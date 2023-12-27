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Анонсирован запуск первой импортозамещенной «Ласточки»
РЖД в четверг запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка», имя нового поезда – «Финист», сообщили в компании.
Как рассказали РИА «Новости» в РЖД, имя нового поезда было выбрано путем народного голосования.
Первый «Финист» отправится по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский. На первом этапе состав будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января планируется выход «Финистов» на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск и Верхотурье.
Название «Финист» получил новый электропоезд ЭС104, он полностью состоит из российских комплектующих. Поезд состоит из пяти вагонов, в общем он оснащен 416 местами.
Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.
Полностью российский электропоезд «Ласточка» впервые показали в июле в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.