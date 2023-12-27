Руководитель ВСКС рассказал о развитии студенческого спасательного движения в России

Руководитель ВСКС Козеев: Студенты-спасатели готовы помогать до тех пор, пока это надо людям

Tекст: Олег Исайченко

«Уходящий 2023 год стал для организации новым этапом развития. Значительное внимание было уделено работе с детьми, по всей стране стали создаваться Школьные спасательные отряды ВСКС, число которых на сегодняшний день уже приближается к сотне. Для правильной организации работы с детьми и для того, чтобы добровольцы ВСКС по всей стране проводили мастер-классы на высоком уровне, были организованы инструкторские курсы, подготовку по которым прошли сотни добровольцев», – сказал Евгений Козеев, член Общественной палаты РФ, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

«Проведено свыше тысячи просветительских занятий, участие в которых приняли десятки тысяч детей. Для нас это хороший результат. Конечно, не останавливалась работа и по другим направлениям – создано семь новых региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей, открыты 34 местных отделения, 50 студенческих спасательных отрядов. Организация растет, все больше молодежи готовы вступать в ряды добровольцев, оказывать помощь людям», – продолжил собеседник.

«Мы также оказывали помощь специальным службам при ликвидации ЧС и их последствий как на местном, так и на региональном уровнях – добровольцы Свердловского, Курганского и Тюменского региональных отделений ВСКС в течение нескольких месяцев помогали в борьбе с огнем в лесных массивах, а также оказывали помощь людям, пострадавшим от пожаров. Также помогали при ликвидации последствий природного пожара в Геленджике. Совместно с активистами Молодежки Народного фронта оказывали помощь людям, застрявшим на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада, помогали тем, кто пострадал от наводнения, случившегося в результате подрыва ВСУ Каховской ГЭС», – указал он.

«Мы поддерживали и жителей новых регионов России. Силами добровольцев ВСКС по всей стране было принято, обработано и направлено около 20 тыс. тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Добровольцы ВСКС совершили более 400 выездов в новые регионы, были организованы и проведены аварийно-восстановительные работы на 59 гражданских и социальных объектах, доставляли подарки детям, помогали при эвакуации граждан. Эта работа продолжается сейчас и будет осуществляться до тех пор, пока наша помощь нужна», – акцентирует спикер.

«Отдельно стоит отметить развитие инфраструктуры организации – при поддержке Фонда президентских грантов создано два новых ресурсных центра в ЛНР и ДНР, теперь точки притяжения для добровольцев существуют в 13 субъектах России. Конечно, проводились и различные мероприятия: II Всероссийский форум волонтеров безопасности, III Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева, региональные молодежные образовательные форумы «Вектор спасения» и другие», – перечислил Козеев.

«Уровень подготовки добровольцев постоянно повышается, мы стараемся делать все для того, чтобы добровольцы могли оказывать действительно профессиональную помощь специальным службам. Подводя итоги уходящего года, можно отметить, что 2023 год выдался непростым, но студенты-спасатели ВСКС справились со всеми поставленными задачами», – убежден он.

«В 2024 году планируется проведение еще большего количества всероссийских и региональных мероприятий, направленных на популяризацию студенческого добровольного спасательного движения и добровольчества в чрезвычайных ситуациях. Мы намерены продолжить работу в рамках гуманитарной миссии и оказания помощи людям из новых субъектов России, особое внимание будет уделено развитию направления по участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В целом мы берем курс на дальнейшее развитие молодежного студенческого спасательного движения в нашей стране», – прогнозирует спикер.

Собеседник также описал «портрет добровольца»: «Наверное, самое главное – это доброе сердце и огромное желание менять мир вокруг себя в лучшую сторону, помогать другим. Практически каждый доброволец на вопрос, почему он решил стать студентом-спасателем, отвечает просто: «Чтобы помогать». Специфика работы в условиях ЧС не может исключать дисциплину и осознанного выбора. Студенты-спасатели большое внимание уделяют подготовке. И после полученных знаний подготовленные специалисты проводят мастер-классы и различные мероприятия по основам культуры безопасности, популяризируя тем самым важные и ценные умения среди как своих сверстников, так и среди граждан других возрастов».

«Одна из самых сложных ЧС этого года была в Херсонской области. Студенты-спасатели ВСКС оказывали помощь на протяжении двух недель после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, разрушение которой привело к затоплению населенных пунктов региона. Добровольцы патрулировали территории на лодках, эвакуировали людей и животных, развозили продукты питания и доставляли гуманитарную помощь, проводили аварийно-восстановительные, аварийно-спасательные, поисковые и другие виды неотложных работ», – вспоминает эксперт.

«Работали слаженно – пока одни помогали на месте происшествия и следили за изменениями ситуации, другие собирали всю необходимую гуманитарную помощь в штабе #МыВместе, расположенном на базе ДГТУ в Ростове-на-Дону, и отправляли ее в Херсонскую область. Тогда было доставлено 38 тонн гуманитарной помощи. Студенты-спасатели ВСКС не прекращали свою работу в зоне затопления, несмотря на опасность: машины с гуманитарной помощью приходилось прятать под деревьями, пока в небе дежурили дроны противника», – замечает он.

«Когда в конце марта в Ростовской области неожиданно выпал снег и люди попали в снежное заточение на трассе М4 «Дон», добровольцы ВСКС совместно с Молодежкой Народного фронта не остались в стороне, выехали на помощь. Привезли предметы первой необходимости – воду, детское питание, подгузники, теплую одежду и, конечно, топливо. Помогали убрать ограждения на участках дороги, чтобы водители смогли развернуться. Эвакуировали детей и беременных женщин», – заключил Козеев.

27 декабря в России отмечается День спасателя. В поздравительной телеграмме президент Владимир Путин отметил профессионализм и самоотверженность, которые сотрудники МЧС проявляют при выполнении поставленных задач. Он напомнил, что в 2023 году российские спасатели устраняли последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России, а также занимались эвакуацией россиян из «опасных районов» и доставкой гуманитарной помощи. По словам президента, роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности россиян «год от года растет».

Путин указал на важность совершенствования работы подразделений МЧС в новых регионах России. Он отдельно поблагодарил пожарных, спасателей и саперов, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства призвал «и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы». Он отметил значимость развития системы гражданской обороны, оснащения МЧС современной техникой. Также Путин указал, что требуется постоянно работать над профилактикой природных пожаров и безопасностью социальных учреждений.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что праздник сегодня отмечают 300 тыс. спасателей. Сотрудники ведомства ежегодно спасают более 200 тыс. человек, тушат порядка 400 тыс. пожаров и ликвидируют последствия около 260 чрезвычайных ситуаций. За прошедший год МЧС спасло 50 тыс. и эвакуировало из опасных зон более 215 тыс. человек, на воде спасено свыше 1,8 тыс. человек. Авиация министерства выполнила более 15 тыс. полетов, совершив 560 рейсов санитарной эвакуации, и доставила более 14 тыс. тонн грузов.