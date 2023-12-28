Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.27 мск падает на 1,32 рубля до минимальной с 19 декабря отметки в 89,95 рубля, передает РИА «Новости». Курс евро опускается на 1,08 рубля до 100,09 рубля, юаня – на 9 копеек до 12,65 рубля.

Центробанк с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«В первом полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день», – пояснили в ЦБ.

Кроме того, в течение января регулятор планирует завершить продажу валюты в рамках так называемого зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии уходящего года (0,8 млрд рублей в день).

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии.