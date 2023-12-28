Лавров заявил о секретной встрече G7 и третьих стран по «формуле мира» Зеленского

Tекст: Алексей Дегтярев

Встреча прошла «десять дней назад», в ней участвовали страны G7, ведущие и развивающиеся страны, но некоторые государства отказались от приглашения, сказал Лавров в интервью РИА «Новости» и «России 24».

Он пояснил, что встреча проходила в полной секретности, о ней ничего не сообщалось, утечки не допускались.

Близкие союзники России также участвовали во встрече, но они не давали обещаний держать тайны от Москвы по вопросу, который имеет к ней отношение.

Участники договорились встретиться в январе, а в феврале они задумали «саммит мира», где вновь будут утверждать «формулу» Зеленского.

Западные страны пытались заставить развивающиеся страны подписаться под этой «формулой», но она представляет собой «плод больного воображения», заявил министр.

«Потому что, чего бы там ни было написано в качестве «виньеточек»: продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное – «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс», – указал Лавров.

СМИ указывают, что западные страны планируют искать пути выхода из кризиса, которые бы позволили «все равно объявить победу» Украины. Так действуют чиновники, которым «важно отрапортовать», пояснил глава ведомства.

То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже «на худшие примеры очковтирательства», подчеркнул он.

Также Лавров напомнил, что несколько лет назад Зеленский выступал «в духе сценария «Слуги народа» и говорил, что нужно «отстать от русских».

«Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», – добавил министр.

Ранее Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».