Песков: Сдача подписей в поддержку Путина – личное дело каждого

Эксперт: КПРФ выдвинула «сбитого летчика» кандидатом в президенты

Политолог Данилин: Выдвижение КПРФ слабого кандидата в президенты не снизит конкурентность выборов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выдвижение Харитонова, безусловно, является не совсем дружественным жестом со стороны КПРФ. Очевидно, что Харитонов это – «сбитый летчик». Его также можно назвать второгодником, который уже однажды баллотировался на выборах президента и получил один из самых низких результатов для КПРФ», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Сейчас коммунисты, отказываясь выдвигать фронтмена, несколько снижают конкурентность на выборах и отказываются от притязаний на то, чтобы быть второй партией в стране. Например, от ЛДПР на выборах пошел лидер, а КПРФ выставили кого не жалко. Хоть Харитонов и является опытным коммунистом, но все же можно было бы ожидать от партии куда более серьезного кандидата», – посетовал эксперт.

«Тем не менее электоральные кампании в России всегда были и будут конкурентными. В выборах в России всегда участвуют политики, представляющие самый широкий диапазон политических идей. Сейчас тоже есть достаточно большое количество интересных кандидатур – от «Новых людей», от ЛДПР, а также другие кандидаты. Поэтому, несмотря на то, что КПРФ безответственно поступила в отношении своего электората, это не скажется на конкурентности выборов», – резюмировал он.

В среду депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения в кандидаты на президентских выборах, сообщает пресс-служба партии.

«Один из наших лозунгов: «Поиграли в капитализм – и хватит!» Ранее на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что капитализм зашел в тупик. Действительно, капитализм полностью исчерпал себя и теперь тормозит дальнейший прогресс. Реализация нашей «программы победы» позволит России вернуться на социалистический путь развития. На путь прогресса», – сказал парламентарий на брифинге.

«В условиях крайне сложной, турбулентной международной обстановки контакты, наработанные нашей партией на международном уровне, помогут России выйти из сложной ситуации внешнего давления и, конечно, помогут работе правительства народного доверия, когда нам удастся его сформировать. И в этом отношении работа уже идет. Харитонов заявил о том, что позже мы назовем состав этого правительства», – добавил Дмитрий Новиков, член фракции КПРФ.

Сейчас более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Документы в ЦИК также представил и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди».

Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.