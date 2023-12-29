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Случай заражения человека лошадиным энцефалитом выявлен в Аргентине
ВОЗ: В Аргентине выявлен первый за почти 30 лет случай заражения человека лошадиным энцефалитом
Первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ) зарегистрирован в Аргентине, в группу риска входят люди, которые работают или участвуют в мероприятиях, проводимых на открытом воздухе, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ сообщили, что речь идет о редком вирусном заболевании, это первый подтвержденный случай за более чем два десятилетия. До этого случаи ЗЛЭ в Аргентине были зафиксированы в 1982-1983 и 1996 годах, передает ТАСС.
Заболевшим оказался сельский рабочий, живущий в районе, где ранее были выявлены лошади с положительным результатом теста на вирус. Он был госпитализирован в медицинское учреждение провинции, где ему потребовалась интенсивная терапия и ИВЛ, сейчас он выписан и находится под наблюдением врачей.
Между тем, в Аргентине с 25 ноября по 27 декабря года были выявлены 1182 вспышки болезни ЗЛЭ у лошадей в 12 провинциях страны.
ЗЛЭ – редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей, потенциально может распространиться в другие районы птицами, которые выступают в качестве резервуара инфекции.