президенты
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    КПРФ безответственно поступила в отношении своего электората, выдвинув кандидатом на президентских выборах «сбитого летчика» Николая Харитонова. Но это не снизит конкурентность выборов, поскольку есть много интересных кандидатов, например, от «Новых людей» и ЛДПР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Харитонов подал в ЦИК документы для выдвижения в кандидаты на президентских выборах.

    «Выдвижение Харитонова, безусловно, является не совсем дружественным жестом со стороны КПРФ. Очевидно, что Харитонов это – «сбитый летчик». Его также можно назвать второгодником, который уже однажды баллотировался на выборах президента и получил один из самых низких результатов для КПРФ», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Сейчас коммунисты, отказываясь выдвигать фронтмена, несколько снижают конкурентность на выборах и отказываются от притязаний на то, чтобы быть второй партией в стране. Например, от ЛДПР на выборах пошел лидер, а КПРФ выставили кого не жалко. Хоть Харитонов и является опытным коммунистом, но все же можно было бы ожидать от партии куда более серьезного кандидата», – посетовал эксперт.

    «Тем не менее электоральные кампании в России всегда были и будут конкурентными. В выборах в России всегда участвуют политики, представляющие самый широкий диапазон политических идей. Сейчас тоже есть достаточно большое количество интересных кандидатур – от «Новых людей», от ЛДПР, а также другие кандидаты. Поэтому, несмотря на то, что КПРФ безответственно поступила в отношении своего электората, это не скажется на конкурентности выборов», – резюмировал он.

    В среду депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения в кандидаты на президентских выборах, сообщает пресс-служба партии.

    «Один из наших лозунгов: «Поиграли в капитализм – и хватит!» Ранее на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что капитализм зашел в тупик. Действительно, капитализм полностью исчерпал себя и теперь тормозит дальнейший прогресс. Реализация нашей «программы победы» позволит России вернуться на социалистический путь развития. На путь прогресса», – сказал парламентарий на брифинге.

    «В условиях крайне сложной, турбулентной международной обстановки контакты, наработанные нашей партией на международном уровне, помогут России выйти из сложной ситуации внешнего давления и, конечно, помогут работе правительства народного доверия, когда нам удастся его сформировать. И в этом отношении работа уже идет. Харитонов заявил о том, что позже мы назовем состав этого правительства», – добавил Дмитрий Новиков, член фракции КПРФ.

    Сейчас более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Документы в ЦИК также представил и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди».

    Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

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    27 декабря 2023, 18:54
    Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо увеличить заработную плату работников-мужчин в школах, заявил президент Владимир Путин на тематической выставке перед заседанием Госсовета.

    «Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», – заявил Путин после доклада сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о конкурсе «Быть, а не казаться», передает ТАСС.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что количество учителей-мужчин в школах составляет 15%.

    «Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», – заметил президент.

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    27 декабря 2023, 20:02
    Блогер и бывший морпех подали документы для участия в выборах президента

    Блогер и бывший морпех подали документы в ЦИК для участия в выборах президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Рада Русских, бывший морпех Иван Отраковский и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко подали документы в ЦИК России для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженцев.

    Как сообщает ТАСС, бьюти-блогер Русских объявила 12 декабря в своих соцсетях, в сообщении она опубликовала свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. 27 декабря Русских в соцсетях сообщила, что набрала необходимое количество подписей (529).

    Также документы в ЦИК представили служивший в морской пехоте ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский, собрание его инициативной группы прошло 26 декабря, и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко (собрание состоялось 24 декабря).

    Кроме того, документы сегодня в ЦИК был намерен представить экоблогер Анатолий Баташев.

    Ранее ЦИК окончила прием документов о регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев на президентских выборах.

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    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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